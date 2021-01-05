Кобахидзе: В парламенте не будет ни одной пророссийской партии

Парламент Грузии десятого созыва обязательно будет многопартийным, заявил сегодня лидер парламентского большинства и исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.

Как пишет «Новости-Грузия», он прокомментировал решение трех членов «Альянс патриотов» занять места в парламенте, доставшиеся им по принципу замены после того, как от мандатов отказались лидеры партии – Ирма Инашвили, Георгий Ломия и Гоча Тевдорадзе. Следует отметить, что «Альянс» считается открыто пророссийской партией и выступает за возобновление переговоров с Москвой на фоне отсутствия дипломатических отношений между Россией и Грузией.

«Очень важно, что оппозиционная партия вошла в парламент. Также важно, что российская составляющая «Альянса патриотов» не вошла в парламент 10-го созыва, в котором не будет представлена ни одна открыто пророссийская партия», — заявил Кобахидзе.

Он также выразил надежду на то, что со временем призывы международных партнеров еще более обострятся, и в конечном итоге и другие представители оппозиции войдут в парламент, который станет многопартийным. Большая часть оппозиционных депутатов — 56 из 60, отказались от мандатов, объяснив это протестом против фальсификации выборов. Они требуют проведения новых досрочных выборов в парламент.

«Мы понимаем, что наши оппоненты нервничают по поводу радикальной оппозиции. Этот процесс начался и будет продолжаться. Парламент обязательно будет многопартийным. Призывы от международных партнеров будут со временем только обостряться, в конечном итоге парламент будет многопартийным. Двухпартийный — это хорошо, но этого недостаточно», — сказал Кобахидзе.