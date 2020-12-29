Жителям Тбилиси повысили тариф на воду

Вместе с повышением тарифа на электроэнергию, в Тбилиси с января 2021 года повысился и тариф на воду.

Как пишет «Новости-Грузия», для тех, кто пользуется счетчиком, разница в цене составляет 17 тетри, а для тех, у кого фиксированная оплата – 63 тетри. Такое решение приняла Национальная комиссия по энергетике и водоснабжению Грузии.

Тариф за использование воды за 1 м3 увеличивается с 32.9 тетри до 50 тетри; фиксированный тариф увеличится с 3.89 лари до 4.51 лари (один доллар – 3.2716 лари).

Кроме того, подорожало и водоснабжение для компаний. Теперь они будут платить на 2.1 лари больше: 6.5 лари вместо 4.4 лари за каждый кубический метр воды.

При этом занимающаяся водоснабжением столицы компания «Georgian Water and Power» настаивала на еще большем увеличении тарифа, однако комиссия не учла часть представленных компанией расходов.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария сегодня пообещал, что правительство покроет разницу между старым и новым тарифом на воду для социально необеспеченных граждан.