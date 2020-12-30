Дзамболат Тедеев встретится с югоосетинскими депутатами

Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов встретился сегодня, 29 декабря, с медиками «красной зоны» и администрацией Республиканского многопрофильного медицинского центра (РММЦ). Поводом для встречи послужило письмо, направленное медиками на имя главы республики, касающееся стимулирующих финансовых выплат.

Антолий Бибилов выразил врачам признательность за проявленные ими профессиональные и человеческие качества. Он отметил, что стимулирующие выплаты производятся на основании постановления правительства и если в период карантина врачи, заходившие в «красную зону», оставались там на длительное время и выплаты им начислялись посуточно, то в период всплеска коронавирусной инфекции их работа разделилась на смены. И сумма, предусмотренная за сутки, сейчас вынужденно делится на выплаты дневной и ночной смены, то есть, становится почасовой.

«Это не означает, что ваш труд ценится меньше. Наоборот. Мы понимаем, что нагрузка возросла в период всплеска. И ни президент, ни правительство не хотят сэкономить на вас. Но мы исходим из тех возможностей, которыми располагаем. Я бы очень хотел, чтобы вам платили больше», - отметил Бибилов.

Одна из врачей «красной зоны», обращаясь к президенту, отметила, что, когда они заступали в «красную зону», то это было сделано не из меркантильных соображений, а по зову сердца и долга. «Когда мы заступали в «красную зону», то мы не думали об этих выплатах. Нам примерно сказали, что будет 3000 рублей за заход. Мы работали, как могли, многие заболели, а многие выполняли свою работу заболевшими», - сказала она.

Президент отметил, что недовольство медработников возникло из-за отсутствия разъяснительной работы с персоналом со стороны Министерства здравоохранения и социального развития и руководства РММЦ, а также «сбоя работы в одном из звеньев цепи», которое отвечает за своевременное осуществление выплат.

Анатолий Бибилов отдельно поинтересовался причиной задержек выплат медперсоналу. В ходе встречи выяснилось, что в РММЦ на сегодняшний день не получили надбавки не только за октябрь и ноябрь, но и за сентябрь, несмотря на то, что необходимая сумма за сентябрь была перечислена в медучреждение, передает информагентство «Рес».

«Это абсолютно недопустимо. Врачи, медсестры, санитарки не должны ждать своих выплат. У вас есть деньги, вы должны их выплатить сегодня, а не ждать денег за последующие месяцы, чтобы облегчить себе работу. Выплаты за октябрь и ноябрь также должны быть выплачены до конца года, в течение двух дней», - обратился президент к руководству РММЦ.

Он отметил, что выплаты за декабрь будут осуществлены в январе.