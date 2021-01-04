Оперштаб: 1-3 января в Абхазии скончались еще пять пациентов с COVID-19

По данным оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавирусной инфекции, с 1 по 3 января на коронавирус протестировано 462 человека, диагноз COVID-19 подтвержден у 129 из них. За это время в Гудаутском госпитале скончались 5 пациентов.

Женщина 66 лет. Диагноз «новая коронавирусная инфекция и двусторонняя полисегментарная пневмония». Поступила в медучреждение 18 декабря и получала необходимую медицинскую помощь, но несмотря на это, умерла ночью 31 декабря.

Мужчина 1952 года рождения. Он был доставлен в медучреждение 19 декабря с диагнозом «новая коронавирусная инфекция», после была выявлена и двусторонняя полисегментарная пневмония. Пациент скончался 2 января 2021 года.

Женщина 1949 года рождения. Поступила в больницу 23 декабря. Клинический диагноз «новая коронавирусная инфекция и двусторонняя полисегментарная пневмония». Пациентка умерла 2 января 2021 г.

Также в Гудаутской ЦРБ ночью 31 декабря 2020 г., скончалась женщина 69 лет, а 1 января 2021, мужчина 79 лет. У обоих была выявлена новая коронавирусная инфекция.

Это уже вторая сводка, опубликованная штабом сегодня. Ранее сообщалось о 95 новых случаях коронавируса, выявленных 30-31 декабря, а также о шести скончавшихся пациентах.

По информации штаба, с сегодняшнего дня сообщения оперативного штаба будут публиковаться в прежнем режиме.