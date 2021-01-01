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ВОЗ разрешила экстренно использовать вакцину Pfizer/BioNTech
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выдала разрешение на экстренное применение вакцины производства компаний Pfizer и BioNTech. Препарат соответствует необходимым критериям безопасности и эффективности. Преимущества его использования превышают потенциальные риски, заявили в ВОЗ.
ВОЗ выдаёт экстренное разрешение необходимым для борьбы с эпидемиями препаратам, результаты испытаний которых пока недоступны. После этого страны мира могут ускорить внутренние процессы лицензирования, а ООН может начать закупку вакцины для нуждающихся стран.
Вакцина Pfizer/BioNTech используется для борьбы с COVID-19 в Соединённых Штатах и странах Евросоюза. В России идёт вакцинация отечественным препаратом "Спутник V".
В мире с начала пандемии коронавируса зафиксировано почти 84 миллиона случаев заражения коронавирусом. Число заболевших приближается к двум миллионам. Лидером по заболеваемости остаются США. С начала пандемии там выявлено около 20,5 млн заболевших. Умерли более 350 тысяч пациентов.
Другие новости дня
COVID-19 в Грузии: 990 новых случаев, выздоровели 3265 человек, скончались 23
За последние сутки в Грузии зарегистрировали 990 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 1 января сообщили в пресс-службе администрации правительства.
Общее число заболевших в стране увеличилось до 228 410, пишет «Новости-Грузия.».
Количество тестов, проведенных за последние 24 часа, составляет 8016. Это примерно в два раза меньше числа исследований, проводимых в будние дни. Именно этим объясняется относительно небольшой показатель выявления новых случаев.
Более 43% новых случаев заражения приходится на Тбилиси – 426. В Имеретии за последние сутки зафиксированы 167 фактов, в Аджарии – 72, в Квемо Картли – 65, в Шида Картли – 83, в Самегрело и Земо-Сванети – 68, в Кахетии – 54.
Наименьшее число заражений в Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети – 3. В Гурии зафиксировано 15 новых фактов COVID-19, в Мцхета-Мтианети – 29, в Самцхе-Джавахети – 8.
От ковида умерли еще 23 пациента. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 2 528.
Выздоровели 3 265 человек их общее число выросло до 214 992.
В настоящее время в стране 10 864 активных случая COVID-19. Из них 4 664 пациентов (почти 43%) проходят лечение в больницах, 5 342 (почти 50%) – на дому, а 858 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей.
Тяжелых пациентов на сегодня 921. К аппаратам ИВЛ подключены 322 человека.
В карантинных пространствах размещены 415 граждан. 30 732 человека остаются в режиме самоизоляции.
Сербия открыла участок «Турецкого потока» для российского газа
Утром 1 января президент Сербии Александр Вучич ввел в эксплуатацию участок газопровода "Турецкий поток", по которому в Европу пойдёт российский газ.
По словам Вучича, новый участок газопровода имеет большое значение для промышленности и прогресса сербской экономики. "Поздравляю всех, кто работал. Это важный день для нашей страны", – заявил он.
Вучич подчеркнул, что Сербия будет закупать газ по цене до 155 долларов за тысячу кубометров при гораздо меньших транспортных расходах. Он также сказал, что газ будет доставлен во многие муниципалитеты, где он в настоящее время недоступен. Это, по словам президента, сделает регионы более привлекательными для инвесторов.
Работы по прокладке трубопровода в Сербии завершились в конце декабря прошлого года. Газопровод проходит через Сербию – от Болгарии до венгерской границы.
Газопровод построен на территории Сербии совместной российско-сербской компанией "Гастранс". Контрольный пакет в ней принадлежит российскому "Газпрому". Ожидается, что ежегодно Россия будет транспортировать 31,5 миллиарда кубометров газа. Половина зарезервирована для нужд Турции. Другая половина через Сербию, Болгарию и Венгрию пойдет в южную и центральную Европу.
Газопровод "Турецкий поток" является частью долгосрочных планов России по минимизации транспортировки газа через Украину (после аннексии Крыма) путем строительства альтернативных маршрутов, отмечает Сербская служба Радио Свобода. До сих пор Россия поставляла газ в европейские страны и Турцию по газопроводной сети, проходящей через Украину, Молдавию и Румынию. В 2019 году по этому маршруту было экспортировано почти 200 млрд кубометров газа.
Со строительством "Турецкого потока" транспортировка российского газа больше не будет зависеть исключительно от этих стран, а будет перенаправлена по новому газопроводу протяженностью 930 км. Он идёт из России в Турцию по газопроводу по дну Черного моря.
"Турецкий поток" является альтернативой "Южному потоку" в Сербии, от строительства которого Россия отказалась в конце 2014 года, поскольку он не соответствовал требованиям Евросоюза.
В конце декабря Конгресс США одобрил санкции против участников строительства газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток – 2". В Вашингтоне считают, что эти проекты угрожают энергетической безопасности Европы и будут использованы Россией для политического давления. Киев опасается потери доходов за транзит российского газа. Россия настаивает, что трубопроводы в обход Украины – это экономический, а не политический проект.
Великобритания завершила процесс выхода из Евросоюза
Великобритания завершила процесс выхода из Евросоюза – Брекзит. Королевство покинуло ЕС в конце января прошлого, 2020 года. Но до конца прошлого года действовал переходный период.
Лондон и Брюссель будут сотрудничать на основании достигнутых соглашений. Главным из них является договор о торговле и сотрудничестве между Великобританией и ЕС, основанных на нулевых тарифах и квотах. Если бы его не удалось подписать, то стороны стали бы заключать сделки по правилам Всемирной торговой организации с применением всех пошлин и квот.
СМИ отмечают, что вскоре после полуночи 1 января первые грузовики пересекли границу Великобритании и Франции, предъявив французским таможенникам необходимые документы. Хаоса на границе не возникло.
- Летом 2016 года британцы проголосовали за выход из Евросоюза. Великобритания присоединилась к ЕС в 1973 году и стала первой страной, которая его покинула.
- Переговоры об условиях выхода Великобритании из ЕС начались в июне 2017 года и первоначально были рассчитаны на два года, однако несколько раз продлевались. Британский парламент одобрил соглашение только после досрочных выборов, на которых победили консерваторы во главе с Борисом Джонсоном.
«Исламское государство» заявило об ответственности за нападение в Грозном
Ответственность за убийство полицейского в столице Чечни 28 декабря взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство". Об этом пишет Reuters. Доказательств своей связи с нападавшими члены организации не предоставили, отмечает агентство.
Инцидент произошел в центре Грозного 28 декабря. По официальной версии, братья Хасан и Хусейн Тимурзиевы набросились на сотрудников патрульно-постовой службы с ножами и попытались завладеть их оружием. В ходе нападения погиб один полицейский, его коллега получил ранения. Уроженцы Ингушетии Тимурзиевы были убиты при задержании.
Следуя указанию главы Чечни Рамзана Кадырова, родные убитого полицейского объявили Тимурзиевым кровную месть.
Правоохранительным органам поручено проверить на пособничество терроризму высказывания представителей ингушских тейпов, которые требовали доказать наличие у убитых братьев террористических мотивов.
Анатолий Бибилов: «Южной Осетии пришлось столкнуться с серьезными вызовами»
В 2020 году Южная Осетия столкнулась с серьезными вызовами, – заявил президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов в новогоднем обращении.
«Мы ждем новый год с верой в счастливые перемены. Уходящий год был непростым для всего человечества. С серьезными вызовами пришлось столкнуться и Южной Осетии. В то же время сейчас, подводя итоги, можно сказать, что он научил нас по-новому смотреть на многие вещи, научил больше ценить друг друга, сплотил и сделал всех нас сильнее, дал нам новый опыт», – отметил он.
Югоосетинский лидер поблагодарил врачей, медсестер, волонтеров, пришедших на помощь в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
«Наш народ проявил лучшие качества, вновь показав, что и в самых сложных условиях может решать стоящие перед республикой задачи. Несмотря на все ограничения и трудности, обусловленные распространением пандемической инфекции, мы продолжали работу по социально-экономическому развитию республики. 2020 год был отмечен для Южной Осетии достижениями в самых различных областях. Убежден, что наступающий год станет точкой отсчета для новых дел и начинаний, принесет новые успехи», – сказал Бибилов.
Аслан Бжания: «Уходящий год был очень сложным и для Абхазии, и для всего мира»
Новый год – особенный праздник, потому что он всегда связан с надеждой на лучшие перемены и верой в то, что год грядущий принесет удачу, исполнение самых заветных желаний, – заявил президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания в новогоднем поздравлении.
«Уходящий год был очень сложным и для Абхазии, и для всего мира. Внезапно вспыхнувшая болезнь изменила привычный нам образ жизни, ограничила контакты и общение, оказала огромное негативное влияние на социально-экономическое положение страны, каждого гражданина. В этих условиях руководству страны пришлось сосредоточиться на борьбе с эпидемией и ее последствиями. Несмотря на трудности, нам удается держать ситуацию под контролем. В этом нам помогают наши российские коллеги, диаспора, за что мы все им весьма признательны», – сказал Бжания.
Абхазский лидер отметил, что праздник приходится встречать в условиях вынужденных ограничений.
«Я просил бы вас не забывать о существующей опасности даже в эти дни, соблюдать меры предосторожности, беречь родных и окружающих людей. Главными героями уходящего года, несомненно, являются наши отважные медицинские работники. Пользуясь случаем, хочу еще раз выразить им огромную благодарность за титанический труд. Желаю скорейшего выздоровления нашим гражданам, вынужденным встречать новогодние праздники в больничной палате. Немало соотечественников встречают Новый год на службе, обеспечивая безопасность страны, работу отраслей жизнеобеспечения. Всем, кто исполняет в эту праздничную ночь свой трудовой долг, мои самые добрые пожелания в наступающем году. Дорогие соотечественники, граждане многонациональной Абхазии! Поздравляю Вас с наступающим 2021-м годом! От всего сердца желаю всем крепкого здоровья. Пусть наступающий год стал для каждого из вас успешным и счастливым, а нашей родной Абхазии - мира и процветания!», – отметил Бжания.
Он записал видеообращение в резиденции, где самоизолировался после заражения коронавирусом.
Президент, премьер, спикер парламента и Католикос-Патриарх поздравили Грузию с Новым годом
Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила население страны с Новым годом. Она заявила, что 2020-й «оказался самым тяжелым для мира, для нашей страны, для нашего населения».
«Пандемия изменила мир — потрясла экономику, закрыла наши границы, изменила и нас — вселила в нас страх. Наряду с негативом, пандемия показала нам, что выживание возможно только благодаря солидарности, взаимному доверию и предупреждению. Пандемия не смогла изменить только одно — оккупацию и нашу боль. Сегодня она усугубила и без того тяжелое положение людей, живущих на наших оккупированных территориях, но она показала нам, насколько необходимо найти пути солидарности и взаимопомощи в будущем — для преодоления оккупации. Главное достижение состоит в том, что, несмотря на тяжелые условия, оккупацию и серьезные региональные конфликты, эта небольшая страна смогла сохранить стабильность, устойчивость, уверенность в своих силах и неоднократно показывала другим, что она не сдается так легко. Мы должны преодолеть отчуждение, мы должны отказаться от ненависти и противоречий, 2021 год должен стать годом доверия», – заявила Зурабишвили.
Премьер-министр Георгий Гахария пожелал жителям Грузии успехов, восстановления и развития страны.
«Хочу поздравить с Новым годом каждого нашего соотечественника – в Грузии или за рубежом. Наших абхазских и осетинских братьев – только с ними мы создадим лучшее будущее для Грузии», – заявил премьер-министр в своем новогоднем поздравлении.
Как отметил глава правительства, единство преодолеет все испытания и приведет нас к давней мечте грузинского народа – Грузия займет свое достойное место в общей европейской семье.
«Поздравляю наших полицейских, солдат, учителей, государственных служащих — всех тех, кто неустанно трудится для лучшего будущего нашей страны. Поздравляю детей, которые так радуются Новому году. Поздравляем наше старшее поколение — я хочу, чтобы вы знали, что мы особенно бережем вам. Единство преодолеет все наши испытания и приведет нас к давней мечте грузинского народа — Грузия займет свое достойное место в общей европейской семье», — заявил Гахария.
Он также подчеркнул, что «сегодня не время разделять по каким-либо признакам, сегодня вся страна, включая политиков или гражданское общество, должны работать вместе на службе государства и граждан Грузии — к этому нас обязывает наш народ».
Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе заявил, что 2021 год потребует «больше любви и веры в будущее».
«Особенно поздравляю и благодарю героев нашего времени — врачей, медсестер, полицейских, солдат и представителей тех профессий, которые принимали непосредственное участие в борьбе с пандемией — они сделали все возможное для спасения жизней других! Поздравляем с Новым годом наших соотечественников за рубежом, а также наших сестер и братьев, проживающих в Абхазии и Самачабло! Единая, сильная Грузия и сильное общество — наша общая цель!», — заявил Талаквадзе.
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй в новогоднем поздравлении призвал помогать друг другу, а не осуждать.
«Жизнь переменчива. Мы с надеждой смотрим в будущее. Господь любит человека. Поступки человека должны быть милосердные и добрые. Господь, даруй мне зреть мои прегрешения, и не осуждать брата моего! Мы должны помогать друг другу, а не утяжелять крест», — сказал Илия Второй.
Он призвал не терять веры, так как Господь не покидает человека. Католикос поздравил жителей Грузии и с наступающим праздником Рождества Христова, который Грузинская православная церковь отмечает 7 января.
Испания и Великобритания договорились по границе Гибралтара
Мадриду и Лондону удалось в последний момент достичь договоренности, которая позволит британским подданным сохранить свободное передвижение с Испанией в связи с выходом Соединенного Королевства из Евросоюза.
По этому соглашению Гибралтар – британская заморская территория, граничащая с Испанией, должна стать частью Шенгенской зоны, чтобы избежать в будущем году так называемой жесткой внешней границы с государством-членом ЕС.
Договор между Великобританией и Испанией теперь должен быть согласован между ЕС и Лондоном, отметил 31 декабря министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя.
1 января будущего года завершается переходный этап после Брекзита - выхода Великобритании из ЕС 30 января нынешнего года. Это означает, что Соединенное Королевство и его заморские территории перестают быть частью единого рынка ЕС и таможенного союза.
Как отмечает агентство DPA, примерно 96 процентов жителей Гибралтара голосовали против Брекзита на референдуме в 2016-м году.
Келли Дегнан и бывшие послы США поздравили Грузию с Новым годом. ВИДЕО
Посол США в Грузии Келли Дегнан вместе с бывшими послами США и сотрудниками посольства направила новогоднее поздравление гражданам Грузии, в котором подчеркнула, что во время пандемии американцы и грузины показали, что «мы можем и будем вместе, несмотря на вызовы».
«Этот год был трудным для многих людей во всем мире, с большой неопределенностью, переменами и слишком большим количеством потерь. Такое время напоминает нам, насколько драгоценны наша семья, друзья и коллеги и как мы радуемся времени, которое проводим вместе. Вызовы 2020 года не помешали нам найти новые пути для продолжения нашей важной работы в Грузии. Я также впечатлена тем, как много мы смогли сделать вместе. COVID-19 нас не остановит», - сказала Дегнан.
Посол заявила, что «вся эта хорошая работа» привлекла внимание дипломатов, которые служили в Грузии в прошлом, и они отправили ей электронные письма, сообщения и видео, «чтобы вспомнить своих замечательных друзей и воспоминания о Грузии».
Джон Теффт: «Чего нам с Мариэлой больше всего не хватает в Грузии, так это прекрасных грузинских сотрудников посольства и резиденции посла. Желаю всем счастливого праздника и счастливого Нового года».
Джон Басс и Холли Хольцер Басс: «Здравствуйте! Рад видеть наших друзей в Грузии. Мы очень скучаем по Грузии на праздниках. Больше всего в Грузии мне не хватает моего Чичилаки. Скучаю по праздничному застолью с друзьями. Я скучаю по урокам грузинского языка. Я должен сказать, что скучаю по лобио и хлебу каждый день. С Новым Годом!»
Ричард Норланд и Мэри Хартнетт: «Здравствуйте! Нам с Мэри больше всего не хватает гостеприимства и дружбы грузинского народа, мы часто это вспоминаем. В эту рождественскую ночь мы еще раз послушаем прекрасное исполнение «Аве Мария», написанное его Святейшеством Патриархом Грузии. Мы скучаем по духовности Грузии и часто вспоминаем посещения монастырей и церквей по всей стране, особенно посещение колонны Кацхи и села Шатили в Хевсурети. Поздравляем Новым Годом!».
Ян и Франческа Келли: «Привет из Чикаго! Больше всего в Грузии мне не хватает людей, прекрасного чувства гордости вашей культурой и сильной независимости. Я тоже скучаю по людям, скучаю по друзьям и скучаю по хачапури. С Новым Годом!».
Элизабет Руд: «Чего мне не хватает в Грузии? Больше всего я скучаю по Кавказским горам, моему любимому Харагаули и, конечно же, моим грузинским друзьям и всем грузинам, которые делают Грузию такой замечательной страной. С Рождеством и Новым годом, желаю мирного и счастливого 2021 года!»
Эф Рено: «Здравствуйте! Больше всего мне не хватает в Грузии людей, у вас самые замечательные люди на планете, и я очень скучаю по вам.
Кристин Робертс и Джим Моррис: «Чего нам больше всего не хватает в Грузии, так это вина, хачапури и хинкали, чачи. с Новым Годом!».
Бриджит Бринк: «Привет, Грузия! Больше всего мне не хватает красивой природы, вкусной еды и замечательных людей в Грузии, я и моя семья желаю вам счастливого Нового года! Мы желаем всем нашим друзьям всего наилучшего в 2021 году и радуемся вашим успехам».
Деже Холмс: «Здравствуйте, друзья, я скучаю по Ваке и закату на Мтацминде, мегрельским хачапури и аджапсандали, я скучаю по всем теплым объятиям, которые вы мне подарили в Грузии. С Новым Годом!».
Эрин Мэй Джерретт: «Я больше всего скучаю по грузинскому застолью в Грузии, потому что в ней сочетаются три лучшие вещи: грузинское вино, грузинская кухня и мои грузинские друзья. Я скучаю по Грузии! С Новым Годом!».
Джен и Джуди Яловиц: «Дорогие друзья и коллеги из посольства США, желаю вам счастливых, безопасных и здоровых праздников. Мы с большой любовью вспоминаем годы, проведенные в Грузии. Мы бы хотели иметь возможность поехать в Грузию. С пандемией Covid и спорными выборами это был очень трудный год для обеих наших стран. Вакцины уже в пути, и наши демократические институты позволят нам справиться с бурей. Спасибо вам за все и надеемся увидеть вас в лучший период в следующем году. Горячий привет от Кена и Джуди Яловиц».
Посол Келли Дегнан: «Только великая страна может завести столько друзей и оставить такие теплые и долговечные воспоминания. За 11 месяцев моего пребывания в Тбилиси у меня также накопились необычные воспоминания, когда я открыла для себя эту чудесную страну, завела новых друзей и узнала о богатой истории Грузии. Я с нетерпением жду возможности сделать больше в новом году. От имени членов миссии США в Грузии и Санты я хотела бы поздравить вас с праздничным сезоном и пожелать здорового и счастливого Нового года. Ура! С Новым Годом!».
Отец Бориса Джонсона запросил французский паспорт после Брекзита
Отец премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Стэнли запросил французское гражданство после выхода королевства из Евросоюза. Об этом он рассказал в интервью радиостанции RTL.
Джонсон-старший – бывший политик Консервативной партии, представлявший Великобританию в Европарламенте с 1979 по 1984 год. Он был одним из первых британских чиновников, назначенных в Евросоюз после присоединения к нему страны в 1973 году.
Его сын возглавил Консервативную партию благодаря своей позиции по жесткому разрыву отношений с ЕС. Он уже заявил, что выход из Евросоюза 1 января 2021 года станет «моментом надежды и новых возможностей» для Великобритании.
Отец премьер-министра голосовал на референдуме о выходе из Евросоюза против выхода. Он заявил, что французское гражданство поможет ему сохранять связи с Европой.
«Для меня не вопрос, француз ли я, – заявил Джонсон в эфире радиостанции, давая интервью на французском языке. – Если я правильно понимаю, я француз! Моя мать родилась во Франции, ее мать была француженкой, как и ее дедушка».
Он добавил, что получение паспорта будет для него «вопросом обладания тем, что и так должно у него быть».
- Париж дважды блокировал вступление Великобритании в ЕС, в 1963 году и в 1967 году. Оба раза вето на присоединение королевства было наложено президентом Франции Шарлем де Голлем.
Из Австрии готовится депортация группы уроженцев Чечни
Власти Австрии запланировали на 31 декабря высылку группы уроженцев Чечни. Из-за этого в Вене ранее прошла акция протеста, передает Кавказ.Реалии.
«Судя по тому, как 3 декабря выдворили 27 чеченцев из Австрии, посадив их на самолет в Москву, можно предположить, что их на этот раз может быть окажется два десятка», – рассказал осведомленный источник. По его словам, депортируемые проживали в стране в течение нескольких лет, не имея на это законного разрешения.
Митинг против высылки чеченцев, а также уроженцев Афганистана, прошел 30 декабря. Участники акции несли фотографии тех, кого ожидает депортация, а также плакаты с требованием «равенства и защиты прав человека».
Редакция сайта Кавказ.Реалии отмечает, что пока не располагает комментариями официальных австрийских ведомств.
- В середине ноября сообщалось о задержании полицией в Италии, недалеко от Милана, выходца из Чечни, 35-летнего Турко Арсимекова. Тогда итальянская пресса отмечала, что Арсимеков мог поставлять фальшивые документы участникам группы, участник которой совершил нападение 2 ноября в Вене.
- В начале ноября в столице Австрии вооруженный человек открыл стрельбу по прохожим – жертвами теракта стали четверо. Сам нападавший был застрелен полицией. По данным следствия, нападавший Фейзулай Куртин имел двойное гражданство Австрии и Северной Македонии, ранее был судим за намерение присоединиться к экстремистской группировке «Исламское государство».
- В рамках расследования теракта в Вене были задержаны как минимум 15 человек, в их числе трое выходцев из Чечни.
- Об обысках и задержаниях сообщали минувшей осенью и чеченцы во Франции. Там повышенное внимание к представителям диаспоры объяснялось убийством в октябре учителя из-за карикатур на пророка Мухаммеда.
В июле в столице Австрии также проходила протестная акция – при участии членов чеченской диаспоры. Об этом в видеосюжете Радио Свобода:
Сотрудник Bellingcat выложил данные о полутысяче поездок предполагаемых участников покушения на Навального
Сотрудник расследовательского проекта Bellingcat Христо Грозев выложил в публичный доступ данные о 565 поездках предполагаемых участников покушения на оппозиционного политика Алексея Навального, предположительно, работающих в ФСБ. Сведения выложены в таблице в табличном сервисе Google Docs.
В таблицу попали данные о поездках 10 человек на поездах и самолётах с 2005 по 2020 год. Данные о двух направлениях удалены из базы, так как Bellingcat ведёт по ним расследование, сообщил Грозев.
Расследование о покушении на Навального было опубликовано 14 декабря, его провели Bellingcat при участии издания The Insider, канала CNN, журнала Der Spiegel и Фонда борьбы с коррупцией. В публикации утверждается, что Навальный был отравлен боевым веществом из группы "Новичок" специальной группой сотрудников ФСБ, следивших за ним несколько лет.
В расследовании подробно рассказывается о перемещении входивших в состав группы людей, многие из которых, как утверждается, старшие офицеры ФСБ, по стране, данные об их звонках и о позиционировании их телефонов. Исследователи утверждают, что вся эта информация была куплена на чёрном рынке.
"Большую часть информации, которую мы использовали для наших расследований, было бы невозможно найти в большинстве стран Запада. Однако в России она общедоступна либо бесплатно, либо по довольно скромной цене", — утверждается в материале Bellingcat о методологии расследования. По оценке издания The Bell, покупка данных такого объёма могла стоить до миллиона рублей.
Гахария: Грузия стала игроком международного масштаба на энергорынке
Начало поставок газа с месторождения Шах-Дениз в ЕС – это большой шаг вперед с точки зрения энергобезопасности, – заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария. Он отметил, что Южный газовый коридор помогает компенсировать спад добычи в Европе.
«Важным назначением Южного газового коридора также является усиление конкуренции на общем европейском рынке. В то же время будут обеспечены поставки коммерчески привлекательного и экологически чистого природного газа в балканские страны, которые его до сих пор не использовали или критически зависят от импорта российского газа. Южный газовый коридор обеспечит поставки природного газа с месторождения Шах-Дениз в Азербайджане в Турцию и страны Еврообъединения через территории Грузии, Турции, Греции и Албании. Он будет обслуживать 10 крупных покупателей из семи стран ЕС и Турцию. Грузия, в соответствии с действующими межправительственными соглашениями и соглашениями принимающей страны, а также соответствующими соглашениями о купле-продаже, будет получать газ из проекта Южно-Кавказского газопровода по сниженным ценам – примерно в 2 раза, намного ниже рыночной цены. Опционный газовый контракт позволяет получать до 5% объема газа ежегодно. Контракт действует до 2066 года. Дополнительный газовый контракт действует до 2026 года, и Грузия по этому контракту будет получать до 500 миллионов кубометров газа ежегодно», – отметил Гахария.
Как пишет Первый канал Грузии, премьер-министр отметил политическую важность проекта.
«Если до сих пор Грузия была только транзитной страной регионального значения – осуществляла транзит азербайджанского газа в Турцию и транзит российского газа в Армению, – то теперь она стала игроком международного масштаба. Отныне газ, проходящий по территории страны, будет играть важную роль в диверсификации международных энергетических рынков, в основном ЕС, и повышении безопасности поставок», – сказал он.
- Трансадриатический газопровод транспортирует природный газ в Европу с месторождения Шах Дениз в азербайджанском секторе Каспийского моря – через Азербайджан, Грузию, Турцию, Грецию, Албанию, пересекая Адриатическое море же достигает южного побережья Италии.
- Южный газовый коридор состоит из трех трубопроводов — Южно-Кавказского газопровода (SCPX), Трансанатолийского газопровода (TANAP) и Трансадриатического газопровода (TAP).
Через Грузию в ЕС: начались поставки азербайджанского газа на европейский рынок
Начались поставки азербайджанского газа в Европу через Трансадриатический газопровод (TAP), сообщает агентство Trend.
«Впервые в истории Азербайджану удалось экспортировать свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. После успешного подключения TAP к итальянской газораспределительной сети 15 ноября коммерческий природный газ был доставлен сегодня из Мелендуньо в Италию через SNAM Rete Gas (SRG) и из Неа-Месимврия в Грецию и Болгарию через DESFA. Азербайджан, имеющий прямой доступ к европейскому рынку газа, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, диверсифицировал свои экспортные возможности», – сказано в сообщении.
Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев назвал сегодняшний день историческим.
«Я хотел бы поблагодарить страны-партнеры и компании, которые создали проекты ТAP и Шах Дениз-2, Южный газовый коридор и впервые внесли свой вклад в поставку азербайджанского газа на европейский рынок. Выражаем огромную благодарность экспертам, всем нашим коллегам, финансовым учреждениям, поддерживающим этот проект, и жителям населенных пунктов, через которые проходят наши трубопроводы», – отметил он.
Абдуллаев говорит, что Европа усилит свою энергетическую безопасность за счет приобретения природного газа из нового источника по альтернативному маршруту.
«Спад добычи в Европе создает потребность в дополнительных объемах газа на рынке, и азербайджанский газ поможет удовлетворить эту потребность. Таким образом, значение Азербайджана для старого континента возрастет», – сказал он.
Управляющий директор TAP Лука Скьепатти заявил, что сегодня – исторический день не только для проекта, но и для стран, через которые проходит трубопровод, а также для всего энергетического ландшафта Европы.
«TAP является неотъемлемой частью газовой сети континента и вносит свой вклад в дорожную карту транзита энергии. Мы предлагаем надежный, прямой и удобный транспортный маршрут в Юго-Восточную Европу и другие страны», – сказал он.
- Трансадриатический газопровод транспортирует природный газ в Европу с месторождения Шах Дениз в азербайджанском секторе Каспийского моря – через Азербайджан, Грузию, Турцию, Грецию, Албанию, пересекая Адриатическое море же достигает южного побережья Италии.
- TAP в перспективе сможет стимулировать поставки газа в страны Юго-Восточной Европы через соединительные линии, которые будут построены в будущем. Например, Болгария сможет повысить безопасность поставок, обеспечив 33% своих потребностей в природном газе через TAP. Это, в свою очередь, увеличит проникновение природного газа в страну.
- Выходы TAP в Греции и Албании, а также в Италии открывают возможности для транспортировки азербайджанского газа в другие европейские страны. Акционерами TAP являются SOCAR (20%), bp (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagás (16%) и Axpo (5%).
- Второй этап маркетинговых исследований по дальнейшему расширению ТАР и увеличению пропускной способности газопровода до 20 млрд кубометров начнется летом 2021 года.
Ингушские тейпы потребовали от Кадырова доказательств причастности двух убитых к терроризму
Два ингушских тейпа – кланового объединения близких семей – потребовали от главы Чечни Рамзана Кадырова доказательств того, что двое убитых в Грозном на проспекте Путина братьев, подозреваемых в терроризме, действительно были причастны к незаконной деятельности. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.
Видеообращение появилось в телеграм-канале от лица тейпов Тимурзиевых и Султыговых, уточняет редакция. Его записал общественный деятель Сараждин Султыгов. Речь идёт об убийстве Хасана и Хусейна Тимурзиевых в Грозном 28 декабря.
"Убитые в Грозном – это наши люди, и если они действительно были террористами, то опубликуйте доказательства, ведь должно быть видео", – говорится в обращении к Кадырову на ингушском языке. Султыгов также потребовал освобождения задержанных родственников Тимурзиевых и выдачи тел убитых родственникам. Публикация сопровождается видео, на котором около двадцати человек в папахах сидят за столом и стоят за их спинами вдоль стены.
28 декабря Кадыров сообщил, что в результате нападения на сотрудников патрульно-постовой службы в центре Грозного погиб один полицейский, его коллега ранен. Нападавшие были застрелены, один из них скончался в больнице, – заявил тогда глава Чечни. По его версии, они пытались завладеть оружием полицейских.
Погибшие Тимурзиевы – родные братья, которые жили в Грозном с 2012 года вместе с родителями. Они работали в пекарне. Перед инцидентом оба не попадали в поле зрения правоохранительных органов, – уверен неназванный источник "Кавказского узла".
Событие вызвало широкий общественный резонанс в Ингушетии, ряд общественных деятелей и блогеров выразили сомнение в том, что убитые ингуши были связаны с терроризмом. Они потребовали опубликовать видеодоказательства произошедшего, отметив, что район нападения – пересечение улицы Мира и проспекта Путина – "просто напичкан камерами".
В оппозиционном Кадырову телеграм-канале 1ADAT появилось сообщение о том, что приближённые Кадырова похитили отца, мать и 20-летнюю сестру Тимурзиевых, их друзей и одноклассников.
Посол ЕС призывает грузинских политиков направить энергию на объединение и укрепление страны
Посол ЕС в Грузии Карл Хартцель записал новогоднее видеообращение по случаю Нового года, в котором говорил о политическом кризисе в стране.
«Я верю, что Грузия преодолеет и этот кризис. Надеюсь, что настанет день, когда политическая энергия, потраченная на борьбу друг с другом, будет направлена на объединение и укрепление страны. Она будет настолько сильной, насколько того заслуживают граждане Грузии.
Грузия — маленькая, но великая страна. Вместе вы сможете осуществить собственные желания и мечты. Если вы будете вместе, никто не сможет вас остановить. Праздники — это время для размышлений и отдыха», — сказал в своем видееобращении Карл Харцель.
«Новости-Грузия» напоминает, что послы ЕС и США являются посредниками в переговорах между правительством и оппозицией, которые проводятся для урегулирования политического кризиса, возникшего в стране после выборов 31 октября.
Оппозиция называет итоги выборов сфабрикованными и отказывается работать в парламенте десятого созыва, требуя проведения новых выборов. Правительство отрицает эти обвинения. В итоге в начавшем работу 11 декабря парламенте представлена только одна партия – «Грузинская мечта».
РСЕ/PC обвинило главу координирующей организации в давлении
Руководители 23 языковых служб и главный редактор медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/PC) направили обращение к главе американского Агентства по глобальным медиа Майклу Пэку, в котором обвинили его в "беспрецедентном отходе" от принципа политической сбалансированности и попытке ограничить независимость корпорации.
Агентство по глобальным медиа (USAGM) координирует и направляет работу финансируемых Конгрессом США средств массовой информации. Пэк был назначен на должность в июне президентом Дональдом Трампом. В обращении Пэк обвиняется в попытке закрепить контроль над медиакорпорацией за одной партией – перед тем, как в должность вступит избранный президент США Джо Байден.
Письмо отправлено 30 декабря, свои подписи под ним поставили все члены редакционной коллегии РСЕ/PC и почти все руководители языковых служб. Кроме Пэка, обращение направлено в Сенат и Конгресс – представителям Республиканской и Демократической партий и главе переходного штаба Джо Байдена.
В ноябре федеральная судья США в Вашингтоне постановила, что Пэк некорректно действовал в отношении контролируемых им медиакорпораций и запретила ему вмешиваться в редакционные процессы. В последние недели Байден и его переходный штаб, возглавляемый бывшим заместителем госсекретаря США Ричардом Стенгелом, заявили, что проведут оценку работы главы USAGM, и не исключили его отставки.
Однако, по мнению подписавших обращение, многие решения Пэка, может быть сложно отменить, даже если они будут признаны нецелесообразными. В письме отмечается, что Пэк назначает "своих" людей в совет директоров – с контрактами, которые невозможно пересмотреть в течение двух лет.
Тревогу авторов письма вызвает его попытка лишить медиа- организации, находящиеся в ведении USAGM, финансовой независимости, меняя им условия предоставления грантов от Агентства. Топ-менеджеры Свободной Европы/Радио Свобода возражают против многих пунктов соглашения о грантах. Но ожидается, что оно будет подписано назначенным Паком и его советом директоров президентом медиакорпорации Тедом Липиеном.
Решения Пэка принимаются на фоне беспрецедентного давления на Радио Свобода в разных странах, говорится в обращении. Расширение законодательства об иностранных агентах в России ставит под угрозу журналистов медиакорпорации. Десятки сотрудников Радио Свобода задерживались и арестовывались во время освещения протестов в Беларуси. Работа и жизнь журналистов корпорации подвергается опасности в таких странах, как Иран, Афганистан и Пакистан. В этих условиях, говорится в письме, "Пэк не только не выполнил свой долг по защите организации, но и предпринял сознательные шаги, чтобы ослабить ее".
Медиаменеджер прокомментировал обращение для CNBC. Он заявил, что письмо в его адрес "наполнено неточностями". По утверждению Пэка, он никогда не пытался подорвать независимость редакций от политического давления, а наоборот, выполнял и выполняет свои задачи в полном соответствии с миссией Агентства по глобальным медиа.
Бибилов заявил, что кадровые перестановки во власти продолжатся
Кадровые перестановки в органах власти будут продолжены и в новом году, заявил президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов на пресс-конференции в Цхинвали.
«Этот вопрос назрел давно и, наверное, нужно было принять эти решения раньше. Перестановки еще будут, команда президента будет пополняться профессионалами из кадрового резерва, которые ждут работы», – сказал он.
Отметим, что Бибилов освободил от занимаемых должностей госсоветника по экономическим вопросам Сослана Джуссоева, руководителя аппарата правительства Олега Гаглоева, а также уполномоченного по правам ребенка при президенте Гульнару Козаеву. Как сообщало «Эхо Кавказа», Козаева – родная сестра супруги оппозиционного депутата Давида Санакоева, а с Гаглоевым у Бибилова в последнее время часто бывали конфликты.
Югоосетинский лидер на пресс-конференции заявил, что советник по экономическим вопросам за все его время работы подготовил лишь одно предложение, «связанное с биткоинами».
Про Гаглоева Бибилов сказал, что «вместо исполнения функциональных обязанностей руководителя аппарата правительства, он подставлял всю работу правительства».
Гульнаре Козаевой же, по словам Бибилова, «надо было учитывать равноправность всех многодетных семей без исключения».
Контракт на поставку российского газа в Армению продлен на три месяца
«Газпром» продлил контракт на поставку газа в Армению на первый квартал 2021 года. Об этом говорится в сообщении «Газпром экспорт».
«ООО «Газпром экспорт» и ЗАО «Газпром Армения» 30 декабря продлили контракт на поставку газа в Армению на первый квартал 2021 года. Консультации о поставках газа в последующий период будут продолжены», - говорится в сообщении.
«Газпром» - единственный поставщик газа потребителям Армении. Поставщиком газа на внутренний рынок страны является «Газпром Армения». С 1 января 2019 года цена на российский газ для Армении выросла со $150 до $165 за 1 тыс. куб. м.
Ранее Зограб Мнацаканян, занимавший пост министра иностранных дел республики, говорил, что вопрос снижения цены на российский газ имеет важное значение для Армении, переговоры с Москвой в этом направлении продолжаются.
Как пишет ТАСС, в конце марта вице-премьер Армении Мгер Григорян отправил письмо главе «Газпрома» с предложением начать новые переговоры о снижении цены на газ из-за ухудшения экономической ситуации, связанной с распространением нового коронавируса.
Британская королева поставила печать на сделке Лондона и Брюсселя
Соглашение о торговле и сотрудничестве Европейского Союза и Великобритании после выхода последней из ЕС одобрили обе палаты британского парламента и подписал премьер-министр Борис Джонсон. В ночь на 31 декабря печать на документе поставила королева Елизавета Вторая. Соглашение между Лондоном и Брюсселем после Брекзита вступает в силу с 1 января 2021 года.
Ранее 30 декабря документ подписали руководители ЕС .
После всех формальностей сделку Лондона и Брюсселя окончательно должен ратифицировать и Европарламент, но случится это не раньше марта. Совет ЕС ранее решил, что в ближайшие два месяца соглашения можно применять во временном режиме.
Речь идёт о трёх документах, главный из которых – соглашение о торговле и сотрудничестве между Великобританией и ЕС. Оно основано на нулевых тарифах и нулевых квотах. Если бы его не удалось подписать, то стороны стали бы заключать сделки по правилам Всемирной торговой организации с применением всех пошлин и квот. Это угрожало бы потерями для бизнеса и ростом безработицы.
- Летом 2016 года британцы проголосовали за выход из Евросоюза. Великобритания присоединилась к ЕС в 1973 году и стала первой страной, которая его покинула.
- Переговоры об условиях выхода Великобритании из ЕС начались в июне 2017 года и первоначально были рассчитаны на два года, однако несколько раз продлевались. Британский парламент одобрил соглашение только после досрочных выборов, на которых победили консерваторы во главе с Борисом Джонсоном.
За год с коронавирусом рубль потерял шестую часть стоимости
За год пандемии рубль подешевел на 16 с половиной процентов по отношению к доллару и на 24 процента к евро. К закрытию последних торгов в 2020-м году за доллар давали более 74 рублей против 62 рублей в конце предыдущего. Евро же за год прибавил в цене более 20 рублей, его курс вырос с 69 до 91 рубля. Аналитики Credit Suisse назвали просевший рубль главным разочарованием 2020 года, отмечает РБК.
Ослабление рубля к доллару на фоне кризиса из-за коронавируса, обвала цен на нефть и целого ряда неблагоприятных для России геополитических факторов сопоставимо с падением 2018 года, когда российская валюта провалилась из-за введенных США жестких санкций, а также угрозы новых.
В первой половине года российская валюта ослабела вслед за рухнувшими в марте нефтяными котировками из-за развала сделки ОПЕК+ по сокращению добычи. 19 марта на торгах Московской биржи один доллар стоил почти 82 рубля. Во втором полугодии на рубль стали влиять политические события и связанные с ними риски санкций — кризис в Беларуси, военные действия в Нагорном Карабахе, отравление оппозиционного политика Алексея Навального, президентские выборы в США. 2 ноября (день до американских выборов) — курс упал до 80 рублей за доллар.
Сильнее рубля за год упали бразильский реал и турецкая лира – на 30 и 26 процентов – соответственно.
Кадыров поручил объявить кровную месть родным убитых ингушей
Глава Чечни Рамзан Кадыров приказал председателю парламента республики Магомеду Даудову объявить кровную месть родным братьев Тимурзиевых - уроженцев Ингушетии, убитых 28 декабря в Грозном. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.
"Позови их, предъяви доказательства и затем объяви им кровную месть за нашего убитого товарища", - заявил Кадыров в эфире ЧГТРК "Грозный". В ходе инцидента погиб 22-летний младший сержант полиции Магомед Джабраилов, его коллега был ранен.
Даудов назначил на 11 утра 31 декабря в парламенте Чечни встречу представителям двух ингушских тейпов Тимурзиевых и Султыговых , потребовавших от Кадырова доказать вину убитых в Грозном уроженцев Ингушетии. Однотейповцев убитых ингушей ожидает кровная месть за смерть чеченского полицейского, предупредил Даудов на своей странице в инстаграме.
"Вы говорили про наши адаты, так знайте, что за нашего убитого брата Магомеда и раненного Акрамана , на вас будет кровная месть. Она на вас будет в любом случае — придёте вы или нет", приводит перевод слов Даудова "Кавказский узел".
Ранее оба ингушских тейпа записали видеообращение к властям Чечни, требуя от них доказать наличие террористических мотивов у братьев, которых чиновники объявили боевиками. Они также призвали Кадырова освободить удерживаемых под стражей близких родственников Тимурзиевых и выдать тела убитых.
"В своем обращении вы говорите о вайнахских адатах, поэтому, наверное, понимаете, что когда вы получите доказательства, то ясность последствий будете осознавать еще лучше. А это - кровная месть за убийство невинного и безоружного", - сказал Даудов.
Темы освобождения родственников убитых ингушей он не коснулся.
- 28 декабря Кадыров сообщил, что в результате нападения на сотрудников патрульно-постовой службы в центре Грозного погиб один полицейский, его коллега ранен. Нападавшие были застрелены, один из них скончался в больнице, – заявил тогда глава Чечни. По его версии, они пытались завладеть оружием полицейских.
- Событие вызвало широкий общественный резонанс в Ингушетии, ряд общественных деятелей и блогеров выразили сомнение в том, что убитые ингуши были связаны с терроризмом. Они потребовали опубликовать видеодоказательства произошедшего, отметив, что район нападения – пересечение улицы Мира и проспекта Путина – "просто напичкан камерами".
- В оппозиционном властям Чечни телеграм-канале 1ADAT появилось сообщение о том, что приближённые Кадырова похитили отца, мать и 20-летнюю сестру Тимурзиевых, проживавших в Грозном. Сообщается также, что были похищены друзья и одноклассники погибших.
Бибилов: «Будем добиваться вхождения в состав Российской Федерации»
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов на пресс-конференции в Цхинвали заявил, что является принципиальным сторонником интеграции с Россией. Он отметил, что от этой идеи никто не отказывался.
«Когда подписывали договор о союзничестве и интеграции, я, будучи тогда председателем партии, предлагал свой вариант договора, который конкретно определял механизм вхождения в состав РФ. Если мы пока упустили те возможности, которые у нас были, тем не менее, мы и дальше будем добиваться вхождения в состав РФ», – сказал Бибилов.
Он добавил, что вхождение в состав РФ гарантирует Южной Осетии спокойное будущее.
«Вхождение в состав России является в будущем нашим спасением, это гарантирует стабильность и безопасность нашего народа. В договоре, который сейчас подписан между нашими государствами, также четко определено, что нападение на одну из двух сторон договора является нападением и на другую сторону. То есть, если пофантазировать и подумать, что Грузия вдруг напала на Южную Осетию – это будет означать нападение на Российскую Федерацию», – подчеркнул югоосетинский лидер.
Бибилов добавил, что угроза со стороны Грузии будет исходить «до тех пор, пока она не подпишет соглашение о неприменении силы, и не признает Южную Осетию независимым государством».
Говоря о Женевских дискуссиях о безопасности, политик заявил, что они необходимы для Южной Осетии.
«Наша республика - независимое государство, которое живет своей жизнью, но в Грузии сегодня нет мужественных политиков, которые бы признали это. Тем не менее, Женевские дискуссии нужны для того, чтобы Южная Осетия заявляла о себе, о своих правах на международной площадке, доводила правду до мирового сообщества, объективную информацию о произошедшем между нашей республикой и Грузией. Кроме того, на этих встречах мы имеем возможность поднимать вопросы выяснения судьбы наших граждан, пропавших без вести», – заявил Бибилов.
- Отметим, что в 2011 году Владимир Путин заявлял, что «вхождение Южной Осетии в состав России зависит от югоосетинского народа».
- Грузинские власти не раз отмечали, что Россия осуществляет «политику поэтапной аннексии» Абхазии и Южной Осетии.
COVID-19 в Грузии: 1527 новых случаев, 24 пациента скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 2505. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 24 пациента.
За сутки в стране выявили 1527 новых случаев коронавируса (днём ранее – 1738), выздоровели 1282.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 227 420, выздоровевших – 211 727.
За сутки было проведено 13 030 тестов, из них PCR-тестов – 6707, экспресс-тестов на антиген – 6323.
- Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с 28 ноября в Грузии не работает городской транспорт, учебные и воспитательные заведения перешли на дистанционный режим работы. С 21:00 до 05:00 действует комендантский час (исключение – новогодняя ночь и канун Рождества – 6 января).
- Кабмин планировал снять большую часть ограничений с 24 декабря по 2 января. Эпидемиологи выступили против такого подхода и настаивали на сохранении ограничений.
- Правительство пересмотрело план по смягчению «локдауна». Принято решение не возобновлять в период с 24 декабря по 2 января работу междугороднего транспорта, а также общественного транспорта в крупных городах страны (Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Батуми, Гори, Зугдиди, Поти и Телави). Не будут работать вещевые рынки, а торговые объекты, в том числе крупные торговые центры все же возобновили работу – с жестким соблюдением регуляций.
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