Сторонники Трампа после митинга ворвались в здание Капитолия

Группа сторонников президента США Дональда Трампа, которые оспаривают результаты президентских выборов, днем в среду, после митинга в Вашингтоне ворвалась в здание Капитолия, где в это время проходила совместная сессия палат Конгресса. Она должна официально утвердить голоса выборщиков, поданных на выборах, и победу демократа Джо Байдена.

После того, как несколько сот участников митинга, прорвав кордон полиции, ворвались в здание, работа сессии была приостановлена, доступ в помещения Палаты представителей и Сената закрыт, а вице-президент Майк Пенс, который председательствовал на сессии, покинул здание. Залы заседаний охраняют полицейские с оружием в руках.

Ранее в центре Вашингтона, рядом с Белым домом, прошёл митинг сторонников Трампа. В нем приняли участие несколько тысяч человек. Они считают, что результаты прошедших в конце прошлого года президентских выборов должны быть пересмотрены. Коллегия выборщиков подтвердила победу демократа Джо Байдена.

Перед собравшимися выступил Дональд Трамп. «Мы никогда не отступим», – заявил он. В своей речи Трамп вновь обвинил СМИ в публикации недостоверной информации при освещении его деятельности и предвыборной кампании. По словам президента, избирательный процесс в США хуже, чем в станах третьего мира. Трамп по-прежнему отказывается признать поражение. «Мы не дадим украсть ваши голоса», – подчеркнул он.

Ранее к участникам митинга обратился сын президента Эрик Трамп. Он отметил, что результаты выборов сфальсифицированы, и подчеркнул, что никто из собравшихся не верит в победу Джо Байдена.

После митинга часть демонстрантов отправились к зданию Конгресса США на Капитолийском холме.

Телеканал Fox News сообщил о стычках протестующих с полицией. Президент Трамп призвал своих сторонников воздержаться от насилия по отношению к полиции и охране Капитолия.

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер объявила в столице комендантский час с 18.00 по местному времени (2.00 мск).

В среду, 6 января, Конгресс должен сертифицировать итоги выборов президента, утвержденные выборщиками. Это последняя формальная процедура перед инаугурацией.

Более сотни республиканцев из Палаты представителей и около десятка сенаторов заявили, что планируют опротестовать голоса выборщиков из некоторых или всех шести колеблющихся штатов, где одержал победу Байден (Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Висконсин). Они также потребуют создать комиссию для проверки результатов выборов, сообщает «Голос Америки». До того, как работа Конгресса была прервана из-за демонстрантов, республиканцы успели оспорить голосование в Аризоне.

Ожидается, что их возражения не смогут изменить исход выборов, поскольку демократы контролируют Палату представителей. В Сенате республиканцы имеют небольшой перевес, но и там возражения вряд ли получат поддержку большинства, поскольку несколько сенаторов-республиканцев уже высказались против отмены результатов выборов в каком-либо из штатов.

Совместное заседание Конгресса возглавляет вице-президент Майк Пенс. Трамп призвал его не сертифицировать результаты выборов в штатах, где он проиграл с минимальным отрывом, хотя у Пенса нет таких полномочий. Трамп на митинге выразил надежду, что Пенс примет верное решение. Вице-президент в свою очередь заявил, что не будет мешать засчитывать голоса выборщиков.