Топ-менеджера «Интер РАО» приговорили к 15 годам по обвинению в шпионаже

Мосгорсуд во вторник приговорил бывшего топ-менеджера компании "Интер РАО" Карину Цуркан к 15 годам лишения свободы в колонии общего режима. Её признали виновной в шпионаже в пользу Молдавии.

Гособвинитель просил назначить Цуркан 18 лет колонии — срок, близкий к максимальному.



Адвокаты и сама Цуркан, которая в начале 2020 года была ненадолго освобождена из-под стражи, утверждали, что дело строится на фальшивых доказательствах и что оно может быть связано с конфликтом Цуркан с властями Приднестровья или с попыткой спецслужб отвести удар от "настоящего" шпиона.

Бывшего топ-менеджера "Интер РАО" Карину Цуркан арестовали в июне 2018 года. По версии следствия, в сентябре 2015 года Цуркан передала молдавским спецслужбам электронную версию некоего документа Минэнерго. Эксперты в декабре 2016 года пришли к выводу о том, что информация в документе составляла гостайну.

В окончательном обвинении утверждалось, что Цуркан в 2004 году была завербована полковником молдавских спецслужб Александром Попеску и негласно сотрудничала со Службой информации и безопасности Молдавии. Цуркан якобы имела оперативный псевдоним "Карла" и весь этот период получала вознаграждение в крупном размере. При этом, как рассказал адвокат Иван Павлов, его сумму Следственное управление ФСБ не уточняло, сообщает РБК. Цуркан вины не признаёт.

В феврале она обращалась к президенту России Владимиру Путину с просьбой провести независимое расследование её дела и дать ей возможность доказать свою невиновность. По её словам, секретное дело, закрываемое со всех сторон, лишает её этой возможности.

