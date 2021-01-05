Традиционное шествие «Алило» из-за коронавируса проведут на автомобилях

Традиционное рождественское шествие «Алило» в этом году не состоится, однако священнослужители поздравят жителей страны автомобильным шествием, песнопениями и окроплением святой воды. Об этом сообщает пресс-служба патриархии.

Завтра, 6 января, в 23 часа рождественское богослужение проведет Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй. В связи с праздником Рождества отменяется ограничение на передвижение после 9 часов в ночь с 6 на 7 января.

«Рождество Спасителя - славный праздник в христианском мире. С 2000 года с благословения Его Святейшества Рождество в Грузии приобрело еще более праздничный оттенок. Уже много лет 7 января в Тбилиси и по всей Грузии проводится традиционное торжественное шествие - «Алило». Во время шествия собираются пожертвования, которые распределяются по детским домам, домам для престарелых и исправительным учреждениям.

«Алило» и в этом году не нарушает традицию, с учетом мировой пандемии, с соблюдением установленных регуляций, состоится в ином виде: шествия не будет, но священнослужители поздравят население и детей с Рождеством воскурение фимиама, пением и окроплением святой водой из машин. Праздник Алилоба мы будем вместе отмечать и в этом году и сможем порадовать детей, стариков и заключенных. Торжественное богослужение начнется завтра, в среду, в 23:00, которое совершит Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй», - говорится в информации, которую распространяет служба по связям с общественностью патриархии.



