Грузия лидирует по спаду авиаперевозок среди европейских стран 

Европейские авиаперевозки в 2020 году потеряли 6.1 млн рейсов, а более половины самолетов в Европе временно остановлены, сообщает Eurocontrol (Европейская организация по безопасности воздушной навигации).

Как пишет «Новости-Грузия», в недавно опубликованном документе под названием «Что COVID-19 сделал с европейской авиацией в 2020 году и перспектива 2021 года», организация отмечает, что объем воздушных перевозок в Грузии снизился больше, чем в каком-либо другом европейском государстве.

В 2020 году в Грузии количество рейсов сократилось на 73% или на 34 тысячи рейсов. В целом же уровень полетов в 2020 году в Европе сравнялся с показателями середины 1980-х годов, отмечает Eurocontrol.

Другими странами, количество авиарейсов в которых значительно сократилось, являются Израиль (- 68%) и Марокко (- 65%). Eurocontrol поясняет, что, в отличие от других региональных государств, в Грузии, Израиле и Марокко за лето не произошло значительного восстановления авиасообщения.

«Мы уверены, что восстановление начнется в 2021 году по мере распространения вакцины по всему миру. Однако ясно, что весь авиационный сектор будет по-прежнему нуждаться в финансовой поддержке в предстоящие годы. И если мы действительно хотим восстановиться и стать еще лучше в 2021 году, мы должны начать решать основные вопросы, такие как способы финансирования, регулирования и интеграции авиационной системы, а также способы обеспечения устойчивости», — сказал генеральный директор Eurocontrol Имонн Бреннан.

Международное регулярное авиасообщение Грузия ограничила с марта 2020 года. Министр экономики страны Натия Турнава не исключила, что все ограничения могут быть сняты уже в феврале 2021-го.