Джо Байден заявил о препятствиях его переходной команде

Избранный президент США Джо Байден заявил о препятствиях, с которыми сталкивается его команда в отношениях с администрацией действующего главы Белого дома Дональда Трампа.

В понедельник, менее чем за месяц до намеченной на 20 января инаугурации на пост, Байден сказал, что попытки собрать информацию, необходимую для процесса передачи власти, натыкаются на преграды со стороны ведущих чиновников министерства обороны и административно-бюджетного управления.

"Прямо сейчас, мы просто не можем получить всех сведений, которые нам нужны от уходящий администрации по ключевым вопросам безопасности. На мой взгляд, это не что иное, как безответственность", - подчеркнул Джо Байден, выступая в городе Уилмингтон, в штате Делавэр, где он сейчас живёт. Политик-демократ сказал, в частности, что он хочет иметь чёткую картину о положении американских войск по всему миру, о планировании расходов оборонным и другими ведомствами.

Байден выступил после того, как он и избранный президент Камала Харрис провели совещание с членами своей команды, в том числе, с номинантами на должности госсекретаря, министра обороны и советника по национальной безопасности. Как утверждает избранный президент, члены его будущей администрации пришли к выводу, что при Дональде Трампе важнейшие для жизни государства службы безопасности "понесли огромный ущерб".

Тем временем назначенный после выборов 3 ноября Трампом на пост главы Пентагона Крис Миллер в понедельник выпустил заявление, в котором настаивает, что его ведомство передало окружению Байдена даже больше документов, чем от министерства просили изначально. Миллер заверил, что сотрудники Пентагона продолжат действовать "прозрачно и коллегиально" для того, чтобы помочь переходу власти.