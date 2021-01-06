Новости
Церемония «Грэмми» отложена на полтора месяца из-за коронавируса
Национальная академия звукозаписи США объявила о переносе 63-й церемонии вручения музыкальной премии «Грэмми» на полтора месяца – с 31 января на 14 марта 2021 года.
«Ухудшение ситуации с ковидом в Лос-Анджелесе, переполненные госпитали и реанимации, ограничения со стороны штата и местных властей привели нас к мысли, что отложить церемонию будет правильным решением», – говорится в сообщении организаторов.
Номинанты на премию стали известны в конце ноября. Среди фаворитов критики называют канадского певца The Weeknd (Абеля Эсфойе), Фиону Эппл, Тэйлор Свифт, Дуа Липу и Леди Гагу.
- США продолжают лидировать в мире по числу заражённых коронавирусной инфекцией нового типа. С начала пандемии в стране заболели больше 21 миллиона 100 тысяч человек, 357 тысяч умерли. В Калифорнии, где должна состояться церемония вручения «Грэмми», с начала пандемии заболели 2 миллиона 400 тысяч человек, из них 467 тысяч – в последние семь дней. Штат лидирует в США по числу новых случаев.
Другие новости дня
Макрон присвоил Иванишвили звание кавалера Почетного легиона
Президент Франции Эммануэль Макрон присвоил титул кавалера Почетного легиона бывшему премьер-министру Грузии Бидзине Иванишвили. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на официальном сайте правительства Франции.
В документе говорится, что Бидзина Иванишвили является учредителем Международного благотворительного фонда и бывшим премьер-министром Грузии.
В пояснительной записке к распоряжению отмечается, что в этом году награда была передана людям, внесшим значительный вклад в борьбу с коронавирусом, – пишет Первый канал Грузии.
Орден Почетного легиона (Ordre national de la Légion d’honneur) является высшей наградой Франции и вручается президентом Франции за величайшие военные и гражданские достижения.
С 1 января в Южной Осетии выявлено 56 новых случаев коронавируса
За пять новогодних дней в ПЦР-лаборатории Южной Осетии проведено 194 исследования на коронавирусную инфекцию, 56 из них показали положительный результат, сообщила «Рес» глава Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Марина Кочиева.
«В результате проведенных тестов, у 56 граждан республики выявлен коронавирус. Всего за время пандемии в ПЦР-лаборатории Юго-Осетпотребнадзора проведено 13 617 исследований», – уточнила Кочиева.
Отметим, что число заболевших в Южной Осетии с середины сентября достигло 2375. По данным на 5 января, в «красных зонах» лечение проходят 65 человек с COVID-19, из них трое в палате интенсивной терапии.
- Ранее югоосетинские власти сообщили, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции стабилизировалась. При этом до 15 января в Южной Осетии приостановлено функционирование средних, средне-профессиональных и высших учебных учреждений, действует масочный режим, необходимо соблюдать социальную дистанцию в общественных местах.
Китай не разрешил въезд комиссии ВОЗ по изучению происхождения COVID-19
Ранее работы о происхождении вируса были засекречены
Власти Китая не разрешили въезд сотрудникам комиссии ВОЗ по изучению происхождения коронавируса COVID-19. Об этом на брифинге 5 января рассказал генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус. Он заявил, что очень разочарован таким решением.
В начале января международная группа экспертов ВОЗ должна была отправиться в китайский город Ухань, чтобы выяснить причины происхождения коронавируса в 2019 году. Представитель ВОЗ заявил 16 декабря, что Пекин одобрил это посещение.
Уже после того как эксперты отправились в поездку, выяснилось, что для их работы не выданы все необходимые разрешения. По словам главы ВОЗ, его заверили, что китайские власти ускоряют внутренние процедуры, чтобы решить эту проблему.
Эпидемия коронавирусной инфекции нового типа началась в китайском Ухане в 2020 году. Власти Китая обвиняются многими странами мира в замалчивании распространения болезни на первом этапе и в занижении статистики заболеваемости и смертности. Пекин это отрицает.
По официальной версии, вспышка болезни началась на местном рынке, где торговали летучими мышами, переносящими коронавирусы. Однако существует гипотеза о лабораторном происхождении болезни. В Ухане расположен один из крупнейших в мире центров по исследованию коронавирусов.
Сторонники гипотезы предполагают, что вспышка COVID-19 могла начаться в лаборатории. Это не означает искусственного происхождения вируса, он мог появиться в естественной среде и изучаться китайскими учёными.
В конце декабря агентство Associated Press сообщило, что китайское правительство засекретило исследования о происхождении COVID-19. Утверждается, что район, в котором обитают переносящие коронавирусы летучие мыши, закрыт для посещения. Одновременно китайское правительство пытается продвигать версии о том, что вирус мог зародиться за пределами страны, утверждает агентство.
- По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших COVID-19 в мире за время пандемии достигло почти 86 с половиной миллионов, а число умерших – одного миллиона девятисот тысяч. Эти данные опираются на национальную статистику разных стран, числа могут быть занижены в разы.
- В России за время пандемии было зафиксировано более 3 миллионов 300 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки выявлено 24 217 новых случаев инфицирования. Умерли с начала пандемии больше 100 тысяч человек.
На Камчатке горняки оказались под завалами после обрушения шахты
На Камчатке пять шахтёров оказались под завалами после обрушения на шахте Асачинского золоторудного месторождения. Троим горнякам удалось выбраться самостоятельно, одного позже обнаружили погибшим. Поиски ещё одного попавшего под завал шахтёра продолжаются. Об этом сообщает ТАСС.
Обрушение произошло около полудня по местному времени. Причины произошедшего на шахте неизвестны. Следственный комитет и прокуратура начали проверку по факту обрушения на шахте.
Президент горнопромышленной ассоциации Камчатки Александр Орлов рассказал ТАСС, что ранее "значимых замечаний к организации работы" на месторождении выявлено не было.
- Асачинское золоторудное месторождение находится в 160 километрах от Петропавловска-Камчатского, в Елизовском муниципальном районе. Лицензиями на право пользования недрами владеет ЗАО "Тревожное зарево". Компания добывает золото на Камчатке с 2011 года. Рудник является одним из основных золотых месторождений в Южно-Камчатском районе.
Республиканская партия теряет контроль над Сенатом США после выборов в Джорджии
Республиканская партия США может потерять контроль над Сенатом после второго тура парламентских выборов в штате Джорджия. Согласно предварительным итогам голосования, демократы могут занять места обоих сенаторов от штата.
Демократ Рафаэль Уорнок может стать первым чернокожим сенатором от Джорджии в истории после победы над республиканкой Келли Леффлер. После обработки 98 процентов голосов он опережает её на 1,2 процента или на 53 430 голосов, приводит предварительные результаты канал CBS.
На еще один мандат претендуют демократ Джон Оссофф и республиканец Дэвид Пердью. Оссофф лидирует на 0,4 процента или на 16 370 голосов, что делает его победу более чем вероятной.
3 ноября в США, одновременно с президентскими выборами, состоялись выборы в Сенат. В Джорджии ни один из кандидатов не смог победить с нужным числом голосов, поэтому в штате проводится второй тур голосования.
От результатов выборов зависит, какая партия получит большинство в верхней палате американского парламента. Республиканцам требуется одна победа, чтобы сохранить большинство. Демократам требуется две победы, чтобы добиться ничьей, в этом случае у обеих партий будет по 50 сенаторов.
Если такое случится, Сенат будет разделён пополам в четвёртый раз в американской истории. Такое уже случалось в 1881, 1954 и в 2011 годах. Такое разделение даст преимущество Демократической партии, поскольку решающий голос будет принадлежать в таком случае вице-президенту Камале Харрис.
Сохранение контроля над Сенатом позволит республиканцам блокировать инициативы Джо Байдена и нижней палаты Конгресса, контроль над которой держат демократы. Если демократы выигрывают выборы — они получают карт-бланш на проведение всех реформ, анонсированных избранным президентом Джо Байденом и его командой.
Трое задержанных после спецоперации в Грозном были найдены мёртвыми
Трое жителей Грозного, задержанных полицией в ходе контртеррористической операции в городе в середине октября, были выданы для захоронения родственникам. По официальной версии, они попали в ДТП. Об этом сообщает "Новая газета".
Ислам Исаханов, его беременная жена Биназира Замидова и старший брат Ибрагим были задержаны 13 октября. Исаханов владел домом, в котором утром того же дня в ходе спецоперации были убиты четыре человека, по утверждению властей, находившиеся в розыске террористы. Кроме них погибли двое сотрудников полиции.
В начале ноября тела задержанных были выданы родственникам для похорон, утверждает источник "Новой газеты" в чеченском ФСБ. Утверждалось, что они попали в ДТП трассе через Терский хребет. Как они оказались в автомобиле — не уточняется. По данным ФСБ, машина была обнаружена обстрелянной. Однако в официальных сводках МВД происшествие с обстрелом автомобиля или ДТП с гибелью трёх человек в те дни не значатся. Ребёнок Замидовой родился досрочно, когда она содержалась в полиции, он погиб.
В октябре полиция задержала вторую, 14-летнюю жену Исаханова, говорится в публикации "Новой газеты". Утверждается, что она дала признательные показания о своей причастности к чеченскому подполью. Однако следственные действия проводятся без присутствия законного представителя подростка, а значит признательные показания заведомо не имеют силы.
- Правозащитные организации регулярно сообщают о случаях внесудебных казней, незаконных задержаний, похищений и пыток в Чечне, проводимых сотрудниками республиканских и федеральных силовых органов. Большинство таких сообщений игнорируются властями.
Зурабишвили желает Саркисяну скорейшего выздоровления от коронавируса
Президент Грузии Саломе Зурабишвили желает президенту Армении Армену Саркисяну скорейшего выздоровления от коронавируса. Об этом грузинский лидер написала в своем Twitter-аккаунте.
«Этот вирус не знает границ, статуса, но мы победим его глобальной солидарностью. Из этого кризиса мы выйдем более сильными», — пишет Зурабишвили.
У президента Армении Армена Саркисяна коронавирус подтвердился 5 января. В пресс-службе сообщили, что он временно продолжит свою работу в дистанционном режиме.
Грузия лидирует по спаду авиаперевозок среди европейских стран
Европейские авиаперевозки в 2020 году потеряли 6.1 млн рейсов, а более половины самолетов в Европе временно остановлены, сообщает Eurocontrol (Европейская организация по безопасности воздушной навигации).
Как пишет «Новости-Грузия», в недавно опубликованном документе под названием «Что COVID-19 сделал с европейской авиацией в 2020 году и перспектива 2021 года», организация отмечает, что объем воздушных перевозок в Грузии снизился больше, чем в каком-либо другом европейском государстве.
В 2020 году в Грузии количество рейсов сократилось на 73% или на 34 тысячи рейсов. В целом же уровень полетов в 2020 году в Европе сравнялся с показателями середины 1980-х годов, отмечает Eurocontrol.
Другими странами, количество авиарейсов в которых значительно сократилось, являются Израиль (- 68%) и Марокко (- 65%). Eurocontrol поясняет, что, в отличие от других региональных государств, в Грузии, Израиле и Марокко за лето не произошло значительного восстановления авиасообщения.
«Мы уверены, что восстановление начнется в 2021 году по мере распространения вакцины по всему миру. Однако ясно, что весь авиационный сектор будет по-прежнему нуждаться в финансовой поддержке в предстоящие годы. И если мы действительно хотим восстановиться и стать еще лучше в 2021 году, мы должны начать решать основные вопросы, такие как способы финансирования, регулирования и интеграции авиационной системы, а также способы обеспечения устойчивости», — сказал генеральный директор Eurocontrol Имонн Бреннан.
Международное регулярное авиасообщение Грузия ограничила с марта 2020 года. Министр экономики страны Натия Турнава не исключила, что все ограничения могут быть сняты уже в феврале 2021-го.
Армянская апостольская церковь отмечает Рождество Христово
6 января Армянская апостольская церковь отмечает праздник Святого Рождества Христова.
Как пишет «Радио Азатутюн», утром в армянских церквях в Армении и по всему миру служат Рождественскую литургию, совершая церемонию освящения воды.
А накануне вечером в церквях была отслужена литургия Рождественского Сочельника и была провозглашена Благая Весть о Святом Рождестве.
В Грузии выявили 1800 новых случаев коронавируса, 20 человек скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 2666 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 20 пациентов.
За сутки в стране выявили 1800 новых случаев коронавируса (днём ранее – 2316), выздоровели 489.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 233 879, выздоровевших – 223 276.
За сутки было проведено 14 839 тестов, из них PCR-тестов – 6586, экспресс-тестов на антиген – 8253.
Ранее в Грузии подтвердился первый случай заражения новым, более быстро распространяющимся штаммом COVID-19. При этом заместитель руководителя Национального центра по контролю над заболеваниями Грузии Пааты Имнадзе заявил, что продление в стране жёстких антикоронавирусных ограничений после 16 января на данном этапе не рассматривается.
Голос на записи, требующий убить Шеремета, узнала собкор «Новой газеты»
Голос на аудиозаписях, опубликованных накануне бельгийским изданием EUobserver, на которых, предположительно, бывший председатель КГБ Беларуси Вадим Зайцев требует убить журналиста Павла Шеремета, действительно принадлежит экс-главе спецслужбы, утверждают собственный корреспондент "Новой газеты" в Минске Ирина Халип и её муж, бывший кандидат в президенты Беларуси и политический заключённый Андрей Санников.
По словам Халип, её "водили" к Зайцеву в январе 2011-го года, когда она сидела в СИЗО КГБ Беларуси. Журналистку обвиняли тогда в организации акций протеста против Александра Лукашенко. Как утверждает Халип, в личной беседе Зайцев угрожал завести на неё уголовные дела по статьям "массовые беспорядки" и "заговор с целью захвата власти", а также угрожал высшей мерой наказания - расстрелом. Именно поэтому собкор "Новой газеты" идентифицировала сейчас голос экс-председателя КГБ.
Андрей Санников, которого власти Беларуси арестовали почти в то же время, что и его жену, рассказал в свою очередь, что был в кабинете Зайцева дважды - 31 декабря 2010-го года и 16 января 2011-го года. По его словам, во время встреч глава КГБ открыто угрожал убить жену и сына Санникова. Рассказывая о тех беседах, муж Ирины Халип отмечает, что "с трудом верил своим ушам".
4 января бельгийское интернет-издание EUobserver опубликовало аудиозаписи разговоров о подготовке убийств граждан Беларуси, неугодных властям страны. Журналистам их предоставил бывший сотрудник белорусского спецподразделения МВД "Алмаз" Игорь Макар, который с 2006-го года является политическим беженцем. По его словам, он получил файлы от своих источников в 2012 году. Сами записи, как утверждает Макар, сделаны в апреле того же года, а голоса на них принадлежат Вадиму Зайцеву (на тот момент – председателю КГБ Беларуси) и представителям подразделения спецназа "Альфа".
Среди предполагаемых жертв, которые обсуждаются в разговорах - оппозиционный белорусский журналист Павел Шеремет, бывший начальник СИЗО № 1 Минска Олег Алкаев, бывший командир 5-й отдельной бригады спецназа Владимир Бородач и бывший начальник отдела по борьбе с коррупцией в органах государственной власти при центральном аппарате МВД Беларуси Вячеслав Дудкин.
На опубликованных записях предположительно глава КГБ Беларуси Вадим Зайцев отдельно говорит о том, что на операции по ликвидации перечисленных лиц Александр Лукашенко выделил "полтора миллиона долларов" и что "президент должен увидеть результат". Также голос, похожий на Зайцева, говорит, что "по Шеремету надо сделать закладку" взрывчатки, чтобы "ни рук, ни ног" не собрали. Один из собеседников отвечает ему, что проблем с закладкой не будет.
Собкор "Новой газеты" Ирина Халип отмечает, что все перечисленные на записях лица так или иначе были связаны с Шереметом: Алкаев рассказал журналисту, "как выдавал расстрельный пистолет по приказу тогдашнего министра внутренних дел накануне бесследных исчезновений белорусских оппозиционеров Юрия Захаренко, Виктора Гончара и Анатолия Красовского", а Дудкин и Бородач регулярно публиковали разоблачительные и критические материалы о Лукашенко и его подчинённых на сайте "Белорусский партизан", созданном Шереметом.
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- Белорусский журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в центре Киева в результате подрыва автомобиля, в котором он находился. Перед гибелью он несколько лет жил на Украине, а до этого в Москве - в том числе в 2012 году.
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- В декабре 2019 года украинское следствие заявило о раскрытии убийства. В совершении преступления обвинили нескольких граждан Украины - бывших военнослужащих и волонтёров, помогавшим участникам боевых действий на востоке страны. Сейчас они находятся под стражей. Многие представители журналистского сообщества и общественности Украины сомневаются в виновности арестованных. Сами они также не признают вину.
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- После публикации бельгийским изданием EUobserver аудиозаписей, на которых, предположительно, бывший глава КГБ Беларуси Вадим Зайцев обсуждает ликвидацию Шеремета, в МВД Украины заявили, что они не противоречат версии следствия, так как обвиняемые в убийстве могли исполнять заказ "неустановленных лиц", даже не зная, кем они являются.
Гальский район, Гагра, Новый Афон – пожары в Абхазии не удается потушить
В Абхазии вновь полыхают пожары. По данным МЧС самопровозглашенной республики, во второй половине дня 5 января новые очаги возгорания были выявлены в Гальском районе. Сухостой горел в окрестностях сел Сида и Верхний Баргеб (Земо-Баргеби).
По данным ведомства, быстрому распространению огня способствуют теплая погода и ветер. К тушению огня были привлечены пожарные из Сухуми, Очамчире и Агудзеры.
Накануне сообщалось, что пожары в Гальском районе затронули девять сёл, сгорели три дома.
Абхазские Telegram-каналы при этом пишут об очагах возгарания в Новом Афоне, Гагре, поселке Цандрипш (Гантиади).
«Для тушения лесных пожаров нужен специальный вертолет, которого нет у МЧС Абхазии, а обращаться за помощью к российским коллегам пока рано, считают в ведомстве», – пишет Telegram-канал RESPUBLICA.
Отметим, что в Тбилиси накануне заявили о готовности оказать помощь в тушении пожаров.
Американская разведка: Россия стоит за хакерскими атаками в США
Российские хакеры скорее всего стоят за масштабными атаками на компьютерные сети нескольких американских министерств и ведущих корпораций. Об этом заявили во вторник американские службы безопасности.
Это первое официальное заявление - реакция на сообщения в прессе, появившиеся в декабре, о том, что хакеры смогли проникнуть в компьютерные системы министерств финансов, торговли, энергетики, фирм, выполняющих оборонные заказы и занимающихся медицинскими исследованиями. Целью хакеров, по-видимому, "был сбор разведывательной информации". "Это представляет серьезную опасность, нейтрализация которой потребует продолжительных и настойчивых усилий", - говорится в совместном заявлении ФБР, Агентства по национальной безопасности, Агентства по кибербезопасности и управления директора Национальной разведки. Конкретный организатор атак пока не определен, но "скорее всего, источник, находящийся в России ответственен" за большую часть или все атаки на федеральные и частные компьютерные сети.
Потенциальными объектами атак могли стать 18 тысяч клиентов техасской фирмы SolarWinds, чья популярная компьютерная программа использовалась хакерами для проникновения в компьютеры. В заявлении говорится о том, что менее 10 федеральных министерств и управлений обнаружили в своих компьютерных сетях следы активности хакеров.
В декабре после появления сообщений об активности хакеров президент Дональд Трамп обвинил прессу в том, что она раздувает опасность и предположил, что за атаками может стоять Китай. Вице-председатель сенатского комитета по разведке Марк Уорнер заявил, что это запоздалое заявление и требуется более ясное предупреждение со стороны США в адрес России. Глава комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф объявил о том, что Конгресс намерен провести детальное расследование происшедшего.
Россия отвергает свою причастности к этим хакерским атакам.
В Абхазии подтвержден 141 новый случай COVID-19, два человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 585 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 141 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится на стационарном лечении 76 человек, 65 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 23 человек оценивается как тяжелое, 13 пациентов – средней степени тяжести.
В Гудаутском госпитале скончались 2 пациента:
- Мужчина 57 лет поступил в медучреждение 21 декабря 2020 года с диагнозом новая коронавирусная инфекция и осложнением основного заболевания - двусторонняя полисегментарная пневмония. Несмотря на то, что пациент получал необходимое лечение, он скончался 3 января.
- Мужчина 67 лет поступил в госпиталь 12 декабря 2020 года с диагнозом новая коронавирусная инфекция и двусторонняя полисегментарная пневмония. Пациент скончался 3 января.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 33 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 19, в Ткварчельской ЦРБ - 15, в Гагрской ЦРБ - 20 пациентов, в мобильном военном госпитале - 43.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 9323 человека. 131 летальный случай. Выздоровели 7187 человек.
Традиционное шествие «Алило» из-за коронавируса проведут на автомобилях
Традиционное рождественское шествие «Алило» в этом году не состоится, однако священнослужители поздравят жителей страны автомобильным шествием, песнопениями и окроплением святой воды. Об этом сообщает пресс-служба патриархии.
Завтра, 6 января, в 23 часа рождественское богослужение проведет Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй. В связи с праздником Рождества отменяется ограничение на передвижение после 9 часов в ночь с 6 на 7 января.
«Рождество Спасителя - славный праздник в христианском мире. С 2000 года с благословения Его Святейшества Рождество в Грузии приобрело еще более праздничный оттенок. Уже много лет 7 января в Тбилиси и по всей Грузии проводится традиционное торжественное шествие - «Алило». Во время шествия собираются пожертвования, которые распределяются по детским домам, домам для престарелых и исправительным учреждениям.
«Алило» и в этом году не нарушает традицию, с учетом мировой пандемии, с соблюдением установленных регуляций, состоится в ином виде: шествия не будет, но священнослужители поздравят население и детей с Рождеством воскурение фимиама, пением и окроплением святой водой из машин. Праздник Алилоба мы будем вместе отмечать и в этом году и сможем порадовать детей, стариков и заключенных. Торжественное богослужение начнется завтра, в среду, в 23:00, которое совершит Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй», - говорится в информации, которую распространяет служба по связям с общественностью патриархии.
Ирма Инашвили: Мы будем участвовать в пятом туре переговоров
«Весь политический спектр ожидает пятого тура, наша партия участвовала во всех турах и, очевидно, мы будем участвовать в пятом туре переговоров», - заявила лидер «Альянса патриотов» Ирма Инашвили. По ее словам, она хочет, чтобы в стране были назначены новые выборы, передает Общественный вещатель.
«Я бы хотела, чтобы была достигнута договоренность не только по избирательному законодательству, но и о назначении новых выборов в стране. У нас было это требование с самого начала, оно остается и сегодня.
Еще хочу сказать, что власть часто характеризуется жесткостью. Некоторые власти отличаются упрямством, некоторые - глупостью. В этой ситуации, когда в стране политический кризис, я хотел бы заверить «Грузинскую мечту», что политическая реальность не изменится с появлением нескольких депутатов в парламенте и этот парламент не может стать многопартийным.
Если следовать логике «Грузинской мечты», я хотел бы дать совет - они могут выделить четырех из этих 90 депутатов и, например, создать новую партию «Счастливый Кобахидзе». Это не будет многопартийный парламент, поэтому необходимо назначить новые выборы в стране и восстановить нашу веру в выборы», - сказала Ирма Инашвили.
- На парламентских выборах «Альянс патриотов» получил четыре мандата. Ирма Инашвили, Георгий Ломия и Гоча Тевдорадзе отказались войти в парламент, после чего их депутатские полномочия были прерваны. Гела Микадзе, Придон Инджия и Давид Зильфимиани заменили своих однопартийцев, так как оказались единственными депутатами из партийного списка «Альянса», которые не отказались от мандатов.
Президент Армении Армен Саркисян заразился коронавирусом
Президент Армении Армен Саркисян заразился коронавирусом. Он временно продолжит свою работу в дистанционном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента.
В сообщении, в частности, говорится: «3 января в Лондоне Армен Саркисян перенес операцию на ноге, которая прошла успешно, однако у него также были выявлены симптомы коронавируса нового типа, а проведенный тест оказался положительным. Президент Саркисян временно будет работать дистанционно».
Отметим, что число случаев коронавируса в Армении составляет 160 554. За время пандемии от COVID-19 скончались 2878 пациентов, 692 пациента с коронавирусом скончались по другим причинам.
На «марше свободы» в Тбилиси потребовали освободить Руруа, Мелашвили и Ильичеву
Рассмотрение «Закона об амнистии» во втором чтении в парламенте Грузии проходит сегодня на фоне небольшой акции протеста. Около двух десятков представителей неправительственных организаций и гражданских активистов собрались возле парламента с требованием «освободить политзаключенных», — пишет «Новости-Грузия».
Активисты требуют, чтобы амнистия коснулась совладельца оппозиционного телеканала «Мтавари» Георгия Руруа, который признан виновным в незаконном хранении оружия, а также картографов Ивери Мелашвили и Натальи Ильичевы, задержанных по делу о незаконной передаче Азербайджану территории Грузии в процессе демаркации госграницы.
«Мы требуем немедленного освобождения политзаключенных. Страна не выйдет из политического тупика, пока будут политические репрессии, а амнистия не будет использована для освобождения политзаключенных. В таком случае у демократии не будет будущего», — сказал журналистам гражданский активист Ираклий Палавандишвили.
«Акция посвящена политзаключенным. Мы требуем их освобождения, и осуществления соглашения от 8 марта. Безусловного освобождения, потому что мы противостоим торговле людьми. То, что делает правительство, хотя бы сейчас, в виде переговоров, — это торговля людьми», — заявил журналистам председатель НПО «Защити выбор» Давид Небиеридзе.
- Парламент Грузии утвердил проект закона «Об амнистии» в первом чтении 31 декабря 2020 года. Амнистия должна коснутся тех, кто совершил преступление до 11 декабря 2020 года. Дела всех попавших под амнистию будут пересмотрены судами, после чего они выйдут на свободу.
Абхазский премьер-министр Александр Анкваб госпитализирован
Инфицированный коронавирусом премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анкваб госпитализирован. Информацию, распространенную Telegram-каналом RESPUBLICA, подтвердили в пресс-службе Кабмина.
Сообщается, что Анкваб с 4 января продолжает лечение в Гудаутской ЦРБ.
«Состояние здоровья стабильное, нет отрицательной динамики, необходимо наблюдение в условиях стационара», - сказано в сообщении пресс-службы.
Коронавирус был диагностирован у Анкваба в конце декабря. COVID-19 подтвердился и у абхазского лидера Аслана Бжания. Состояние его здоровья оценивается как хорошее.
США призвали освободить захваченный Ираном южнокорейский танкер
Госдепартамент США призвал Иран освободить танкер, захваченный Тегераном в Персидском заливе. Ранее с аналогичным призывом к иранским властям обратилась Южная Корея, под флагом которой ходит судно.
Задержание судна произошло на фоне возросшей напряженности между Тегераном и Сеулом из-за семи миллиардов долларов иранских средств, замороженных в южнокорейских банках в рамках санкций США, обращает внимание "Голос Америки".
Несколько иранских СМИ, в том числе государственное телевидение, заявили, что танкер захватил Корпус стражей исламской революции якобы из-за загрязнения залива химическими веществами. Как утверждается, судно перевозило более семи тысяч тонн этанола.
На судне 20 членов экипажа – граждане Южной Кореи, Индонезии, Вьетнама и Мьянмы. Сеул заявил, что направит в Иран правительственную делегацию для переговоров по освобождению танкера. Посол Ирана в Южной Корее заявил, что экипаж полностью здоров, ему ничего не угрожает.
Инцидент произошёл накануне запланированного визита замминистра иностранных дел Южной Кореи в Тегеран. На приговорах стороны обсудят вопрос разморозки иранских денег.
Поездки "отравителей из ФСБ" совпали со смертями кавказских активистов
Между перемещениями предполагаемых сотрудников ФСБ, причастных, как утверждается, к отравлению Алексея Навального, и смертями двух кавказских активистов обнаружились совпадения по времени. Об этом пишет сайт Кавказ.реалии. Совпадения обнаружили пользователи соцсетей, которые изучили опубликованные расследователем группы Bellingcat Христо Грозевым данные о перемещениях группы сотрудников ФСБ по России в последние несколько лет.
Сама группа Bellingcat эти данные пока не комментировала и не анализировала, однако сообщила, что в ближайшие две недели опубликует расследование, сделанное на их основе, о возможных иных жертвах отравлений.
Пользователи соцсетей обратили внимание на то, что один из сотрудников ФСБ, участвовавших впоследствии в слежке за Навальным, был в Нальчике в то время, когда там умер журналист, правозащитник и член "Яблока" Тимур Куашев. Он был найден мертвым 1 августа 2014 года в возрасте 27 лет. Под левым глазом был обнаружен синяк, а в районе левой подмышечной впадины – след от укола, что дало основания настаивать на насильственном характере его смерти. Внутренних повреждений обнаружено не было, и эксперты предположили, что причина смерти – отравление неизвестным веществом. Несмотря на это, причиной смерти Куашева была указана острая коронарная недостаточность, возникшая на фоне неизвестной вирусной инфекции. Родители погибшего, его друзья и коллеги оспаривают этот вывод и настаивают на том, что Куашев был убит. В 2018 году они обратились в ЕСПЧ.
В марте 2015 года один из упоминаемых в расследовании о Навальном прилетел в Дагестан, и в те же дни там был найден мёртвым активист общественного движения "Единство" Руслан Магомедрагимов. Близкие покойного утверждали, что на шее Магомедрагимова просматривались две точки, похожие на следы от уколов шприцем, и выдвигали версию, что он мог быть отравлен ядом, парализующим дыхание - непосредственной причиной смерти стала асфиксия.
Кроме того, сотрудники, упомянутые в расследовании Христо Грозева, в 2013 году летали в Нальчик примерно в то же время, когда при невыясненных обстоятельствах умер лидер запрещённой в России организации "Имарат Кавказ" Доку Умаров.
- Ещё в декабре Грозев сообщал, что те же самые сотрудники летали вместе в Грозный и Владикавказ. "Невозможно, чтобы такой штат с такими специалистами существовал только из-за одного Навального", - отмечал журналист, добавляя, что у группы "были и другие цели".
- Алексей Навальный был отравлен в Томске 20 августа. Он выжил и сейчас проходит реабилитацию в Германии. В декабре Навальный, Bellingcat и ряд СМИ опубликовали расследование о его отравлении, из которого следовало, что оппозиционера в поездках по России негласно сопровождала группа сотрудников ФСБ. Расследователям удалось установить их имена и тот факт, что многие из них имели или имеют отношение к программе производства боевых отравляющих веществ. Впоследствии Навальный опубликовал запись разговора с одним из предполагаемых участников группы, который фактически признался в том, что Навального пытались убить.
- Bellingcat утверждает, что получили данные о перемещении предполагаемых сотрудников ФСБ или из открытых источников, или купив соответствующие базы на "чёрном рынке". Подлинность выложенной Христо Грозевым базы данных об их перемещениях не подтверждена и не опровергнута какими-либо иными источниками.
- Сама ФСБ прокомментировала только запись разговора Навального со своим предполагаемым сотрудником, заявив, что это подделка. Российские власти по-прежнему отрицают, что Навальный был отравлен, и называют версию о его отравлении "Новичком", подтверждённую экспертами ряда стран и ОЗХО, провокацией.
Кобахидзе: В парламенте не будет ни одной пророссийской партии
Парламент Грузии десятого созыва обязательно будет многопартийным, заявил сегодня лидер парламентского большинства и исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.
Как пишет «Новости-Грузия», он прокомментировал решение трех членов «Альянс патриотов» занять места в парламенте, доставшиеся им по принципу замены после того, как от мандатов отказались лидеры партии – Ирма Инашвили, Георгий Ломия и Гоча Тевдорадзе. Следует отметить, что «Альянс» считается открыто пророссийской партией и выступает за возобновление переговоров с Москвой на фоне отсутствия дипломатических отношений между Россией и Грузией.
«Очень важно, что оппозиционная партия вошла в парламент. Также важно, что российская составляющая «Альянса патриотов» не вошла в парламент 10-го созыва, в котором не будет представлена ни одна открыто пророссийская партия», — заявил Кобахидзе.
Он также выразил надежду на то, что со временем призывы международных партнеров еще более обострятся, и в конечном итоге и другие представители оппозиции войдут в парламент, который станет многопартийным. Большая часть оппозиционных депутатов — 56 из 60, отказались от мандатов, объяснив это протестом против фальсификации выборов. Они требуют проведения новых досрочных выборов в парламент.
«Мы понимаем, что наши оппоненты нервничают по поводу радикальной оппозиции. Этот процесс начался и будет продолжаться. Парламент обязательно будет многопартийным. Призывы от международных партнеров будут со временем только обостряться, в конечном итоге парламент будет многопартийным. Двухпартийный — это хорошо, но этого недостаточно», — сказал Кобахидзе.
Пожары в Гальском районе затронули девять сёл, сгорели три дома
Сотрудники МЧС самопровозглашенной республики Абхазия тушили пожары в нескольких селах Гальского района всю минувшую ночь. Как пишет «Апсныпресс», горели поля и лесополоса на территории около 600 гектаров.
Пожар охватил девять сел. Быстрому распространению огня способствовали сухая погода и ветер.
По информации пресс-службы МЧС, в тушении пламени были задействованы пожарные расчеты из нескольких городов и поселка Агудзера. В результате пожара сгорели три жилых дома в селе Земо-Баргеби, хозяйственные постройки, в том числе амбары и коровники сельчан. Человеческих жертв нет. Причины произошедшего устанавливаются.
Начальник пожарной части Гали Эмир Зухбая сообщил, что сейчас все пожары локализованы.
«С нами находится один сухумский экипаж, на всякий случай. Будет создана комиссия для оценки ущерба», – сообщил Зухбая.
Прошедшие в парламент Инджия, Энукидзе, Зилпимиани и Микадзе покинут «Альянс патриотов»
Прошедшие в парламент по спискам партии «Альянс патриотов» Фридон Инджия, Автандил Энукидзе, Гела Микадзе и Давид Зилпимиани, создадут новую партию.
«Как только мы войдем в парламент, мы покинем «Альянс патриотов» и подключимся к парламентской работе как представители политического объединения «Европейские социалисты», — заявил сегодня Фридон Инджия.
- Инджия — бывший министр связи Грузии в правительстве президента Эдуарда Шеварднадзе (1992-1998 годы). В 2000-2004 годах был членом парламент пятого созыва в качестве мажоритарного депутата от Мартвильского района, представляя блок «Лейбористской партии». В последние три года – с 2017 по 2020, был членом Тбилисского сакребуло от партии «Альянс патриотов».
Как пишет «Новости-Грузия», Инджия утверждает, что вместе с единомышленниками будет находиться в оппозиции правящей партии, однако не поддерживает объявленный большей частью оппозиции бойкот деятельности парламента. По его словам, такое положение выгодно только двум политическим силам — «Грузинской мечте» и «Национальному движению».
«Мы уважаем решение наших избирателей, мы входим в парламент, чтобы выступить против правящей партии. Конечно, мы не сможем изменить решения большинства, но мы считаем, что конструктивными, аргументированными выводами, основанными на интересах страны, и в то же время резкой критикой правящей партии, мы сможем влиять на решения парламента», — заявил Инджия.
Между тем в правящей партии уже отметили, что после того, как в зале заседаний появятся депутаты от «Альянса патриотов», парламент уже не будет однопартийным.
«Оппозиция уже представлена в зале заседаний и с этого момента будет участвовать в заседаниях парламента», — так прокомментировал председатель парламента Арчил Талаквадзе вопрос о признании полномочий трех представителей «Альянса патриотов».
На парламентских выборах «Альянс патриотов» получил четыре мандата. Ирма Инашвили, Георгий Ломия и Гоча Тевдорадзе отказались войти в парламент, после чего их депутатские полномочия были прерваны. Гела Микадзе, Придон Инджия и Давид Зильфимиани заменили своих однопартийцев, так как оказались единственными депутатами из партийного списка «Альянса», которые не отказались от мандатов.
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