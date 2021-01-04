Глава МЧС Крыма умер от коронавирусной инфекции 

В аннексированном Крыму в госпитале для инфицированных коронавирусом скончался глава регионального МЧС, подконтрольного российским властям, Сергей Шахов. Ему было 65 лет. Ведомство он возглавлял с 2011 года, когда оно ещё подчинялось украинской власти.

На 4 января диагноз COVID-19 подтверждён у 26 тысяч жителей Крыма, более 500 человек скончались. С 20 декабря рестораны, кафе, бары и увеселительные заведения на территории полуострова могут работать только до 22 часов, проведение корпоративов и банкетов запрещено.

В понедельник антирекорд по суточному числу заражений COVID-19 обновил Севастополь: там выявлены 89 новых пациентов. Всего их количество достигло 7 тысяч. 200 человек скончались

Данные об инфицированных и умерших от COVID-19 в Крыму включаются в официальную российскую статистику, которая учитывает только те случаи смерти, где был поставлен диагноз "коронавирусная инфекция" и коронавирус признан главной причиной гибели больного.