В Тбилиси, у здания секции интересов РФ в Тбилиси прошла акция протеста. Митингующие выступили с требованием освободить граждан Грузии, задержанных в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия.

Как пишет «Нетгазети», в акции участвовали члены и активисты движения «Сила в единстве».

«В плену России находятся наши граждане, в том числе Геннадий Бестаев, похищенный оккупантами в 2019 году из своего дома. Ему присудили два года. В июле 2020 года оккупанты похитили Зазу Гахеладзе. Российские военные нарушили установленную ими же линию оккупации, ранили Гахеладзе и увезли. Сейчас он в Цхинвали, ожидает приговора. Ему грозит до 10 лет заключения. Ираклия Бебуа, который провел в сентябре символическую акцию в Гали, приговорили к 9 годам», – заявил один из лидеров «Антиоккупационного движения» Давид Кацарава.

Он также говорит, что власти Грузии некоторое время скрывали факт задержания Лаши Хетерели.

«Они похитили Лашу Хетерели. Его приговорили к году заключения, уже 5 месяцев он находится под стражей. Мы узнали об этом лишь пять дней назад. Наше правительство это скрывало», – отметил Кацарава и добавил, что главной мотивацией для проведения акции стало бездействие официального Тбилиси.

«Мы не наблюдаем каких-либо реальных действий от нашего правительства. Оно игнорирует обстановку, пытается как-то подавить протест. В свое время мы достигли большого успеха, заставив государство использовать имеющиеся рычаги и освободить Важу Гаприндашвили и Майю Отинашвили. Сейчас мы требуем активности и использования всех рычагов для освобождения задержанных», – заключил Кацарава.

Он подчеркнул, что участники акции не собираются ждать действий государства и планируют обратиться во все международные организации, в том числе ЕСПЧ.