Случаи коронавируса зафиксированы в близком окружении патриарха Грузии

Специалисты должны будут решить, необходимо ли провести тестирование на коронавирус Католикос-Патриарху всея Грузии Илие Второму. Об этом журналистам сегодня заявила личный врач главы Грузинской православной церкви (ГПЦ) Цисана Шартава.

Как пишет «Новости-Грузия», накануне стало известно о переходе в самоизоляцию секретаря-референта патриарха Шорены Тетруашвили. Она входит в ближайшее окружение Илии Второго и регулярно контактирует с ним. СМИ подозревают, что именно по причине болезни Тетруашвили с опозданием была опубликована рождественская эпистола патриарха.

Известно, что в последний раз Тетруашвили виделась с Илией Вторым 4 января – на мероприятии по случаю 88-летия Патриарха. Торжество посетили десятки человек, включая членов Священного Синода. Известно, что некоторые участники уже прошли ПЦР-тестирование на коронавирус, другим предписано изолироваться.

В патриархии данный вопрос комментируют весьма сдержано. До сих пор не ясно даже то, больна ли сама Тетруашвили. По словам Шартава, результат ее теста «подозрительно положительный».

«Сегодня утром ей сдали еще один анализ и ПЦР-тест, который завершится в 15:00, потом будет окончательный ответ», — сказала Шартава в комментарии Первому каналу.

Она указала, что уже после этого станет ясно, потребуется ли пройти тест на COVID-19 Илие Второму. Одновременно Шартава подчеркнула, что на мероприятии 4 января все участники соблюдали меры безопасности – носили маски, находились на расстоянии друг от друга и не приближались к патриарху.