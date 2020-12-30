Двум арестованным в Абхазии россиянам грозит 15 лет тюрьмы. ВИДЕО

Двое жителей Ростова-на-Дону предстанут перед судом в Абхазии за распространение наркотиков в особо крупном размере, сообщили в МВД самопровозглашенной республики. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Гагрский районный суд.

Сообщается, что партию наркотического вещества «метадон» общим весом почти в 350 грамм (средней стоимостью на черном рынке до 14 млн. рублей) сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков изъяли в сентябре этого года. По информации МВД, обвиняемые распространяли наркотики путем тайных закладок, которые делали сразу в нескольких районах Абхазии.

«Сами россияне расположились в городе Новый Афон, где сняли номер в гостинице. По приезду в Абхазию они приобрели автомобиль, на котором и перемещались по республике», – сказано в сообщении.

В ведомстве указали, что один из обвиняемых «не только рассказал все детали преступного умысла их организованной группы, но и поделился со следствием всеми деталями совершенного преступления».

По версии следствия, один из россиян являлся организатором преступной группы, ему грозит от 15 лет до пожизненного лишения свободы; второй - исполнителем, наказание для него предусматривает от 12 до 15 лет лишения свободы.