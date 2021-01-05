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Традиционное шествие «Алило» из-за коронавируса проведут на автомобилях
Традиционное рождественское шествие «Алило» в этом году не состоится, однако священнослужители поздравят жителей страны автомобильным шествием, песнопениями и окроплением святой воды. Об этом сообщает пресс-служба патриархии.
Завтра, 6 января, в 23 часа рождественское богослужение проведет Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй. В связи с праздником Рождества отменяется ограничение на передвижение после 9 часов в ночь с 6 на 7 января.
«Рождество Спасителя - славный праздник в христианском мире. С 2000 года с благословения Его Святейшества Рождество в Грузии приобрело еще более праздничный оттенок. Уже много лет 7 января в Тбилиси и по всей Грузии проводится традиционное торжественное шествие - «Алило». Во время шествия собираются пожертвования, которые распределяются по детским домам, домам для престарелых и исправительным учреждениям.
«Алило» и в этом году не нарушает традицию, с учетом мировой пандемии, с соблюдением установленных регуляций, состоится в ином виде: шествия не будет, но священнослужители поздравят население и детей с Рождеством воскурение фимиама, пением и окроплением святой водой из машин. Праздник Алилоба мы будем вместе отмечать и в этом году и сможем порадовать детей, стариков и заключенных. Торжественное богослужение начнется завтра, в среду, в 23:00, которое совершит Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй», - говорится в информации, которую распространяет служба по связям с общественностью патриархии.
Другие новости дня
Ирма Инашвили: Мы будем участвовать в пятом туре переговоров
«Весь политический спектр ожидает пятого тура, наша партия участвовала во всех турах и, очевидно, мы будем участвовать в пятом туре переговоров», - заявила лидер «Альянса патриотов» Ирма Инашвили. По ее словам, она хочет, чтобы в стране были назначены новые выборы, передает Общественный вещатель.
«Я бы хотела, чтобы была достигнута договоренность не только по избирательному законодательству, но и о назначении новых выборов в стране. У нас было это требование с самого начала, оно остается и сегодня.
Еще хочу сказать, что власть часто характеризуется жесткостью. Некоторые власти отличаются упрямством, некоторые - глупостью. В этой ситуации, когда в стране политический кризис, я хотел бы заверить «Грузинскую мечту», что политическая реальность не изменится с появлением нескольких депутатов в парламенте и этот парламент не может стать многопартийным.
Если следовать логике «Грузинской мечты», я хотел бы дать совет - они могут выделить четырех из этих 90 депутатов и, например, создать новую партию «Счастливый Кобахидзе». Это не будет многопартийный парламент, поэтому необходимо назначить новые выборы в стране и восстановить нашу веру в выборы», - сказала Ирма Инашвили.
- На парламентских выборах «Альянс патриотов» получил четыре мандата. Ирма Инашвили, Георгий Ломия и Гоча Тевдорадзе отказались войти в парламент, после чего их депутатские полномочия были прерваны. Гела Микадзе, Придон Инджия и Давид Зильфимиани заменили своих однопартийцев, так как оказались единственными депутатами из партийного списка «Альянса», которые не отказались от мандатов.
Президент Армении Армен Саркисян заразился коронавирусом
Президент Армении Армен Саркисян заразился коронавирусом. Он временно продолжит свою работу в дистанционном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента.
В сообщении, в частности, говорится: «3 января в Лондоне Армен Саркисян перенес операцию на ноге, которая прошла успешно, однако у него также были выявлены симптомы коронавируса нового типа, а проведенный тест оказался положительным. Президент Саркисян временно будет работать дистанционно».
Отметим, что число случаев коронавируса в Армении составляет 160 554. За время пандемии от COVID-19 скончались 2878 пациентов, 692 пациента с коронавирусом скончались по другим причинам.
На «марше свободы» в Тбилиси потребовали освободить Руруа, Мелашвили и Ильичеву
Рассмотрение «Закона об амнистии» во втором чтении в парламенте Грузии проходит сегодня на фоне небольшой акции протеста. Около двух десятков представителей неправительственных организаций и гражданских активистов собрались возле парламента с требованием «освободить политзаключенных», — пишет «Новости-Грузия».
Активисты требуют, чтобы амнистия коснулась совладельца оппозиционного телеканала «Мтавари» Георгия Руруа, который признан виновным в незаконном хранении оружия, а также картографов Ивери Мелашвили и Натальи Ильичевы, задержанных по делу о незаконной передаче Азербайджану территории Грузии в процессе демаркации госграницы.
«Мы требуем немедленного освобождения политзаключенных. Страна не выйдет из политического тупика, пока будут политические репрессии, а амнистия не будет использована для освобождения политзаключенных. В таком случае у демократии не будет будущего», — сказал журналистам гражданский активист Ираклий Палавандишвили.
«Акция посвящена политзаключенным. Мы требуем их освобождения, и осуществления соглашения от 8 марта. Безусловного освобождения, потому что мы противостоим торговле людьми. То, что делает правительство, хотя бы сейчас, в виде переговоров, — это торговля людьми», — заявил журналистам председатель НПО «Защити выбор» Давид Небиеридзе.
- Парламент Грузии утвердил проект закона «Об амнистии» в первом чтении 31 декабря 2020 года. Амнистия должна коснутся тех, кто совершил преступление до 11 декабря 2020 года. Дела всех попавших под амнистию будут пересмотрены судами, после чего они выйдут на свободу.
Абхазский премьер-министр Александр Анкваб госпитализирован
Инфицированный коронавирусом премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анкваб госпитализирован. Информацию, распространенную Telegram-каналом RESPUBLICA, подтвердили в пресс-службе Кабмина.
Сообщается, что Анкваб с 4 января продолжает лечение в Гудаутской ЦРБ.
«Состояние здоровья стабильное, нет отрицательной динамики, необходимо наблюдение в условиях стационара», - сказано в сообщении пресс-службы.
Коронавирус был диагностирован у Анкваба в конце декабря. COVID-19 подтвердился и у абхазского лидера Аслана Бжания. Состояние его здоровья оценивается как хорошее.
США призвали освободить захваченный Ираном южнокорейский танкер
Госдепартамент США призвал Иран освободить танкер, захваченный Тегераном в Персидском заливе. Ранее с аналогичным призывом к иранским властям обратилась Южная Корея, под флагом которой ходит судно.
Задержание судна произошло на фоне возросшей напряженности между Тегераном и Сеулом из-за семи миллиардов долларов иранских средств, замороженных в южнокорейских банках в рамках санкций США, обращает внимание "Голос Америки".
Несколько иранских СМИ, в том числе государственное телевидение, заявили, что танкер захватил Корпус стражей исламской революции якобы из-за загрязнения залива химическими веществами. Как утверждается, судно перевозило более семи тысяч тонн этанола.
На судне 20 членов экипажа – граждане Южной Кореи, Индонезии, Вьетнама и Мьянмы. Сеул заявил, что направит в Иран правительственную делегацию для переговоров по освобождению танкера. Посол Ирана в Южной Корее заявил, что экипаж полностью здоров, ему ничего не угрожает.
Инцидент произошёл накануне запланированного визита замминистра иностранных дел Южной Кореи в Тегеран. На приговорах стороны обсудят вопрос разморозки иранских денег.
Поездки "отравителей из ФСБ" совпали со смертями кавказских активистов
Между перемещениями предполагаемых сотрудников ФСБ, причастных, как утверждается, к отравлению Алексея Навального, и смертями двух кавказских активистов обнаружились совпадения по времени. Об этом пишет сайт Кавказ.реалии. Совпадения обнаружили пользователи соцсетей, которые изучили опубликованные расследователем группы Bellingcat Христо Грозевым данные о перемещениях группы сотрудников ФСБ по России в последние несколько лет.
Сама группа Bellingcat эти данные пока не комментировала и не анализировала, однако сообщила, что в ближайшие две недели опубликует расследование, сделанное на их основе, о возможных иных жертвах отравлений.
Пользователи соцсетей обратили внимание на то, что один из сотрудников ФСБ, участвовавших впоследствии в слежке за Навальным, был в Нальчике в то время, когда там умер журналист, правозащитник и член "Яблока" Тимур Куашев. Он был найден мертвым 1 августа 2014 года в возрасте 27 лет. Под левым глазом был обнаружен синяк, а в районе левой подмышечной впадины – след от укола, что дало основания настаивать на насильственном характере его смерти. Внутренних повреждений обнаружено не было, и эксперты предположили, что причина смерти – отравление неизвестным веществом. Несмотря на это, причиной смерти Куашева была указана острая коронарная недостаточность, возникшая на фоне неизвестной вирусной инфекции. Родители погибшего, его друзья и коллеги оспаривают этот вывод и настаивают на том, что Куашев был убит. В 2018 году они обратились в ЕСПЧ.
В марте 2015 года один из упоминаемых в расследовании о Навальном прилетел в Дагестан, и в те же дни там был найден мёртвым активист общественного движения "Единство" Руслан Магомедрагимов. Близкие покойного утверждали, что на шее Магомедрагимова просматривались две точки, похожие на следы от уколов шприцем, и выдвигали версию, что он мог быть отравлен ядом, парализующим дыхание - непосредственной причиной смерти стала асфиксия.
Кроме того, сотрудники, упомянутые в расследовании Христо Грозева, в 2013 году летали в Нальчик примерно в то же время, когда при невыясненных обстоятельствах умер лидер запрещённой в России организации "Имарат Кавказ" Доку Умаров.
- Ещё в декабре Грозев сообщал, что те же самые сотрудники летали вместе в Грозный и Владикавказ. "Невозможно, чтобы такой штат с такими специалистами существовал только из-за одного Навального", - отмечал журналист, добавляя, что у группы "были и другие цели".
- Алексей Навальный был отравлен в Томске 20 августа. Он выжил и сейчас проходит реабилитацию в Германии. В декабре Навальный, Bellingcat и ряд СМИ опубликовали расследование о его отравлении, из которого следовало, что оппозиционера в поездках по России негласно сопровождала группа сотрудников ФСБ. Расследователям удалось установить их имена и тот факт, что многие из них имели или имеют отношение к программе производства боевых отравляющих веществ. Впоследствии Навальный опубликовал запись разговора с одним из предполагаемых участников группы, который фактически признался в том, что Навального пытались убить.
- Bellingcat утверждает, что получили данные о перемещении предполагаемых сотрудников ФСБ или из открытых источников, или купив соответствующие базы на "чёрном рынке". Подлинность выложенной Христо Грозевым базы данных об их перемещениях не подтверждена и не опровергнута какими-либо иными источниками.
- Сама ФСБ прокомментировала только запись разговора Навального со своим предполагаемым сотрудником, заявив, что это подделка. Российские власти по-прежнему отрицают, что Навальный был отравлен, и называют версию о его отравлении "Новичком", подтверждённую экспертами ряда стран и ОЗХО, провокацией.
Кобахидзе: В парламенте не будет ни одной пророссийской партии
Парламент Грузии десятого созыва обязательно будет многопартийным, заявил сегодня лидер парламентского большинства и исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.
Как пишет «Новости-Грузия», он прокомментировал решение трех членов «Альянс патриотов» занять места в парламенте, доставшиеся им по принципу замены после того, как от мандатов отказались лидеры партии – Ирма Инашвили, Георгий Ломия и Гоча Тевдорадзе. Следует отметить, что «Альянс» считается открыто пророссийской партией и выступает за возобновление переговоров с Москвой на фоне отсутствия дипломатических отношений между Россией и Грузией.
«Очень важно, что оппозиционная партия вошла в парламент. Также важно, что российская составляющая «Альянса патриотов» не вошла в парламент 10-го созыва, в котором не будет представлена ни одна открыто пророссийская партия», — заявил Кобахидзе.
Он также выразил надежду на то, что со временем призывы международных партнеров еще более обострятся, и в конечном итоге и другие представители оппозиции войдут в парламент, который станет многопартийным. Большая часть оппозиционных депутатов — 56 из 60, отказались от мандатов, объяснив это протестом против фальсификации выборов. Они требуют проведения новых досрочных выборов в парламент.
«Мы понимаем, что наши оппоненты нервничают по поводу радикальной оппозиции. Этот процесс начался и будет продолжаться. Парламент обязательно будет многопартийным. Призывы от международных партнеров будут со временем только обостряться, в конечном итоге парламент будет многопартийным. Двухпартийный — это хорошо, но этого недостаточно», — сказал Кобахидзе.
Пожары в Гальском районе затронули девять сёл, сгорели три дома
Сотрудники МЧС самопровозглашенной республики Абхазия тушили пожары в нескольких селах Гальского района всю минувшую ночь. Как пишет «Апсныпресс», горели поля и лесополоса на территории около 600 гектаров.
Пожар охватил девять сел. Быстрому распространению огня способствовали сухая погода и ветер.
По информации пресс-службы МЧС, в тушении пламени были задействованы пожарные расчеты из нескольких городов и поселка Агудзера. В результате пожара сгорели три жилых дома в селе Земо-Баргеби, хозяйственные постройки, в том числе амбары и коровники сельчан. Человеческих жертв нет. Причины произошедшего устанавливаются.
Начальник пожарной части Гали Эмир Зухбая сообщил, что сейчас все пожары локализованы.
«С нами находится один сухумский экипаж, на всякий случай. Будет создана комиссия для оценки ущерба», – сообщил Зухбая.
Прошедшие в парламент Инджия, Энукидзе, Зилпимиани и Микадзе покинут «Альянс патриотов»
Прошедшие в парламент по спискам партии «Альянс патриотов» Фридон Инджия, Автандил Энукидзе, Гела Микадзе и Давид Зилпимиани, создадут новую партию.
«Как только мы войдем в парламент, мы покинем «Альянс патриотов» и подключимся к парламентской работе как представители политического объединения «Европейские социалисты», — заявил сегодня Фридон Инджия.
- Инджия — бывший министр связи Грузии в правительстве президента Эдуарда Шеварднадзе (1992-1998 годы). В 2000-2004 годах был членом парламент пятого созыва в качестве мажоритарного депутата от Мартвильского района, представляя блок «Лейбористской партии». В последние три года – с 2017 по 2020, был членом Тбилисского сакребуло от партии «Альянс патриотов».
Как пишет «Новости-Грузия», Инджия утверждает, что вместе с единомышленниками будет находиться в оппозиции правящей партии, однако не поддерживает объявленный большей частью оппозиции бойкот деятельности парламента. По его словам, такое положение выгодно только двум политическим силам — «Грузинской мечте» и «Национальному движению».
«Мы уважаем решение наших избирателей, мы входим в парламент, чтобы выступить против правящей партии. Конечно, мы не сможем изменить решения большинства, но мы считаем, что конструктивными, аргументированными выводами, основанными на интересах страны, и в то же время резкой критикой правящей партии, мы сможем влиять на решения парламента», — заявил Инджия.
Между тем в правящей партии уже отметили, что после того, как в зале заседаний появятся депутаты от «Альянса патриотов», парламент уже не будет однопартийным.
«Оппозиция уже представлена в зале заседаний и с этого момента будет участвовать в заседаниях парламента», — так прокомментировал председатель парламента Арчил Талаквадзе вопрос о признании полномочий трех представителей «Альянса патриотов».
На парламентских выборах «Альянс патриотов» получил четыре мандата. Ирма Инашвили, Георгий Ломия и Гоча Тевдорадзе отказались войти в парламент, после чего их депутатские полномочия были прерваны. Гела Микадзе, Придон Инджия и Давид Зильфимиани заменили своих однопартийцев, так как оказались единственными депутатами из партийного списка «Альянса», которые не отказались от мандатов.
Украинское следствие изучает «белорусский след» в убийстве Шеремета
Бывший сотрудник белорусских спецслужб Игорь Макар, передавший изданию EUObserver аудиозапись, на которой, как утверждается, приближённые Александра Лукашенко обсуждают возможность убийства журналиста Павла Шеремета, заявил о готовности свидетельствовать по делу об убийстве Шеремета, которое расследуется на Украине. По словам Макара, он в декабре прошлого года передал украинскому следствию имеющиеся у него доказательства причастности белорусских спецслужб к гибели Шеремета в Киеве в 2016 году.
По словам Макара, показания готов дать и остающийся пока неизвестным человек, который в 2012 году сделал аудиозаписи, на которых, в частности, тогдашний глава КГБ Беларуси Вадим Зайцев обсуждает организацию покушений на белорусских оппозиционеров, живущих в эмиграции. Записи были опубликованы СМИ накануне, при этом отмечается, что их подлинность окончательно не установлена.
В национальной полиции Украины подтвердили, что в декабре 2020 года получили информацию о возможных заказчиках убийства журналиста Павла Шеремета. Как говорится в сообщении полиции, эта информация была получена с помощью разведки "с территории одной из стран Европы". Речь идёт о документах и аудиозаписях, на которых "неустановленные лица обсуждают вопрос убийства Шеремета".
При этом в МВД Украины заявили, что записи 2012 года, обнародованные накануне, никак не противоречат версии следствия, обвинившего в убийстве Шеремета нескольких граждан Украины - бывших военнослужащих и волонтёров. По словам представителя МВД, обвиняемые могли исполнять заказ "неустановленных лиц", даже не зная, кто именно заказчики.
- Белорусский журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в центре Киева в результате подрыва автомобиля, в котором он находился. Перед своей гибелью он несколько лет жил на Украине, а до этого жил и работал в Москве - в том числе в 2012 году, которым, по словам Макара, датируются аудиозаписи.
- В декабре 2019 года следователи заявили о раскрытии убийства, несколько обвиняемых были взяты под стражу. В то же время многие представители журналистского сообщества и общественности Украины сомневаются в виновности арестованных. Они сами вину не признают.
В ЕС опубликован рейтинг «провалов кремлёвской пропаганды»
Информационный проект Еврокомиссии EUvsDisinfo, целью которого является разоблачение "фейковых новостей", в том числе распространяемых близкими к Кремлю российскими СМИ, опубликовал рейтинг наиболее заметных провалов пропаганды в 2020 году.
Первое место было отдано ситуации вокруг отравления оппозиционера Алексея Навального, которую исследователи называют "большим позором для российского государства" - причём имеется в виду не само отравление, поскольку "радикальные меры", как утверждают авторы рейтинга, давно в арсенале Кремля, а провал операции, который сопровождался "явным отсутствие профессионализма" как со стороны отравителей Навального, так и тех, кто выдвигал "альтернативные версии" случившегося. Это в особенности относится к признаниям предполагаемого сотрудника ФСБ в телефонном разговоре с самим Навальным, который представился начальником.
На втором месте - попытки российской пропаганды распространять "фейковые новости" о пандемии коронавируса, в том числе о разрабатываемых на Западе вакцинах. Проект EUvsDisinfo насчитал около 700 публикаций, в которых содержались не соответствующие действительности утверждения в связи с эпидемией. При этом, как отмечается, пропаганда сначала стремилась дискредитировать вакцину корпорации AstraZeneca, а когда эта корпорация заявила о намерении сотрудничать с российским институтом имени Гамалеи, нападки на вакцину сразу прекратились.
Третье место досталось режиссёру Никите Михалкову, выдававшему в своей программе поддельные фото белорусских протестов за настоящие.
На четвертом месте Александр Лукашенко, выступивший с утверждением о перехвате разговора якобы резидентов западных спецслужб - "Майка" и "Ника". Запись звучит столь нелепо, что на её подлинности не настаивали даже официальные российские СМИ.
Среди расположившихся на более низких местах рейтинга - телеведущий Владимир Соловьёв и депутат Госдумы Алексей Журавлёв, заявивший, что в Дании существуют притоны для зоофилов, где любой желающий может "изнасиловать черепаху".
"Наиболее позорной частью всех этих случаев является отсутствие какого-либо раскаяния со стороны их авторов... Ложь, манипуляции и откровенная чушь являются частью ожесточенной атаки на демократию" - заключают исследователи EUvsDisinfo.
Нью-Йоркская биржа прекратила делистинг китайских операторов
Нью-Йоркская фондовая биржа прекратила процедуру делистинга трёх крупных китайских коммуникационных компаний China Telecom, China Mobile и China Unicom (Hong Kong). В сообщении биржи говорится, что решение принято для дальнейших консультаций с американскими регуляторами. Другие подробности не сообщаются.
О том, что Нью-Йоркская фондовая биржа начала процедуру исключения ценных бумаг трёх китайских операторов стало известно 1 января. Отмечалось, что это сделано в связи с указом президента США Дональда Трампа. Согласно документу, с 11 января американские инвестиции в китайские фирмы, находящиеся под контролем китайских военных, запрещены.
Сразу после объявления об отмене делистинга акции всех трёх компаний на Гонконгской бирже выросли в цене.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что под угрозу снятия с торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже могут попасть три крупнейшие китайские нефтяные компании – China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), PetroChina и Sinopec. По данным Пентагоны, к этим компаниям имеют отношение китайские военные.
МИД Китая заявил, что Пекин выступает против политизации вопросов торговли правительством США и намерен принять меры для защиты китайских компаний.
- На фондовых рынках США зарегистрировано более 200 компаний, с общей капитализацией более двух триллионов долларов. По мере обострения отношений между Вашингтоном и Пекином, многие китайские компании стали добиваться двойного листинга – в материковом Китае и Гонконге.
- Летом прошлого года Трамп запретил гражданам Соединённых Штатов заключать сделки с владельцами китайского видеосервиса TikTok и мессенджера WeChat. Вашингтон уверен, что они собирают личную и служебную информацию и о китайских гражданах, посещающих США. Затем они также передают ее Пекину с целью шпионажа. В компаниях эту информацию отвергли. МИД Китая заявил, что решение США противоречит правилам рынка и международной торговли.
В Грузии за последние сутки потушили 100 пожаров
За последние 24 часа в Грузии потушили 100 пожаров в лесах и на полях, – пишет «Новости-Грузия».
Более 500 пожарных Службы по чрезвычайным ситуациям МВД за сутки полностью потушили 100 пожаров из активных 105. Продолжается ликвидация еще пяти очагов возгорания.
По данным ведомства, на данный момент в регионе Самегрело ликвидировано 74 из 77 очагов возгорания, в трех ведутся работы по ликвидации.
В регионе Рача – один из двух очагов пожара ликвидирован, на одном ведутся работы.
В Аджарии локализуют один очаг возгорания, в Имеретии потушены все 18 очагов, как и в Гурии, где было семь пожаров.
В большинстве очагов возгорания горели колючие заросли, поля и подлесок.
В результате пожаров никто не пострадал. Из-за сильного ветра в нескольких местах существовала опасность распространения огня с полей на жилые дома или лес, однако пожарным удалось не допустить этого.
Россия запросила у Азербайджана правовой помощи по делу о сбитом над Арменией вертолете Ми-24
Российские военные следователи запросили у азербайджанских коллег помощь в расследовании уголовного дела по факту гибели военного вертолета Ми-24 на границе Армении и Азербайджана, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
"В ходе расследования этого дела возникла необходимость в проведении ряда следственных действий, в частности, уточнении личности ряда подозреваемых, а также некоторых обстоятельств данного происшествия. В этой связи в Азербайджан направлен запрос об оказании международно-правовой помощи", – сказал собеседник агентства.
Он отметил, что только после получения соответствующих материалов будет решен вопрос о предъявлении обвинения в убийстве российских военных пилотов.
"Поскольку речь идет об иностранных гражданах, которые не могут быть выданы, российская сторона, скорее всего, направит материалы следствия в Баку для привлечения к ответственности виновных", – пояснил собеседник агентства.
Он напомнил, что в настоящее время военные следователи СК России расследуют уголовное дело по статье "Умышленное убийство двух или более лиц" УК РФ, которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.
"В ближайшее время срок следствия будет продлен еще на два месяца", – отметил источник.
Девятого ноября Минобороны России сообщило, что азербайджанские военные сбили российский вертолет Ми-24 над территорией Армении рядом с населенным пунктом Ерасх. Вертолет, по данным военных, сбили с земли из переносного зенитно-ракетного комплекса вне зоны военных действий в Нагорном Карабахе. В результате крушения погибли двое членов экипажа, еще один получил травмы средней степени тяжести.
В азербайджанском Минобороны принесли извинения российской стороне и сообщили, что сбили вертолет "случайно". Там также заявили о готовности выплатить за него компенсацию.
Вертолет сопровождал автоколонну 102-й российской военной базы в воздушном пространстве рядом с границей Нахичеванской автономной республики (Азербайджан), отметили в Минобороны РФ.
Уголовное дело, которое первоначально было возбуждено по статье 351 УК РФ ("Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее смерть по неосторожности"), позже переквалифицировали на более тяжкую статью – часть 2 статьи 105 ("Умышленное убийство двух или более лиц").
Снова рост: в Грузии за сутки выявили 2316 новых случаев коронавируса
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 2646 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 18 пациентов.
За сутки в стране выявили 2316 новых случаев коронавируса (днём ранее – 594), выздоровели 382.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 232 079, выздоровевших – 222 787.
За сутки было проведено 14 511 тестов, из них PCR-тестов – 5211, экспресс-тестов на антиген – 9300.
Отметим, что накануне в Грузии подтвердился первый случай заражения новым, более быстро распространяющимся штаммом COVID-19.
Ранее заместитель руководителя Национального центра по контролю над заболеваниями Грузии Пааты Имнадзе заявил, что продление в стране жёстких антикоронавирусных ограничений после 16 января на данном этапе не рассматривается. По словам Имнадзе, пока эпидемиологи намерены выяснить, как повышенная мобильность в канун Нового года отразится на эпидемиологической ситуации.
«Ингури ГЭС» остановится на ремонт 20 января
Крупнейшая на Кавказе гидроэлектростанция – «Ингури ГЭС» остановится на ремонт 20 января. Об этом порталу BMG заявил председатель совета директоров станции Леван Мебония. По его словам, «Ингури ГЭС» возобновит работу через три месяца – к концу апреля.
Отметим, что запланирован ремонт деривационного (гидротехнического) тоннеля. Дефицит электроэнергии из-за остановки «Ингури ГЭС» составит около 300 млн квт/ч.
Ремонт будет осуществлен за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в размере 28 миллионов евро. Он выдается на 15 лет, из которых 3,5 года – льготный срок. За все годы ремонта станции ЕБРР выделил уже более 160 миллионов долларов.
Ранее Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии увеличила тариф на вырабатываемую «Ингури ГЭС» электроэнергию. При этом абхазская сторона получает около 40% вырабатываемой станцией электроэнергии бесплатно.
Плотина «Ингури ГЭС» находится на территории, которая контролируется грузинскими властями, пульт управления - на абхазской стороне.
В Гальском районе из-за пожаров эвакуируют местных жителей
В нескольких селах Гальского района Абхазии (Земо-Баргеби, Сида, Репо-Эцери) произошло возгорание лесных масивов. Министр по чрезвычайным ситуациям самопровозглашенной республики Лев Квициния объявил об эвакуации местных жителей. Об этом сообщает «Гал ТВ».
По имеющейся информации, локализовать пожар не удалось из-за сильного порывистого ветра, он перекинулся на близлежащие дома. В тушении пожара были задействованы несколько пожарных бригад.
«Несмотря на оперативное реагирование всех служб и на усилия местных жителей, пожар распространился на дома и все деревянные постройки», – сказано в сообщении местного телеканала.
Работы на месте продолжаются, площадь и масштабы возгорания уточняются.
В Джорджии проходят выборы, которые определят большинство в Сенате
В понедельник вечером за несколько часов до начала голосований в Джорджии, которые могут определить судьбу Сената, верхней палаты Конгресса президент США Дональд Трамп и избранный президент Джо Байден обратились к избирателям штата с призывом поддержать кандидатов в Сенат от их партий.
"Никогда прежде за всю мою политическую карьеру не складывалась ситуация когда один штат может проложить курс страны не только на следующие четыре года, но и на поколение", - провозгласил Джо Байден, выступая на митинге в Джорджии. "Демократы пытаются похитить Белый дом. Вы не можете позволить им это сделать. Вы не можете позволить им похитить Сенат", - заявил Дональд Трамп на встрече с избирателями-республиканцами.
5 января в Джорджии проходит второй тур выборов сенаторов. В первом туре, прошедшем 3 ноября одновременно с президентскими выборами, ни один из кандидатов в Сенат не получил больше 50 процентов голосов избирателей, необходимых для победы. На два места в Сенате претендуют республиканцы Келли Лефлер и Дэвид Пердью и демократы Джон Оссофф и Рафаэль Уорнок. От результатов выборов будет зависеть какая партия получит большинство в Сенате. Республиканцам требуется одна победа, чтобы добиться большинства. Демократам требуется две победы, чтобы добиться ничьей. В случае если обе партии получат по 50 мест у Демократической партии будет преимущество, поскольку вице-президет Камала Харрис в качестве председателя верхней палаты Конгресса будет обладать решающим голосом при голосованиях в Сенате.
Ставки в этих выборах крайне высоки. Если Республиканская партия сохранит большинство в Сенате она сможет заблокировать законопроекты, представленные Джо Байденом и одобренные Палатой представителей, где у Демократической партии есть небольшое преимущество. Если победит хотя бы один из кандидатов-демократов у президента-демократа Джо Байдена и его партии будет карт-бланш на проведение планируемых ими реформ.
Считается, что у кандидатов Республиканской партии есть небольшое преимущество в традиционно консервативном штате, хотя опросы указывают на равные шансы на победу всех четырех кандидтов. На президентских выборах в ноябре в Джорджии впервые почти за тридцать лет с минимальным преимуществом победил Демократ Джо Байден. Эта победу продолжает оспаривать президент Дональд Трамп, несмотря на то, что она была официально сертифицирована госсекретарем штата-республиканцем. Дональд Трамп не приводит убедительных доказательств в поддержку своих утверждений. Согласно последним опросам общественного мнения, шансы кандидатов
Объявлено о победе действующего президента ЦАР – союзника Москвы
Избирательная комиссия Центральноафриканской Республики (ЦАР) в понедельник сообщила о победе на прошедших 27 декабря президентских выборах действующего главы государства. Согласно официальным данным, Фостен-Арканж Туадера набрал 54 процента голосов и переизбран в первом туре. Утверждается, что явка составила более 75 процентов избирателей.
В преддверии выборов ситуация в стране, где против центрального правительства действует ряд группировок вооружённой оппозиции, обострилась. Сообщалось, что несколько группировок повстанцев, объединившись, начали наступление на столицу. Сообщалось также, что выступление поддержал экс-президент Франсуа Бозизе, которого не допустили на выборы. Власти ЦАР сообщили, что в связи с попыткой мятежа Россия направила в страну сотни военнослужащих и тяжелое вооружение.
Российский МИД заявил, что Москва дополнительно направила в ЦАР 300 военных инструкторов. В тексте на сайте министерства говорится, что Россия оперативно откликнулась на просьбу руководства ЦАР о содействии в обучении военнослужащих национальной армии. Об участии российских военных в боях ничего не сообщалось.
Ранее официально сообщалось о присутствии в ЦАР более 200 российских военнослужащих, которые проводили обучение местных военных и полицейских. Кроме того, Центральноафриканская Республика неоднократно упоминалась в контексте деятельности близкого к Кремлю бизнесмена Евгения Пригожина, связанные с которым компании, как утверждается, добывают там полезные ископаемые, и так называемой "ЧВК Вагнера", которую с ним связывают. Бойцы ЧВК, как утверждалось в журналистских расследованиях, выполняют различные задачи, в том числе охраняют президента Туадеру. В октябре 2020 года Туадера был в Москве, где обсуждал сотрудничество в военной сфере.
В Англии из-за распространения коронавируса вновь введён локдаун
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вечером в понедельник объявил о введении на территории Англии общенационального карантина в связи с резким ростом числа заражённых коронавирусом в последние недели.
Жителям рекомендовано покидать свои дома только по необходимости, большинство магазинов и предприятий сферы услуг будут закрыты, а школы перейдут на удалённое обучение.
Это уже третий общенациональный локдаун в связи с COVID-19 - первый был введён в марте, второй в ноябре. В начале декабря после стабилизации ситуации карантин был снят, однако к концу месяца в Лондоне и на юго-востоке Англии начался резкий рост числа инфицированных. Главной причиной этого стало распространение новой разновидности коронавируса. Джонсон подтвердил оценки специалистов о том, что она на 50-70 процентов более заразна, чем "обычный" штамм.
В Лондоне и окрестностях были введены жёсткие ограничения, однако это не помогло замедлить распространение вируса, поэтому правительство решило ввести новый локдаун - он предположительно продлится до середины февраля. Автономные власти Шотландии ввели на её территории карантин ранее.
Джонсон напомнил о том, что в стране в прошлом месяце началась массовая кампания вакцинации. Вакцину получили уже около миллиона жителей страны. По словам премьер-министра, до середины февраля большинство представителей групп риска должно быть провакцинировано, после чего станет возможным ослабление ограничений.
4 января в Великобритании началась массовая вакцинация от коронавируса препаратом, разработанным компанией AstraZeneсa и учёными Оксфордского университета. Кроме того, идёт вакцинация препаратом корпорации Pfizer.
Всего за почти год, прошедший с начала пандемии, в Великобритании коронавирусом заразились более 2,5 млн человек (переболел и премьер Борис Джонсон). Более 75 тысяч умерли. В последние дни ежедневно выявляется более 50 тысяч новых инфицированных - это самые высокие цифры за всё время.
Саудовская Аравия откроет границы с Катаром после трех лет конфликта
Саудовская Аравия в понедельник открыла свои наземные, воздушные и морские границы с Катаром, которые оставались закрытыми более трёх лет, с лета 2017 года.
Об открытии границ сообщил глава МИД Кувейта, который выступил посредником на переговорах. Также сообщается, что эмир Катара посетит саммит стран Персидского залива в Саудовской Аравии во вторник.
Ожидается, что во время саммита будет подписано соглашение о нормализации отношений между Саудовской Аравией, ОАЭ, Бахрейном и Египтом с одной стороны и Катаром с другой. В церемонии должны принять участие высокопоставленные представители США, в том числе советник президента Джаред Кушнер.
Четыре страны в 2017 году разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и в проиранской позиции. Катару были выдвинуты 13 требований. Он отказался их выполнять, после чего отношения между участниками дипломатического конфликта оказались замороженными.
На западе Грузии зарегистрировано 40 случаев пожаров
На западе Грузии, в регионе Самегрело-Земо Сванети, зарегистрировано 40 случаев пожаров, из них 19 действующих, 11 ликвидированных, а в восьми случаях ведется процесс локализации, сообщает Общественный вещатель. К этому времени ликвидировано уже 28 очагов пожара.
В течение дня в регионе произошли десятки пожаров. Огонь охватил подлесок, но из-за сильного ветра распространился на частные сельскохозяйственные угодья. Пострадали плантации ореха и черники.
Исполняющий обязанности государственного представителя в регионе Самегрело и Земо Сванети Малхаз Тория рассказал журналистам о ситуации после того, как побывал на тушении одного из пожаров.
«В районе Самегрело-Земо Сванети зарегистрировано 40 случаев возгорания. Из них 19 действующих, 11 ликвидированы, в восьми идет процесс локализации. Примечательно, что в селе Кахати Зугдидского муниципалитета сгорел один дом. В локализации пожаров участвовали спасательные службы Самегрело-Земо Сванети, а также Гурии, Имеретии и Аджарии», - сказал Тория.
По его словам, в течение дня в регионе были проблемы с электроснабжением, но эта проблема уже устранена.
«Сильный ветер вырвал с корнем многолетние деревья и повредил линии электропередач, из-за чего электричество не подавалось в деревни в нескольких муниципалитетах в течение дня. Электроснабжение на данный момент полностью восстановлено», - сообщил Тория.
Он отметил, что в муниципалитетах будет создана комиссия для определения ущерба на пострадавших от пожара плантациях фундука и других сельскохозяйственных угодий. Госпредставитель пообещал, что пострадавшим будет оказана помощь.
Лукашенко объявил 2021 год «годом народного единства»
Александр Лукашенко в понедельник подписал указ №1, в котором 2021 год объявляется в Беларуси «годом народного единства». Как говорится в документе, это сделано «в целях консолидации общества, сплочения белорусского народа на основе идей суверенитета и независимости страны». Правительству и другим органам власти предписано подготовить план мероприятий в рамках «года народного единства».
В указе нашло отражение предложение, сделанное Лукашенко во время новогоднего обращения к белорусскому народу. Он сказал, что необходимо отправить 2020 год в историю, но при этом «не забыть его уроки», а также предложил «перевернуть страницу пройденного и вместе писать новую главу независимой Беларуси». Прямо к своим оппонентам Лукашенко не обратился, однако упомянул, что разные жители Беларуси «видят мир по-разному». Главной задачей Лукашенко назвал «сохранение суверенитета» страны, о том же он упомянул и на встрече с генпрокурором 4 января. По словам Лукашенко, «2021 год будет непростым, нам надо во что бы то ни стало выстоять, сохранить свой суверенитет».
В августе 2020 года в Беларуси прошли президентские выборы, победителем которых был объявлен Лукашенко. После этого в стране начались массовые акции протеста, в них участвовали сотни тысяч человек. Несколько акций против Лукашенко прошли уже в новом, 2021 году. Белорусская служба Радио Свобода констатирует, что после выборов, на которых, по многочисленным свидетельствам, были допущены фальсификации, в стране «началось беспрецедентное насилие и политические репрессии... в ходе протестов со стороны мирных демонстрантов были убитые и искалеченные, до 40 тысяч человек были задержаны и осуждены, сотни остаются за решеткой... При этом ни одного дела из-за гибели демонстрантов и насилия силовиков не заведено».
Лукашенко и в прошлом году нередко прибегал к риторике о национальном единстве, причем до выборов намекал на то, что главную угрозу независимости Беларуси несет Россия. После выборов он обвинил в агрессии против Беларуси страны Запада, не признавшие его победу, прежде всего Польшу и Литву.
В Абхазии подтверждено 133 новых случая COVID-19, один человек скончался
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 470 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 133 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится на стационарном лечении 81 человек, 73 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 22 человек оценивается как тяжелое, 10 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 36 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 19, в Ткварчельской ЦРБ - 15, в Гагрской ЦРБ - 29 пациентов, в мобильном военном госпитале - 44.
- В сухумском мобильном военном госпитале скончалась пациентка 1975 года рождения с диагнозом «подтвержденная короновирусная инфекция тяжелой формы и двусторонняя полисегментарная пневмония тяжелого течения». Женщина умерла 3 января от острой сердечно-сосудистой недостаточности.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 9182 человека. 129 летальных случаев. Выздоровели 7027 человек.
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