Суд в Лондоне заблокировал выдачу Ассанжа в США

В Великобритании 4 января началась массовая вакцинация от коронавируса препаратом, разработанным компанией AstraZeneсa и учёными Оксфордского университета. Первым британцем, получившим укол, стал Брайан Пинкер. Ему 82 года, он находится на диализе.

К 4 января в Соединённом Королевстве готовы к применению более полумиллиона доз AstraZeneca. Кроме того, идёт вакцинация препаратом производства Pfizer/BioNTech. Пока прививают так называемые группы риска – медиков, соцработников и пожилых. Но с запуском препарата AstraZeneca власти рассчитывают ускорить процесс и со временем привить почти всё население.

Британские власти и врачи считают разработку вакцины поворотным моментом в борьбе с COVID-19. Как ожидается, массовая вакцинация поможет обуздать инфекцию и в итоге снять ограничения и вернуться к прежней жизни. По данным британского Минздрава, в стране открыты 700 прививочных центров. К концу недели их должно быть более тысячи.

Для того, чтобы привить как можно больше граждан, Великобритания поменяла принцип вакцинации, увеличив интервал между первой и второй прививкой с трёх недель до трёх месяцев. По заверениям властей, первую дозу должны получить как можно больше британцев, так как именно она даёт основную защиту от вируса. Второй компонент вакцины влияет на продолжительность действия.