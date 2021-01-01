COVID-19 в Грузии: 990 новых случаев, выздоровели 3265 человек, скончались 23

Посол США в Грузии Келли Дегнан вместе с бывшими послами США и сотрудниками посольства направила новогоднее поздравление гражданам Грузии, в котором подчеркнула, что во время пандемии американцы и грузины показали, что «мы можем и будем вместе, несмотря на вызовы».

«Этот год был трудным для многих людей во всем мире, с большой неопределенностью, переменами и слишком большим количеством потерь. Такое время напоминает нам, насколько драгоценны наша семья, друзья и коллеги и как мы радуемся времени, которое проводим вместе. Вызовы 2020 года не помешали нам найти новые пути для продолжения нашей важной работы в Грузии. Я также впечатлена тем, как много мы смогли сделать вместе. COVID-19 нас не остановит», - сказала Дегнан.

Посол заявила, что «вся эта хорошая работа» привлекла внимание дипломатов, которые служили в Грузии в прошлом, и они отправили ей электронные письма, сообщения и видео, «чтобы вспомнить своих замечательных друзей и воспоминания о Грузии».

Джон Теффт: «Чего нам с Мариэлой больше всего не хватает в Грузии, так это прекрасных грузинских сотрудников посольства и резиденции посла. Желаю всем счастливого праздника и счастливого Нового года».

Джон Басс и Холли Хольцер Басс: «Здравствуйте! Рад видеть наших друзей в Грузии. Мы очень скучаем по Грузии на праздниках. Больше всего в Грузии мне не хватает моего Чичилаки. Скучаю по праздничному застолью с друзьями. Я скучаю по урокам грузинского языка. Я должен сказать, что скучаю по лобио и хлебу каждый день. С Новым Годом!»

Ричард Норланд и Мэри Хартнетт: «Здравствуйте! Нам с Мэри больше всего не хватает гостеприимства и дружбы грузинского народа, мы часто это вспоминаем. В эту рождественскую ночь мы еще раз послушаем прекрасное исполнение «Аве Мария», написанное его Святейшеством Патриархом Грузии. Мы скучаем по духовности Грузии и часто вспоминаем посещения монастырей и церквей по всей стране, особенно посещение колонны Кацхи и села Шатили в Хевсурети. Поздравляем Новым Годом!».

Ян и Франческа Келли: «Привет из Чикаго! Больше всего в Грузии мне не хватает людей, прекрасного чувства гордости вашей культурой и сильной независимости. Я тоже скучаю по людям, скучаю по друзьям и скучаю по хачапури. С Новым Годом!».

Элизабет Руд: «Чего мне не хватает в Грузии? Больше всего я скучаю по Кавказским горам, моему любимому Харагаули и, конечно же, моим грузинским друзьям и всем грузинам, которые делают Грузию такой замечательной страной. С Рождеством и Новым годом, желаю мирного и счастливого 2021 года!»

Эф Рено: «Здравствуйте! Больше всего мне не хватает в Грузии людей, у вас самые замечательные люди на планете, и я очень скучаю по вам.

Кристин Робертс и Джим Моррис: «Чего нам больше всего не хватает в Грузии, так это вина, хачапури и хинкали, чачи. с Новым Годом!».

Бриджит Бринк: «Привет, Грузия! Больше всего мне не хватает красивой природы, вкусной еды и замечательных людей в Грузии, я и моя семья желаю вам счастливого Нового года! Мы желаем всем нашим друзьям всего наилучшего в 2021 году и радуемся вашим успехам».

Деже Холмс: «Здравствуйте, друзья, я скучаю по Ваке и закату на Мтацминде, мегрельским хачапури и аджапсандали, я скучаю по всем теплым объятиям, которые вы мне подарили в Грузии. С Новым Годом!».

Эрин Мэй Джерретт: «Я больше всего скучаю по грузинскому застолью в Грузии, потому что в ней сочетаются три лучшие вещи: грузинское вино, грузинская кухня и мои грузинские друзья. Я скучаю по Грузии! С Новым Годом!».

Джен и Джуди Яловиц: «Дорогие друзья и коллеги из посольства США, желаю вам счастливых, безопасных и здоровых праздников. Мы с большой любовью вспоминаем годы, проведенные в Грузии. Мы бы хотели иметь возможность поехать в Грузию. С пандемией Covid и спорными выборами это был очень трудный год для обеих наших стран. Вакцины уже в пути, и наши демократические институты позволят нам справиться с бурей. Спасибо вам за все и надеемся увидеть вас в лучший период в следующем году. Горячий привет от Кена и Джуди Яловиц».

Посол Келли Дегнан: «Только великая страна может завести столько друзей и оставить такие теплые и долговечные воспоминания. За 11 месяцев моего пребывания в Тбилиси у меня также накопились необычные воспоминания, когда я открыла для себя эту чудесную страну, завела новых друзей и узнала о богатой истории Грузии. Я с нетерпением жду возможности сделать больше в новом году. От имени членов миссии США в Грузии и Санты я хотела бы поздравить вас с праздничным сезоном и пожелать здорового и счастливого Нового года. Ура! С Новым Годом!».