За сутки в Грузии зафиксировано 417 случаев COVID-19, 31 человек скончался

За прошедшие сутки в Грузии умер 31 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщается на правительственном сайте StopCov. С момента начала пандемии максимальный показатель суточной смертности был зафиксирован 23 декабря – умерли 53 человека. Всего от вируса в Грузии скончались 2 603 человека.

За сутки зафиксировано 417 новых случаев коронавирусной инфекции – на 75 заболевших больше, чем накануне. Низкий показатель выявлений объясняется тем, что в новогодние дни проводится минимальное количество тестов на COVID-19. За прошедшие сутки в стране провели всего 2 795 тестов. Накануне в Грузии сделали 3 288 тестов, коронавирус подтвердился у 342 человек.

Сегодня большинство новых случаев COVID-19 выявлено в Тбилиси (128 заболевших) и Имеретии (71 заболевший). В Аджарии зафиксировали 37 фактов, в Квемо Картли – 33, в Шида Картли – 32, в Гурии – девять, в Самегрело – Земо Сванети – 45, в Кахетии – 29, в Мцхета-Мтианети – 24, в Самцхе-Джавахети – восемь, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – один.

Общее число заразившихся в стране достигло 229 169 человек. Число выздоровевших за последние сутки увеличилось на 2 469, до 220 442 человек.

В настоящее время в стране 6 098 активных случаев COVID-19. Из них 4 209 пациентов (более 69%) проходят лечение в больницах, 1 049 (примерно 17%) – на дому, а 840 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей.

Тяжелых пациентов на сегодня 897. К аппаратам ИВЛ подключены 299 человек. В карантинных пространствах размещены 386 граждан. 29 893 человека остаются в режиме самоизоляции.