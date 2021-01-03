За сутки в больницу Южной Осетии поступил один человек с коронавирусом

В «красных зонах» Республиканского многопрофильного медицинского центра (РММЦ) Южной Осетии, по данным на утро 3 января, проходят лечение 67 пациентов с COVID-19. Об этом сообщила главный инфекционист самопровозглашенной республики Элеонора Джиоева.

«В инфекционном корпусе РММЦ на сегодняшний день находятся 34 пациента, в здании детской больницы – 33. Из них двое находятся в палате интенсивной терапии», - сообщила врач информагентству «Рес». За минувшие сутки в «красную зону» больницы поступил один больной, выписанных нет.

Как отметила Джиоева, приемно-сортировочное отделение РММЦ в субботу приняло 22 пациентов, из них один был госпитализирован.

«Направление на компьютерную томографию органов грудной клетки получили три человека. Протестировано в приемо-сортировочном отделении 15 пациентов», - отметила главный инфекционист.

Кроме того, сообщила Джиоева, выездные бригады осмотрели двоих пациентов на дому.