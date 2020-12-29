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Джо Байден заявил о препятствиях его переходной команде
Избранный президент США Джо Байден заявил о препятствиях, с которыми сталкивается его команда в отношениях с администрацией действующего главы Белого дома Дональда Трампа.
В понедельник, менее чем за месяц до намеченной на 20 января инаугурации на пост, Байден сказал, что попытки собрать информацию, необходимую для процесса передачи власти, натыкаются на преграды со стороны ведущих чиновников министерства обороны и административно-бюджетного управления.
"Прямо сейчас, мы просто не можем получить всех сведений, которые нам нужны от уходящий администрации по ключевым вопросам безопасности. На мой взгляд, это не что иное, как безответственность", - подчеркнул Джо Байден, выступая в городе Уилмингтон, в штате Делавэр, где он сейчас живёт. Политик-демократ сказал, в частности, что он хочет иметь чёткую картину о положении американских войск по всему миру, о планировании расходов оборонным и другими ведомствами.
Байден выступил после того, как он и избранный президент Камала Харрис провели совещание с членами своей команды, в том числе, с номинантами на должности госсекретаря, министра обороны и советника по национальной безопасности. Как утверждает избранный президент, члены его будущей администрации пришли к выводу, что при Дональде Трампе важнейшие для жизни государства службы безопасности "понесли огромный ущерб".
Тем временем назначенный после выборов 3 ноября Трампом на пост главы Пентагона Крис Миллер в понедельник выпустил заявление, в котором настаивает, что его ведомство передало окружению Байдена даже больше документов, чем от министерства просили изначально. Миллер заверил, что сотрудники Пентагона продолжат действовать "прозрачно и коллегиально" для того, чтобы помочь переходу власти.
- В середине декабря американская коллегия выборщиков подтвердила победу Джо Байдена на президентских выборах. Он получил 306 электоральных голосов – при необходимых для победы 270. У Трампа 232 голоса.
- Дональд Трамп по-прежнему отказывается признать поражение, утверждая, что демократы сфальсифицировали результаты выборов. Никаких весомых доказательств этому, однако, не предоставлено. Результаты выборов президента должен формально утвердить Конгресс на совместном заседании обеих палат 6 января.
Другие новости дня
Топ-менеджера «Интер РАО» приговорили к 15 годам по обвинению в шпионаже
Мосгорсуд во вторник приговорил бывшего топ-менеджера компании "Интер РАО" Карину Цуркан к 15 годам лишения свободы в колонии общего режима. Её признали виновной в шпионаже в пользу Молдавии.
Гособвинитель просил назначить Цуркан 18 лет колонии — срок, близкий к максимальному.
Адвокаты и сама Цуркан, которая в начале 2020 года была ненадолго освобождена из-под стражи, утверждали, что дело строится на фальшивых доказательствах и что оно может быть связано с конфликтом Цуркан с властями Приднестровья или с попыткой спецслужб отвести удар от "настоящего" шпиона.
Бывшего топ-менеджера "Интер РАО" Карину Цуркан арестовали в июне 2018 года. По версии следствия, в сентябре 2015 года Цуркан передала молдавским спецслужбам электронную версию некоего документа Минэнерго. Эксперты в декабре 2016 года пришли к выводу о том, что информация в документе составляла гостайну.
В окончательном обвинении утверждалось, что Цуркан в 2004 году была завербована полковником молдавских спецслужб Александром Попеску и негласно сотрудничала со Службой информации и безопасности Молдавии. Цуркан якобы имела оперативный псевдоним "Карла" и весь этот период получала вознаграждение в крупном размере. При этом, как рассказал адвокат Иван Павлов, его сумму Следственное управление ФСБ не уточняло, сообщает РБК. Цуркан вины не признаёт.
В феврале она обращалась к президенту России Владимиру Путину с просьбой провести независимое расследование её дела и дать ей возможность доказать свою невиновность. По её словам, секретное дело, закрываемое со всех сторон, лишает её этой возможности.
Россия и США пресекли поставки 330 кг кокаина из Южной Америки
ФСБ России и управление по борьбе с наркотиками Минюста США пресекли канал поставок кокаина из Южной Америки в Россию и страны Европы. В ходе совместной операции на территории России было изъято не менее 330 кг кокаина, сообщает Центр общественных связей ФСБ.
Первый этап операции прошёл в мае. Тогда в Санкт-Петербурге был задержан курьер с одним килограммом кокаина. После этого ФСБ и управление по борьбе с наркотиками Минюста США выяснили имена активных членов преступной группы, занимающейся контрабандой кокаина в Россию.
В июне в Москве в рамках той же операции было изъято 34 килограмма наркотика, а в ноябре в Московской области был обнаружен тайник как минимум с 295 килограммами кокаина.
Сумма дохода от незаконного сбыта наркотиков, по оценке ФСБ, могла составлять один миллиард рублей. Подозреваемые задержаны и находятся под стражей. Против них возбуждены уголовные дела о незаконном обороте наркотиков.
Испания будет вести учёт отказавшихся от вакцинации от ковида
Власти Испании будут вести учёт жителей страны, отказавшихся от вакцинации от коронавируса нового типа. Об этом министр здравоохранения Сальвадор Илья заявил в интервью каналу La Sexta.
По словам министра, список не будет публиковаться или передаваться работодателям, но будет доступен властям Евросоюза. Он заявил, что это нормальная практика — учитывать отказавшихся от медицинской помощи. Так власти будут знать, что в система здравоохранения не ошиблась, и гражданину была предложена вакцина, следует из слов министра.
Вакцинация от коронавирусной инфекции нового типа в Испании началась в декабре. В Евросоюзе одобрен только один препарат от болезни — вакцина Pfizer-BioNTech. В ближайшее время ожидается одобрение вакцины Moderna, позже — так называемой "оксфордской".
Весной Испания была одной из наиболее пострадавших стран от пандемии. По состоянию на конец декабря в ней заболели почти 1,9 миллиона человек, больше 50 тысяч умерли. Несмотря на это 28 процентов населения не хотят вакцинироваться, свидетельствуют данные опроса, проведённого в ноябре.
- В октябре авторитетный научный журнал Nature опубликовал исследование о готовности населения к вакцинации от коронавируса. Согласно результатам опроса, в случае если вакцина будет одобрена, безопасна и эффективна, её захотят принять 56 процентов жителей Польши, 58 Франции, 65 — Швеции, 75 — Соединённых Штатов. В России — чуть меньше 55 процентов населения.
- По состоянию на 29 декабря в мире почти 81,3 миллиона человек заболели коронавирусной инфекцией нового типа, 1 миллион 775 тысяч умерли, свидетельствуют данные университета им. Джона Хопкинса в Балтиморе. Эта статистика опирается на официальную информацию разных стран, а значит, заведомо неполны и неточны.
В Абхазии ввели еще одно ограничение по майнингу криптовалют
Председатель Государственного комитета по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию самопровозглашенной республики Абхазия Беслан Халваш издал приказ о введении ограничений, связанных с деятельностью по добыче криптовалют.
Согласно документу, до 1 июня 2021 года интернет-абонентам ограничат использование перечня доменных имён, указателей страниц сайтов и сетевых адресов, позволяющих осуществлять деятельность по добыче криптовалют.
Операторам связи предписано провести необходимые технические мероприятия по блокировке доменных имён и указателей страниц интернет-сайтов.
Контроль за исполнением приказа возложен на департамент контроля и надзора в сфере связи Госкомсвязи.
Ранее директор «Черноморэнерго» приказал незамедлительно отключить все криптофермы в Абхазии. Деятельность по добыче криптовалют в Абхазии запретили до 1 июня 2021 года, ограничен ввоз майнинг-оборудования.
- В ноябре в Абхазии начались веерные отключения электроэнергии (трижды в день, по два часа). Причина – дефицит электроэнергии на фоне роста потребления криптоферм. После отключения некоторых объектов суточные ограничения сократили до четырёх, затем до двух часов.
- 5 декабря на сухумской подстанции произошел пожар. В результате без света остались центральная и западная части Сухуми и село Яштуха. Ремонтные работы на поврежденной подстанции велись в течение нескольких дней.
- В «Черноморэнерго» предупредили о возможном отключении перегруженных линий – в связи с возросшими нагрузками в электросетях. Цель – избежание аварийных ситуаций.
Гахария: жители Грузии не ощутят повышения тарифов на электроэнергию
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что жители страны не ощутят повышения тарифов на электроэнергию.
«У нас были обсуждения в команде, в правительстве и, конечно, с представителями парламента, и мы приняли единственно возможное и обоснованное решение на данный момент – граждане Грузии не почувствуют повышения тарифов на электроэнергию в течение 2021 года», – сказал Гахария на брифинге после заседания Межведомственного координационного совета.
По его словам, правительство Грузии полностью просубсидирует разницу между текущим тарифом на электроэнергию и повышенным тарифом, который сегодня установит Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения, для абонентов, потребляющих до 300 киловатт в месяц.
«Всего в Грузии 1,7 млн потребителей, из которых 1,6 млн потребляют менее 300 кВт ч электроэнергии», – заявил премьер-министр.
- Ранее энергораспределительная компания «Энерго-Про Джорджия», работающая в регионах Грузии, заявила о неизбежности значительного роста тарифа на электроэнергию.
Бибилов призвал извлечь уроки из событий в Карабахе, Сирии и других «горячих точках»
Южная Осетия не должна оставаться в стороне от происходящего во всем мире, необходимо проводить анализ происходящих событий в Нагорном Карабахе, в Сирии и других «горячих точках», заявил президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов.
«Необходимо анализировать и понимать, что же нужно для того, чтобы наше Министерство обороны развивалось именно в наукоемких направлениях. Без этого мы не сможем двигаться вперед, без этого будет тяжело говорить об обороноспособности нашего государства», – сказал Бибилов на отчетном собрании югоосетинского оборонного ведомства.
Он призвал руководство Минобороны в дальнейшем наращивать сотрудничество с Россией.
«В плане обороноспособности Южной Осетии важнейшую роль играет взаимодействие с министерством обороны Российской Федерации. В первую очередь, это взаимодействие должно быть организовано для того, чтобы довести до тех людей, которые сегодня в Грузии никак не оставят свои боевые амбиции о том, что где-то будет развеваться флаг Грузии. Никакого возвращения к прошлому не будет. Республика Южная Осетия – независимое государство, которое готово обеспечить защиту своего населения вместе с подразделениями 4-й базы министерства обороны Российской Федерации и Погрануправления ФСБ России», – отметил Бибилов.
Он подчеркнул, что Южная Осетия готова обеспечить защиту своего населения во взаимодействии с подразделениями 4-й базы Минобороны Российской Федерации и Погрануправления ФСБ России и «отстаивать свою территориальную целостность, свое право на жизнь и свое стремление развиваться».
- Ранее Анатолий Бибилов заявил: «Куда входила Россия с миротворческой миссией, там всегда развитие: Южная Осетия, Абхазия, Сирия»
COVID-19 в Грузии: 2012 новых случаев, 25 пациентов скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 2443 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 25 пациентов.
Как заявил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава, за сутки в стране выявили 2012 новых случаев коронавируса (днём ранее – 538), выздоровели 2638.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 224 155, выздоровевших – 208 951.
За сутки был проведен 13 451 тест, из них PCR-тестов – 5138, экспресс-тестов на антиген – 8313.
- Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с 28 ноября в Грузии не работает городской транспорт, учебные и воспитательные заведения перешли на дистанционный режим работы. С 21:00 до 05:00 действует комендантский час (исключение – новогодняя ночь и канун Рождества – 6 января).
- Кабмин планировал снять большую часть ограничений с 24 декабря по 2 января. Эпидемиологи выступили против такого подхода и настаивали на сохранении ограничений.
- Правительство пересмотрело план по смягчению «локдауна». Принято решение не возобновлять в период с 24 декабря по 2 января работу междугороднего транспорта, а также общественного транспорта в крупных городах страны (Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Батуми, Гори, Зугдиди, Поти и Телави). Не будут работать вещевые рынки, а торговые объекты, в том числе крупные торговые центры все же возобновили работу – с жестким соблюдением регуляций.
«Северный поток-2» в водах Германии достроен. Остаются воды Дании
В исключительной экономической зоне Германии в Балтийском море завершены работы по укладке газопровода "Северный поток-2" из России в Германию. Об этом в понедельник сообщила РБК компания Nord Stream 2 - оператор строительства газопровода.
Трубоукладочные работы возобновились в начале декабря спустя почти год после их остановки из-за угрозы американских санкций. В германских водах оставалось достроить всего 2,6 километров газопровода на глубине менее 30 метров - такие работы не подпадают под санкции. Работы вела баржа "Фортуна", сейчас она покинула место строительства.
Остаётся достроить более 100 километров газпровода в исключительной экономической зоне Дании. Там глубины будут превышать 30 метров. Когда будут вестись работы в датских водах и какое судно будет их вести - точно не известно. Датским морским управлением было опубликовано уведомление для мореплавателей, согласно которому работы будут вестись с середине января, участвовать в них, по данным РБК, будет то же российское судно "Фортуна", помогать ей будут суда "Мурман" и "Балтийский исследователь" Морской спасательной службы России.
Ранее в понедельник российский вице-премьер Александр Новак заявил, что строительство газопровода "находится в высокой степени готовности".
- Действующее законодательство США предусматривает введение санкций для компаний-владельцев судов, ведущих строительство "Северного потока-2" на глубинах более 30 метров. Конгресс недавно одобрил расширение санкций, в частности распространение ограничений на компании, предоставляющие страховые и сертификационные услуги, необходимые для завершения строительства. Этот законопроект пока не вступил в силу из-за вето президента Дональда Трампа. Вето не связано с санкциями - администрация Трампа выступает против строительства газопровода, утверждая, что оно приведёт к усилению зависимости Европы от российских энергоносителей, подорвёт безопасность ЕС и Украины. Такой же позиции придерживается и ряд стран ЕС, в то время как другие страны, включая Германию, называют газопровод исключительно экономическим проектом.
Лукашенко созвал Всебелорусское собрание на 11-12 февраля
Александр Лукашенко в понедельник подписал указ о созыве 11-12 февраля в Минске VI Всебелорусского народного собрания. По данным государственного агентства БелТА, на его рассмотрение будут вынесены "основные положения программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления гражданско-политического развития страны".
Обычно Всебелорусское собрание созывается раз в пять лет. В его работе участвуют 2700 делегатов, выдвижение которых осуществляется местными советами, поддерживающими Лукашенко партиями и объединениями трудящихся. Первое его заседание было созвано уже при президентстве Лукашенко, в 1996 году. В конституции Беларуси этот орган не предусмотрен. Александр Лукашенко сравнивал его со съездами КПСС, которые также созывались раз в 5 лет, чтобы одобрить пятилетние планы и другие важнейшие документы.
После начала массовых протестов в Беларуси в августе нынешнего года Лукашенко начал говорить о необходимости конституционной реформы, в том числе о перераспределении полномочий между ветвями власти. В начале декабря Лукашенко предложил сделать Всебелорусское собрание конституционным органом. После этого ряд комментаторов предположили, что Лукашенко может формально уйти из президентов, но остаться руководителем страны как глава Всебелорусского собрания.
Также Лукашенко говорил о том, что именно Всебелорусское собрание может принять решение о перераспределении властных полномочий. При этом, как отмечает "Голос Америки", ряд аналитиков отмечает, что он может использовать этот орган и для того, чтобы "спустить на тормозах" обещанную конституционную реформу.
- Президент США Дональд Трамп в воскресенье подписал принятый ранее Конгрессом "Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси", дающий президенту США дополнительные полномочия для введения санкций в связи с подавлением протестов в Беларуси. Документ, в частности, признаёт оппозиционный Координационный совет законным институтом для участия в диалоге о мирной передаче власти и не признает Александра Лукашенко "избранным лидером Беларуси", призывает провести новые президентские и парламентские выборы в свободной и справедливой форме в соответствии со стандартами ОБСЕ, призывает освободить всех политических заключенных без всяких условий.
Палата представителей США преодолела вето Трампа по оборонному бюджету
Палата представителей Конгресса США преодолела вето президента страны Дональда Трампа на проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год на сумму в 741 миллиард долларов. За документ, в котором, кроме прочего, предусмотрены санкции против газопровода "Северный поток-2", проголосовали 322 конгрессмена, 87 были против. Это первое подобное решение Конгресса за весь срок пребывания Трампа на посту президента. Об этом сообщает "Голос Америки".
23 декабря Трамп отказался подписать проект оборонного бюджета, уже прошедшего через обе палаты Конгресса, объяснив это тем, что, с его точки зрения, он не включает "критических мер по защите национальной безопасности". При этом он назвал предложенный ему на подпись документ "подарком для России и Китая".
Трамп также возражал против переименования военных объектов в честь генералов-конфедератов; против ограничения возможности выводить американские войска из Германии, Южной Кореи и Афганистана.
Среди прочего Дональд Трамп настаивал на отмене раздела, который освобождает интернет-платформы от юридической ответственности за контент, публикуемый пользователями. Сторонники Трампа считают, что с помощью таких мер можно будет эффективнее бороться с пропагандой терроризма в интернете. В свою очередь, критики подобного предложения называют его нарушением свободы слова.
Проект оборонного бюджета США на 2021 год включает новые санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
Кроме того, документ предполагает дальнейшие поставки вооружений Украине и санкции в отношении Турции за покупку российских ракетных комплексов С-400.
С 1960-х годов оборонный бюджет в США принимался каждый год, и глава государства никогда его не блокировал.
Теперь после того, как законодатели преодолели вето президента, законопроект направлен в Сенат. В случае принятия его двумя третями голосов он станет законом. Голосование может состояться уже в среду.
В Абхазии выявили 104 новых случая коронавируса, три пациента скончались
По данным оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавирусной инфекции, за прошедшие сутки тестирование проведено у 525 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 104 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 90 человек, у 82 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 27 человек, состояние здоровья 24 пациентов – средней степени тяжести.
За два дня в Гудаутском госпитале скончались три пациента.
- Женщина 1954 года рождения, была доставлена в медучреждение 23 декабря с диагнозом «новая коронавирусная инфекция - тяжёлая форма». Несмотря на проводимое лечение, пациентка умерла ночью 26 декабря.
- Мужчина 69 лет поступил в больницу 8 декабря, диагноз «новая коронавирусная инфекция». Несмотря на проводимую терапию, пациент скончался утром 26 декабря.
- Мужчина 1946 года рождения был доставлен в Гудаутскую ЦРБ 27 декабря и, несмотря на всю оказанную медицинскую помощь, скончался в тот же день. Клинический диагноз «новая коронавирусная инфекция».
В Сухумской инфекционной больнице 35 пациентов, в Очамчирской ЦРБ - 31, в Ткварчельской - 15, в Гагрской - 46 пациентов.
В сухумском мобильном многопрофильном госпитале находятся 40 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 35 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 5 человек.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 8563 человека.111 летальных случаев. Выздоровели 6746 человек.
Оперативный штаб призывает жителей Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
РСЕ/РС осуждает включение физлиц в список «СМИ-иноагентов» в России
Корпорация Радио Свобода/Радио Свободная Европа (РСЕ/РС) осуждает решение российских властей включить в список «СМИ-иностранных агентов» пять физических лиц-граждан России, в том числе сотрудничающих с Радио Свобода журналистов. О решении министерства юстиции было объявлено в понедельник, это первое подобное решение.
Вице-президент и главный редактор РСЕ/РС Дэйзи Синделар заявила в связи с шагом российских властей: «То, что профессиональные журналисты оказались в числе первых из тех, кого Россия назвала «иностранными агентами», заслуживает осуждения. Наши коллеги из проекта Север.Реалии ответственно подходили к информированию о множестве проблем - от свободы слова до коррупции местных властей и растущего числа жертв коронавируса. Своим сегодняшним решением министерство юстиции недвусмысленно дает понять, что честное сообщение о фактах является в его глазах преступлением, и что оно не остановится ни перед чем в своих попытках заставить замолчать голоса людей, стремящихся информировать, защищать и давать возможность высказаться своим соотечественникам, гражданам России».
Министерство юстиции России в понедельник включило пять человек в реестр «иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента». В реестр попали правозащитник Лев Пономарев, гражданская активистка Дарья Апахончич, сотрудничающие с Радио Свобода журналисты Людмила Савицкая и Сергей Маркелов, а также автор Радио Свобода и главный редактор сайта «Псковская губерния» Денис Камалягин.
По вступившему в действе в конце 2019 года закону «СМИ – иностранным агентом» могут признать физическое лицо, которое распространяет материалы издания или юридического лица, признанного иностранным агентом, участвует в их создании и получает зарубежное финансирование. Минюст не разъяснил, на каких основаниях включил в реестр пять человек.
Ранее в список СМИ – «иностранных агентов» в России были включены, в частности, Радио Свобода и его региональные проекты, телеканал «Настоящее Время», а также еще несколько подразделений медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода. Включение в список налагает на СМИ дополнительные ограничения, в частности, они (как и включенные в список физические лица) обязаны предоставлять регулярные финансовые отчеты о своей деятельности и определенным образом маркировать свои публикации в СМИ.
- По мнению российских властей, эти законодательные меры влияют на административные и технические параметры работы редакций, но не ограничивают свободу творчества журналистов. Руководство медиакорпорации РСЕ/РС оценивает действия российских властей в связи с законодательством о СМИ – «иностранных агентах» как «опасные усилия, направленные на преследование журналистов, и шаги к тому, чтобы граждане России получали только одобренную Кремлем информацию». Законы США гарантируют журналистскую независимость РСЕ/РС и не допускают политического и цензурного вмешательства в редакционную политику.
- Российское законодательство о некоммерческих организациях и СМИ – «иностранных агентах» неоднократно подвергалось критике правительств западных стран и международных правозащитных организаций. Российские представители многократно утверждали, что «закон о СМИ – иностранных агентах» является «зеркальной реакцией» на требования американского законодательства о регистрации российского телеканала RT в качестве «иностранного агента». Однако RT осуществляет круглосуточное телевещание в кабельных сетях по всей территории США, в то время как доступ к кабельным сетям и эфирному теле- и радиовещанию для иностранных СМИ в России значительно ограничен.
- Популярность Радио Свобода в России неуклонно растет. Сайты Русской службы РСE/РС в 2020 году регистрируют около 12 миллионов посещений в месяц. Это исторически лучший результат Радио Свобода за все время существования интернета. Сообщества Радио Свобода в YouTube превышают миллион человек, в Facebook – 720 тысяч человек.
В конце декабря Госдума одобрила новый законопроект о физических лицах – «иностранных агентах» в третьем чтении. Отдельно был принят документ, который вводит уголовную ответственность (до пяти лет лишения свободы – в отношении физлиц-иноагентов), если они не подали заявление на включение в соответствующий реестр или не отчитываются о своей деятельности.
Владельцам гостиниц на зимних курортах Грузии отсрочат выплату налогов
Для гостиниц, расположенных в зимней курортной зоне, срок уплаты подоходного налога за ноябрь и декабрь планируют перенести на 1 июля 2021 года. Соответствующие изменения, инициированные на сегодняшнем заседании бюро парламента, будут внесены в «Налоговый кодекс».
Согласно изменениям, отсрочка коснется гостиниц, расположенных на курортах Бакуриани, Гудаури, Годердзи и мести, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Также в законопроекте подчеркнуто, что согласно постановлению правительства (№ 322) гостиницы, расположенные в перечисленных курортах, отведены под карантинные зоны.
«Отсрочка уплаты налога вместе с установленными налоговыми льготами поможет компаниям удержать сотрудников в течение этого периода. Налоговые льготы затронут более чем 100 компаний, а размер отсроченного налога составит 0,5 миллиона лари», - сказано в сообщении.
Инициаторами законодательных изменений являются депутаты большинства Давид Сонгулашвили, Бека Лилуашвили, Гоча Энукидзе и Мариам Квривишвили. Они требуют, чтобы законопроект был рассмотрен в ускоренном порядке.
Правительство Грузии пытается помочь сфере туризма, которая больше всего пострадала из-за пандемии. Для более шести тысяч компаний, связанных с туризмом, до 1 ноября были отсрочены выплаты налога на имущество и подоходного налога за четыре месяца. Кроме того, 2,2 тысячи гостиниц вместимостью до 50 номеров получили субсидирование 80% банковского кредита в течение полугода. Также компании получили возможность реструктуризации своих кредитов.
Роскомнадзор ищет альтернативу YouTube. «Газпром-медиа» купил Rutube
В Роскомнадзоре заявили, что Россия вошла в пятерку стран с наименьшей зависимостью от иностранных интернет-платформ, но отметили при этом, что альтернативы YouTube пока нет.
Ведомство озвучило статистику, основанную на собственном исследовании, согласно которой американским видеохостингом пользуются 70% российских интернет-пользователей, или 57% населения страны. «Из-за отсутствия прямого конкурента в России YouTube пока незаменим», – признали в Роскомнадзоре, заявив о необходимости появления «востребованного аналога», который снизит зависимость россиян от иностранной платформы.
Одновременно с этим стало известно, что холдинг «Газпром-медиа» приобрел сто процентов акций российского видеохостинга Rutube. Ранее глава холдинга и бывший глава Роскомнадзора Александр Жаров анонсировал работу над модернизацией Rutube с целью сделать площадку «такой же удобной», как и американскую платформу YouTube.
Издание «МБХ медиа» отмечает, что в ноябре Роскомнадзор, обвинив YouTube в цензуре, обратился к ведущим российским интернет-компаниям с призывом помочь в создании отечественных видеохостингов для внутреннего пользования.
В то же время Госдума, а следом и Совет Федерации, одобрили закон, который дает право Роскомнадзору блокировать иностранные интернет-ресурсы, в том числе YouTube, Facebook и Twitter, если они допускают «цензуру» в отношении материалов российских СМИ. В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что дискриминации со стороны американских сайтов в интернете подверглись, в частности, телеканал Russia Today и РИА «Новости».
Минюст РФ впервые включил физлиц в список СМИ-иноагентов
Министерство юстиции России сегодня, 28 декабря, включило пять человек в реестр «иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента». В реестр попали правозащитник Лев Пономарев, гражданская активистка Дарья Апахончич, сотрудничающие с Радио Свобода журналисты Людмила Савицкая и Сергей Маркелов, а также автор Радио Свобода и главный редактор сайта «Псковская губерния» Денис Камалягин.
По вступившему в действе в конце 2019 года закону «СМИ – иностранным агентом» могут признать физическое лицо, которое распространяет материалы издания или юридического лица, признанного иностранным агентом, участвует в их создании и получает зарубежное финансирование. Минюст не разъяснил, на каких основаниях включил в реестр пять человек.
Ранее в список СМИ – «иностранных агентов» в России были включены, в частности, Радио Свобода и его региональные проекты, телеканал «Настоящее Время», а также еще несколько подразделений медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода. Включение в список налагает на СМИ дополнительные ограничения, в частности, они (как и включенные в список физические лица) обязаны предоставлять регулярные финансовые отчеты о своей деятельности и определенным образом маркировать свои публикации в СМИ.
- По мнению российских властей, эти законодательные меры влияют на административные и технические параметры работы редакций, но не ограничивают свободу творчества журналистов. Руководство медиакорпорации РСЕ/РС оценивает действия российских властей в связи с законодательством о СМИ – «иностранных агентах» как «опасные усилия, направленные на преследование журналистов, и шаги к тому, чтобы граждане России получали только одобренную Кремлем информацию». Законы США гарантируют журналистскую независимость РСЕ/РС и не допускают политического и цензурного вмешательства в редакционную политику.
- Российское законодательство о некоммерческих организациях и СМИ – «иностранных агентах» неоднократно подвергалось критике правительств западных стран и международных правозащитных организаций. Российские представители многократно утверждали, что «закон о СМИ – иностранных агентах» является «зеркальной реакцией» на требования американского законодательства о регистрации российского телеканала RT в качестве «иностранного агента». Однако RT осуществляет круглосуточное телевещание в кабельных сетях по всей территории США, в то время как доступ к кабельным сетям и эфирному теле- и радиовещанию для иностранных СМИ в России значительно ограничен.
- Популярность Радио Свобода в России неуклонно растет. Сайты Русской службы РСE/РС в 2020 году регистрируют около 12 миллионов посещений в месяц. Это исторически лучший результат Радио Свобода за все время существования интернета. Сообщества Радио Свобода в YouTube превышают миллион человек, в Facebook – 720 тысяч человек.
В конце декабря Госдума одобрила новый законопроект о физических лицах – «иностранных агентах» в третьем чтении. Отдельно был принят документ, который вводит уголовную ответственность (до пяти лет лишения свободы – в отношении физлиц-иноагентов), если они не подали заявление на включение в соответствующий реестр или не отчитываются о своей деятельности.
Документ позволяет признавать иностранными агентами физических лиц и общественные объединения без образования юридического лица, если они занимаются политикой в России и получают зарубежное финансирование. Такие объединения и физлица будут обязаны подать заявление о включении их в список иноагентов, после чего регулярно отчитываться в Минюсте о своей деятельности. Физлица-иноагенты не смогут занимать должности на государственной и муниципальной службе, а также быть допущены к государственной тайне.
Основанием для признания «иноагентом» могут послужить такие действия, как проведение митингов и публичных дебатов, распространение мнений о госполитике, действия, направленные на получение определенного результата на выборах или референдуме, участие в наблюдении за выборами или в деятельности политических партий, если они проводятся в интересах иностранных источников.
Председательство в ГУАМ переходит от Азербайджана к Грузии
С 1 января 2021 председательство в ГУАМ переходит от Азербайджана к Грузии. Об этом сообщили в МИД Грузии.
Глава ведомства Давид Залкалиани заявил, что приоритетами председательства страны будет усиление политического, отраслевого и межпарламентского сотрудничества, а также углубление контактов между народами.
Отметим, что сегодня в онлайн-формате прошло 30-е заседание Совета министров иностранных дел ГУАМ. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что «прошедший год был тяжелым по многим показателям». Он отметил, что после трехстороннего заявления о прекращении войны в Карабахе «появляются новые возможности для развития и сотрудничества, и ГУАМ может извлечь выгоду из новых реалий».
«В данном контексте, чтобы внести вклад в мир и стабильность в регионе, Азербайджан готов работать со своими партнерами, включая страны-члены ГУАМ», – отметил Джейхун Байрамов.
- В организацию за демократию и экономическое развитие (ГУАМ) входят Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова.
Кадыров: личности напавших на полицейских в Грозном установлены
Личности напавших на сотрудников патрульно-постовой службы в центре Грозного установлены. Об этом в Telegram-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров, лично посетивший место происшествия.
«Это два брата, уроженцы Республики Ингушетия Хасан и Хусейн, которые в 2012-м году переехали в Чеченскую Республики и работали в одной из пекарен», – отметил Кадыров.
Он выразил глубокие соболезнования семье, родным и близким погибшего сотрудника полиции и сообщил подробности нападения.
«В понедельник вооружённые ножами двое террористов совершили попытку завладеть оружием сотрудников ППС, которые несли службу в центре Грозного. Погиб полицейский. Ответным огнем бойцов нападавшие уничтожены. Также пострадал один сотрудник правоохранительных органов. Его состояние стабильное. Среди гражданского населения жертв и пострадавших нет», – пишет Кадыров.
- 17 декабря в Курчалоевском районе Чечни были убиты два человека. Сообщалось, что они напали на пост ДПС и «были уничтожены ответным огнем». О пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов не передавали.
- Ранее в Чечне во время контртеррористической спецоперации был убит Казбек Байдулаев. Глава республики Рамзан Кадыров назвал его участником незаконных вооруженных формирований.
В Южной Осетии скончался еще один пациент с коронавирусом
В «красных зонах» Республиканского многопрофильного медицинского центра (РММЦ) Южной Осетии по данным на утро 28 декабря проходят лечение 86 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом «Рес» сообщила главный инфекционист самопровозглашенной республики Элеонора Джиоева.
«За минувшие сутки в «красную зону» больницы поступило трое больных, два человека выписаны из больницы на амбулаторное долечивание», – сказала врач.
По словам Джиоевой, за прошедшие сутки зафиксирован один случай с летальным исходом.
«Пациент 80 лет поступил в палату интенсивной терапии «красной зоны» детской больницы в тяжёлом состоянии 20 декабря, спустя неделю от начала заболевания с диагнозом «коронавирусная инфекция». Двусторонняя полисегментарная вирусная пневмония ДН 2-3, рак предстательной железы 4 стадии, ишемическая болезнь сердца, нарушение ритма сердца, постоянная форма фибрилляции предсердий, хроническая сердечная недостаточность 2А, гипертоническая болезнь 2. Риск 4 (очень высокий)», – отметила врач.
По словам Джиоевой, пациент получал комплексную терапию в соответствии с протоколом лечения новой коронавирусной инфекции.
«Состояние пациента прогрессивно ухудшалось. Нарастали признаки полиорганной недостаточности на фоне распада опухоли. 27 декабря наступила остановка сердечной деятельности, констатирована биологическая смерть», – сообщила она.
- В Южной Осетии за выходные дни было проведено 32 исследования на коронавирус, из них восемь показали положительный результат.
- Ранее югоосетинские власти сообщили, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции стабилизировалась. При этом до 15 января в Южной Осетии приостановлено функционирование средних, средне-профессиональных и высших учебных учреждений, действует масочный режим, необходимо соблюдать социальную дистанцию в общественных местах.
В Грозном во время нападения погибли двое полицейских
В центре Грозного погибли два сотрудника правоохранительных органов, пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник.
По его словам, неизвестные открыли стрельбу из автоматического оружия по сотрудникам правоохранительных органов на улице Мира.
По данным телеграм-канала Baza, убиты двое сотрудников патрульно-постовой службы. "В ходе перестрелки преступники были застрелены на месте. По словам очевидцев, боевики, атаковавшие сотрудников полиции, были вооружены ножами. Они напали на патрульных, после чего попытались забрать их оружие", – говорится в сообщении.
ТАСС со ссылкой на источники сообщает, что на правоохранителей напал вооруженный боевик, который был ликвидирован во время перестрелки.
Место происшествия оцеплено, там работают сотрудники правоохранительных органов. Официальной информации пока нет.
По данным канала 1ADAT, одного из нападавших задержали. Согласно видео, он тяжело ранен.
Глава абхазского МВД поручил установить обстоятельства спецоперации в селе Адзюбжа
Министр внутренних дел самопровозглашенной республики Абхазия Дмитрий Дбар назначил служебную проверку на предмет возможного превышения должностных полномочий ряда сотрудников оперативных подразделений при проведении спецмероприятия в селе Адзюбжа.
«25 декабря 2020 года с привлечением СОБР МВД в селе Адзюбжа Очамчырского района проводилось оперативное мероприятие - задержание разыскиваемого с 18.06.2020 г. Чанба Ешсоу Нотиковича 1989 г.р., уроженца и жителя данного села, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РА. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства проведения спецмероприятия в соответствии с Законом РА «Об оперативно-розыскной деятельности», а так же определена степень исполнения служебных обязанностей ответственными лицами. Первостепенной задачей министерства внутренних дел является обеспечение правопорядка и безопасности граждан. Служебную проверку проводит УСБ МВД РА», – сказано в заявлении ведомства.
Ранее сообщалось, что представители правоохранительных органов выломали дверь в доме семьи Чанба, набросились на членов семьи и выволокли некоторых на улицу.
Глава администрации села Дмитрий Абухба сравнил произошедшее с терактом: «Такое ощущение, что какие-то спецслужбы из Грузии зашли».
Президент Туркменистана вместе с внуком слепил снеговика (видео)
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов вместе с внуком Керимом прогулялся в предгорьях Копетдага.
Как сообщает «Хроника Туркменистана» со ссылкой на госинформагентство ТДХ, глава государства с внуком дошли до южной окраины столицы, там президент выполнил спортивные упражнения, а затем они направились в сторону подвесной дороги.
Там Гурбангулы Бердымухамедов рассказывал внуку истории «о могучей силе природы», а Керим делал фотографии покрытой снегом столицы и предгорий. Отметим, что 25-26 декабря в стране прошли обильные снегопады.
«Нынешние пушистые снежные сугробы означают и хороший травостой в предгорных долинах и на степных пастбищах, пышные сады и тучные поля», – сказал глава государства.
На станции канатной дороги Бердымухамедов с внуком сели в фуникулер и поехали к Копетдага. На конечной станции они осмотрели панораму Ашхабада. Затем президент с внуком слепили снеговика.
«Керим стал фотографировать снеговика на память о дне, проведенном на природе. А президент, привыкший все доводить до конца, добавил завершающие штрихи к позитивному образу снеговика», – пишет издание.
ТДХ отмечает, что всем работникам канатной дороги от имени Гурбангулы Бердымухамедов вручили новогодние подарки.
Ранее туркменский лидер предположил, что корень солодки может быть эффективным лекарством в борьбе с коронавирусом. По словам Гурбангулы Бердымухаммедова, небольшое количество экстракта корня солодки помогает в искоренении коронавируса.
- На фоне массовой заболеваемости, протекающей с симптомами коронавируса, и беспрецедентного уровня смертности, руководство Туркменистана не признает наличие COVID-19 на своей территории.
Элене Хоштария: «Я приняла решение начать независимую политическую жизнь»
Оппозиционный политик Элене Хоштария подтвердила, что уходит из партии «Европейская Грузия». Она планирует создать новую политическую платформу.
«На данном этапе данного политического цикла я приняла решение начать независимую политическую жизнь», – отметила она.
«Я не перехожу ни в одну из других партий и остаюсь в оппозиционном единстве, которое является важнейшим оружием в процессе борьбы с сегодняшним режимом», – добавила Хоштария и еще раз подтвердила, что не собирается прекращать бойкот парламента десятого созыва.
Председатель «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе заявил журналистам, что о решении Хоштария начать независимую политическую деятельность в партии были информированы еще до парламентских выборов.
- «Европейская Грузия» образовалась в результате раскола в бывшей правящей партии «Единое национальное движние», после того, как основанная Михаилом Саакашвили партия во второй раз проиграла на выборах парламента в 2016 году. В январе 2017 года в «Европейскую Грузию» перешли большинство лидеров ЕНД.
Алиса Фрейндлих находится в реанимации с COVID-19
Актриса Алиса Фрейндлих госпитализирована в Санкт-Петербурге с коронавирусной инфекцией и воспалением легких. Об этом сообщил в фейсбуке историк Константин Богуславский со ссылкой на друзей из Большого драматического театра имени Товстоногова, где она служит. Сейчас эта публикация недоступна.
Издание Life утверждает, что у Фрейндлих на фоне коронавирусной инфекции развилась пневмония. Выявлено 80-процентное поражение легких и наблюдается отрицательная динамика. О том, что Алиса Фрейндлих госпитализирована с вирусной пневмонией, стало известно 25 декабря. Сейчас она получает кислород через аппарат неинвазивной вентиляции легких.
Издание 78.ru сообщает со ссылкой на источник, что Фрейндлих уже несколько дней находится в реанимации.
Как передаёт РИА Новости, актриса находится в Северо-Западном окружном научно-клиническом центре имени Соколова ФМБА России. В медучреждении ТАСС подтвердили, что у Фрейндлих диагностировали COVID-19.
Заместитель художественного руководителя БДТ по общественно-просветительской деятельности Ирина Шимбаревич сообщила РБК, что не дает комментариев на эту тему. "Вся страна звонит, все хотят жареного, а этого нет: все у нас в театре хорошо", – сказала она.
- По данным оперативного штаба на утро 28 декабря, в Петербурге за сутки выявлено 3748 новых случаев COVID-19. Город занимает второе место в России по суточному приросту заболевших.
772 заболевших коронавирусом остаются под наблюдением медиков в Южной Осетии
В Южной Осетии за выходные дни проведено 32 исследования на коронавирус, из них восемь показали положительный результат, сообщила «Рес» заместитель главы Югоосетпотребнадзора самопровозглашенной республики Анна Гаглоева.
«Всего в республике зарегистрировано 2262 случая COVID-19. Сняты с учета в субботу – 39 граждан. Всего за весь период снято с учета по выздоровлению 1490 человек», – сказала Гаглоева.
По данным на 26 декабря, под наблюдением медиков остаются 772 человека. В ПЦР-лаборатории Югоосетпотребнадзора за весь период было проведено 13048 исследования на COVID-19.
Ранее югоосетинские власти сообщили, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции стабилизировалась. При этом до 15 января в Южной Осетии приостановлено функционирование средних, средне-профессиональных и высших учебных учреждений, действует масочный режим, необходимо соблюдать социальную дистанцию в общественных местах.
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