Карантинный режим в Армении будет продлен на 6 месяцев

Действующий в Армении правовой режим карантина в связи с коронавирусом нового типа будет продлен на 6 месяцев. Об этом Радио Азатутюн сообщила пресс-секретарь министра здравоохранения Армении Алина Никогосян.

4-месячный режим карантина был введен в сентябре до 11 января 2021 года. До этого в Армении в течение 6 месяцев действовал режим чрезвычайного положения.

Проект по продлению режима карантина был направлен в правительство Минздравом в конце прошлого года.

Как заявила пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян, в первый же рабочий день года, 8 января, правительство, скорее всего, утвердит проект.

По словам Алины Никогосян, предложение о продлении режима карантина было сделано с учетом эпидемической ситуации, вызванной коронавирусом. «Ежедневно мы имеем сотни заболевших, поэтому карантинный режим должен быть продлен», - заявила Никогосян.

Пресс-секретарь министра здравоохранения сообщила, что никаких изменений направленным в правительство проектом не предлагается, и после его утверждения действующие противоэпидемические правила останутся в силе: еще полгода будет обязательным ношение масок как в закрытых, так и открытых общественных местах, а также соблюдение социальной дистанции. Полиция сможет штрафовать тех, кто не следует этим правилам.

Власти Армении не намерены ограничивать проведение митингов. Но пресс-секретарь премьер-министра не исключила, что если будет увеличение числа заболевших, то могут быть ужесточения, не уточнив, какие именно.

«На данный момент законопроектом не предусмотрено ужесточение или смягчение правил. Оставим это на будущее, мы надеемся, что необходимости в этом не возникнет», - заявила Геворкян.

Представитель Минздрава сообщила, что решение о продлении режима карантина также нацелено на то, чтобы люди не теряли бдительность. «На данный момент у нас в Армении еще не зафиксировано ни одного случая нового штамма коронавируса из Великобритании, но это не исключено, потому что такие случаи уже подтверждены в Иране, в Грузии. Пока не появился способ предотвратить это, то есть вакцина. Видя все это, мы не должны ослаблять бдительность в отношении этой болезни. Потому что нет никаких других профилактических мер, кроме ношения маски, соблюдения социальной дистанции, частого мытья рук», - подчеркнула Алина Никогосян.