Дональд Трамп: Я не собираюсь на инаугурацию 20 января

Президент США Дональд Трамп - вопреки традиции - будет отсутствовать на церемонии вступления в должность президента 20 января демократа Джо Байдена. Трамп сообщил об этом в пятницу в своем твиттере.

«Для всех, кто интересуется: я не собираюсь на инаугурацию 20 января», - написал действующий президент, который так и не признал победу Байдена на выборах, хотя и заявил, что передаст ему власть.

Необычное для президента США отношение к инаугурации победившего на выборах соперника - лишь из ряда других нетрадиционных поступков Дональда Трампа в период транзита власти.

Подобным примером стало и обсуждение со своими советниками возможности «помиловать самого себя». О таком намерении уходящего президента написала в пятницу, 8 января, газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на два осведомленных источника.

Обсуждая вопрос о самопомиловании, Трамп исходит из того, что его «предполагаемые враги» могут начать его судебное преследование после завершения президентского мандата, говорится в публикации.

С юридической точки зрения, такой поступок стал бы беспрецедентным: ни один из предыдущих президентов США не издавал указа о помиловании себя самого. Если теперь будет создан такой прецедент, то это закрепит норму, которой пытался следовать Трамп в течение своего четырехлетнего президентского срока: глава исполнительной власти ставит себя выше закона, ограждая себя от ответственности за любые преступления, совершенные им при исполнении своих служебных обязанностей.