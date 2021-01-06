В грузинской клинике от коронавируса умер заключенный

От последствий коронавирусной инфекции скончался заключенный Ксанского исправительного учреждения. Как заявил министр юстиции Грузии Гоча Лорткипанидзе, его доставили в гражданскую клинику сразу после появления симптомов респираторной инфекции.

Как пишет «Новости-Грузия», накануне пенитенциарная служба опровергла сообщения о том, что заключенный умер от коронавируса в тюрьме Ксани. Лорткипанидзе и сегодня отметил, что дезинформация о ситуации в тюрьмах распространяется уже несколько дней.

«У нас скончался заключенный. Информация о нем была озвучена в заявлении Специальной пенитенциарной службы 1 января. Как только симптомы подтвердились, этого человека доставили в гражданскую клинику. На седьмой день состояние заключенного ухудшилось, он скончался», – заявил Лорткипанидзе.

Министр также заявил, что эпидемическая ситуация в пенитенциарной системе находится под полным контролем и нет причин беспокоиться об обнаружении коронавируса в пенитенциарной системе.

«В связи с созданной эпидемической ситуацией в стране пенитенциарная система приступила к интенсивному ПЦР-тестированию заключенных. Мы начали это 31 декабря и идем по плану. В первую очередь тесты провели в колонии для несовершеннолетних, где все тесты были отрицательными. Затем мы перешли в женское учреждение, где также было проведено ПЦР-тестирование и было подтверждено 23 случая. Все изолированы, как и их контакты, изолированы сокамерники. В каждом случае происходит немедленная реакция, система работает эффективно», – сказал Лорткипанидзе.

Сегодня же стало известно, что в Батуми от коронавируса умерла 22-летняя девушка. Она лечилась в госпитале «БАУ».

«Пациентка поступил в клинику 12 декабря уже в тяжелом состоянии. Индекс поражения легких варьировал от 24 до 20. У нее была двусторонняя осложненная пневмония, дыхательная недостаточность. Через несколько дней состояние ухудшилось, и ее перевели на искуственное дыхание», — сообщили в клинике.

Врачи говорят, что ежедневно консультировались как с коллегами в Тбилиси, так и с грузинскими врачами, работающими за рубежом.

«К сожалению, девушку не удалось спасти, и она умерла сегодня в 12 часов», – сказали в клинике.