В Грузии утвердили повышение тарифов на электроэнергию

По словам министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани, оккупация была и остается главным вызовом для страны, поскольку Россия продолжает незаконные действия в условиях пандемии. Об этом пишет Первый канал Грузии.

«Оккупация была нашим главным вызовом и останется им исходя из того, что в текущем году, несмотря на пандемию, Россия продолжала незаконные действия — протягивание колючей проволоки, «бордеризацию», незаконные задержания, до сих пор наш соотечественник (Заза) Гахеладзе находится в незаконном плену, также были задержаны несколько наших граждан, которых нам удалось вернуть в их семьи», – заявил Давид Залкалиани.

По словам министра, Грузия и в дальнейшем будет использовать максимум ресурсов для усиления давления международного сообщества на Российскую Федерацию.

«Как вы знаете, несмотря на пандемию, Российская Федерация активно участвовала в кампании по дезинформации, были точечные атаки на критически важные объекты инфраструктуры, такие как лаборатория Лугара. Мы сделали все возможное, чтобы во всех международных форматах сосредоточить внимание на вопросе оккупации грузинских территорий, где он обсуждается и будет обсуждаться в будущем», – заявил Давид Залкалиани.

Как пишет СОВА, министр перечислил ряд важных международных документов, принятых «в результате интенсивной работы внешнеполитического ведомства»:

Резолюция Генассамблеи ООН по правам человека, отчет Комиссии по правам человека и отчет Генсека ООН о статусе вынужденно перемещенных из оккупированных регионов граждан;

Увеличилось количество сторонников и соавторов резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «О статусе внутренне перемещенных лиц и беженцев из Абхазии (Грузия) и Цхинвальского региона / Южной Осетии (Грузия)»;

Отчеты 21 и 22 Генерального секретаря Совета Европы — «Конфликт в Грузии»;

Решение Комитета заместителей министров Совета Европы;

Совместные заявления Группы друзей Грузии ОБСЕ;

Впервые было принято заявление т.н. «пятерки» ОБСЕ (бывших, нынешних и стран-председателей организации на ближайшие три года), которое, в отличие от нескольких последних лет, более полно освещает тему российско-грузинского конфликта.

Глава МИД отметил, что основными задачами на будущее остаются деоккупация территорий страны, предотвращение эскалации и процесса аннексии. По его словам, работа со стратегическими партнерами во всех форматах будет активной и в дальнейшем.

Кроме того, Залкалиани отметил, что прилагаются усилия для обеспечения доступа международных правозащитных организаций на оккупированные территории и неограниченного доступа к мониторингу Миссии наблюдателей Евросоюза.