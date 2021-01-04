Лукашенко объявил 2021 год «годом народного единства»

Александр Лукашенко в понедельник подписал указ №1, в котором 2021 год объявляется в Беларуси «годом народного единства». Как говорится в документе, это сделано «в целях консолидации общества, сплочения белорусского народа на основе идей суверенитета и независимости страны». Правительству и другим органам власти предписано подготовить план мероприятий в рамках «года народного единства».

В указе нашло отражение предложение, сделанное Лукашенко во время новогоднего обращения к белорусскому народу. Он сказал, что необходимо отправить 2020 год в историю, но при этом «не забыть его уроки», а также предложил «перевернуть страницу пройденного и вместе писать новую главу независимой Беларуси». Прямо к своим оппонентам Лукашенко не обратился, однако упомянул, что разные жители Беларуси «видят мир по-разному». Главной задачей Лукашенко назвал «сохранение суверенитета» страны, о том же он упомянул и на встрече с генпрокурором 4 января. По словам Лукашенко, «2021 год будет непростым, нам надо во что бы то ни стало выстоять, сохранить свой суверенитет».

В августе 2020 года в Беларуси прошли президентские выборы, победителем которых был объявлен Лукашенко. После этого в стране начались массовые акции протеста, в них участвовали сотни тысяч человек. Несколько акций против Лукашенко прошли уже в новом, 2021 году. Белорусская служба Радио Свобода констатирует, что после выборов, на которых, по многочисленным свидетельствам, были допущены фальсификации, в стране «началось беспрецедентное насилие и политические репрессии... в ходе протестов со стороны мирных демонстрантов были убитые и искалеченные, до 40 тысяч человек были задержаны и осуждены, сотни остаются за решеткой... При этом ни одного дела из-за гибели демонстрантов и насилия силовиков не заведено».

Лукашенко и в прошлом году нередко прибегал к риторике о национальном единстве, причем до выборов намекал на то, что главную угрозу независимости Беларуси несет Россия. После выборов он обвинил в агрессии против Беларуси страны Запада, не признавшие его победу, прежде всего Польшу и Литву.