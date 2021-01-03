В МИД Грузии исключили начало обсуждений вопроса демаркации границы с РФ

Вопрос делимитации и демаркации границы РФ и Грузии не может оказаться на повестке дня до тех пор, пока не будет выполнено соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года. Об этом говорится в заявлении МИД Грузии, распространенном сегодня, 3 января.

Ранее стало известно, что российский президент Владимир Путин назначил дипломата Михаила Петракова своим спецпредставителем по делимитации и демаркации госграницы с Грузией, а также с двумя грузинскими регионами, независимость которых признает Москва – самопровозглашенными республиками Абхазия и Южная Осетия.

Комментируя эту информацию, в МИД Грузии напомнили, что официальный Тбилиси считает оба этих региона оккупированными РФ, передает Общественный вещатель.

«Естественно, любое соглашение, оформленное РФ с Сухуми и Цхинвали, в том числе по поводу границы, лишено правовых оснований, является незаконным, а со стороны международного сообщества будет оценено как очередная попытка проявления силы на границе суверенного государства», - сказано в заявлении.