Норвежская компания отказалась выдать сертификат «Северному потоку-2»

Утром 1 января президент Сербии Александр Вучич ввел в эксплуатацию участок газопровода "Турецкий поток", по которому в Европу пойдёт российский газ.

По словам Вучича, новый участок газопровода имеет большое значение для промышленности и прогресса сербской экономики. "Поздравляю всех, кто работал. Это важный день для нашей страны", – заявил он.

Вучич подчеркнул, что Сербия будет закупать газ по цене до 155 долларов за тысячу кубометров при гораздо меньших транспортных расходах. Он также сказал, что газ будет доставлен во многие муниципалитеты, где он в настоящее время недоступен. Это, по словам президента, сделает регионы более привлекательными для инвесторов.

Работы по прокладке трубопровода в Сербии завершились в конце декабря прошлого года. Газопровод проходит через Сербию – от Болгарии до венгерской границы.

Газопровод построен на территории Сербии совместной российско-сербской компанией "Гастранс". Контрольный пакет в ней принадлежит российскому "Газпрому". Ожидается, что ежегодно Россия будет транспортировать 31,5 миллиарда кубометров газа. Половина зарезервирована для нужд Турции. Другая половина через Сербию, Болгарию и Венгрию пойдет в южную и центральную Европу.

Газопровод "Турецкий поток" является частью долгосрочных планов России по минимизации транспортировки газа через Украину (после аннексии Крыма) путем строительства альтернативных маршрутов, отмечает Сербская служба Радио Свобода. До сих пор Россия поставляла газ в европейские страны и Турцию по газопроводной сети, проходящей через Украину, Молдавию и Румынию. В 2019 году по этому маршруту было экспортировано почти 200 млрд кубометров газа.

Со строительством "Турецкого потока" транспортировка российского газа больше не будет зависеть исключительно от этих стран, а будет перенаправлена по новому газопроводу протяженностью 930 км. Он идёт из России в Турцию по газопроводу по дну Черного моря.

"Турецкий поток" является альтернативой "Южному потоку" в Сербии, от строительства которого Россия отказалась в конце 2014 года, поскольку он не соответствовал требованиям Евросоюза.

В конце декабря Конгресс США одобрил санкции против участников строительства газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток – 2". В Вашингтоне считают, что эти проекты угрожают энергетической безопасности Европы и будут использованы Россией для политического давления. Киев опасается потери доходов за транзит российского газа. Россия настаивает, что трубопроводы в обход Украины – это экономический, а не политический проект.