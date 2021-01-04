В Абхазии скончались шесть пациентов с коронавирусом

Российские военные следователи переквалифицировали уголовное дело о сбитом военном вертолете Ми-24 на границе Армении и Азербайджана на более тяжкую статью – «Умышленное убийство двух или более лиц», сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

«Уголовное дело, которое первоначально было возбуждено по статье 351 УК РФ («Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее смерть по неосторожности»), переквалифицировано на более тяжкую статью – части 2 статьи 105 (Умышленное убийство двух или более лиц)», –​ сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что если в первом случае предусмотрено наказание на срок до семи лет лишения свободы, то во втором – вплоть до пожизненного заключения. Источник отметил также, что данное решение принято по результатам следственно-оперативных действий в рамках дела.

«При всей кажущейся очевидности преступления следователи должны были сначала возбудить уголовное дело по статье, по которой обычно расследуются подобные происшествия. А затем уж собрать материалы для более точной квалификации деяния, что и было сделано», – пояснил собеседник агентства.

Он затруднился при этом сказать, как долго будет вестись следствие. «Тут есть определенные сложности, связанные с тем, что подозреваемые находятся на территории другого государства», – отметил источник. По его словам, расследование дела ведут военные следователи, базирующиеся на российской базе в Гюмри (Армения).

Девятого ноября Минобороны России сообщило, что азербайджанские военные сбили российский вертолет Ми-24 над территорией Армении рядом с населенным пунктом Ерасх. Вертолет, по данным военных, сбили с земли из переносного зенитно-ракетного комплекса вне зоны военных действий в Нагорном Карабахе. В результате крушения погибли двое членов экипажа, еще один получил травмы средней степени тяжести.

В азербайджанском Минобороны принесли извинения российской стороне и сообщили, что сбили вертолет «случайно». Там также заявили о готовности выплатить за него компенсацию.

Вертолет сопровождал автоколонну 102-й российской военной базы в воздушном пространстве рядом с границей Нахичеванской автономной республики (Азербайджан), отметили в Минобороны РФ.