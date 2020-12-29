Лукашенко созвал Всебелорусское собрание на 11-12 февраля

Александр Лукашенко в понедельник подписал указ о созыве 11-12 февраля в Минске VI Всебелорусского народного собрания.​ По данным государственного агентства БелТА, на его рассмотрение будут вынесены "основные положения программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления гражданско-политического развития страны".

Обычно Всебелорусское собрание созывается раз в пять лет. В его работе участвуют 2700 делегатов, выдвижение которых осуществляется местными советами, поддерживающими Лукашенко партиями и объединениями трудящихся. Первое его заседание было созвано уже при президентстве Лукашенко, в 1996 году. В конституции Беларуси этот орган не предусмотрен. Александр Лукашенко сравнивал его со съездами КПСС, которые также созывались раз в 5 лет, чтобы одобрить пятилетние планы и другие важнейшие документы.

После начала массовых протестов в Беларуси в августе нынешнего года Лукашенко начал говорить о необходимости конституционной реформы, в том числе о перераспределении полномочий между ветвями власти. В начале декабря Лукашенко предложил сделать Всебелорусское собрание конституционным органом. После этого ряд комментаторов предположили, что Лукашенко может формально уйти из президентов, но остаться руководителем страны как глава Всебелорусского собрания.

Также Лукашенко говорил о том, что именно Всебелорусское собрание может принять решение о перераспределении властных полномочий. При этом, как отмечает "Голос Америки", ряд аналитиков отмечает, что он может использовать этот орган и для того, чтобы "спустить на тормозах" обещанную конституционную реформу.