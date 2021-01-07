В «Грузинской мечте» сравнили беспорядки в США с событиями в Тбилиси в июне 2019 года

События в Вашингтоне – это атака на демократические институты, заявил исполнилнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

«Картина, которую мы увидели вчера в США, была очень тяжелой. Безусловно, это была атакой на демократические институты, однако США являются сильным государством, и я уверен, что все пройдет мирно и конституция США будет защищена должным образом», — сказал Кобахидзе в интервью телекомпании «Имеди».

Как пишет «Новости-Грузия», развивающиеся в Вашингтоне процессы напомнили Кобахидзе события, произошедшие в Грузии полтора года назад.

В июне 2019 года демонстранты вышли на проспект Руставели, возмущенные тем, что в парламенте Грузии в кресле спикера вел заседание парламентской православной ассамблеи российский депутат-коммунист Сергей Гаврилов. Протестующие обвинили правительство Грузии в коллаборационизме и пытались ворваться в парламент. В ответ полицейские применили слезоточивый газ и резиновые пули. Тогда пострадали около 300 человек, в том числе журналисты, двое молодых людей потеряли глаз, десятки были тяжело ранены. Было начато следствие по фактам превышения силы полицией, однако никто так и не был задержан.

«Тогда тоже был осуществлен штурм демократических институтов и очень тяжелая атака на правоохранительные органы. Важными были заявления, сделанные со стороны американских политиков высокого ранга, в том числе бывшим президентом, действующими конгрессменами и сенаторами. Это для нас очень важные и достойные внимания заявления. Это говорит о том, что любая атака на демократические институты должна быть строго оценена как в США, так и в Грузии, и в любой другой стране. Это должна учесть грузинская радикальная оппозиция, которая периодически проявляет подобные намерения», — заявил Кобахидзе.

Демократии США ничего не угрожает, уверен заместитель председателя парламентского комитета по внешним связям Георгий Хелашвили.

«В демократических странах нападение на демократические институты, особенно на законодательный орган, является одним из самых больших политических преступлений, и не только политическим преступлением. Этого нельзя допускать ни при каких обстоятельствах и очень хорошо, что американцы своими глазами увидели это. Безусловно, американской демократии ничего не угрожает. Но теперь будет яснее, где насилие и где – демократия», — заявил Хелашвили.