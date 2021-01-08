В Абхазии подтверждено 148 случаев COVID-19, 4 человека скончались

Администрацию действующего президента США Дональда Трампа покинули еще несколько человек, передает Голос Америки. Они связали свою отставку с вторжением сторонников президента в здание Капитолия.

О своем уходе заявила министр транспорта США Элейн Чао.

"Сегодня я объявляю об отставке с поста министра транспорта США. Это решение вступает в силу 11 января 2020 года", – отмечается в ее заявлении.

Чао стала первым министром, покинувшим свой пост из-за произошедших в среду беспорядков. Она супруга лидера республиканцев в Сенате Митча Макконнелла.

Вслед за Элейн Чао в отставку подала министр образования США Бетси Девос, сообщает The Hill. Заявление об увольнении написала также Элинор Маккэнс-Кац, помощник министра здравоохранения и социальных служб.

Ранее в четверг подал в отставку директор по вопросам России и Европы в Национальном совете безопасности США Райан Тулли. Аналогичное решение приняли некоторые другие видные члены американской администрации. Об уходе с должности спецпосланника по Северной Ирландии заявил бывший глава администрации Белого дома Мик Малвэни.

"Я не могу остаться, – сказал Малвэни в эфире телеканала CNBC. – Я говорил с несколькими людьми, которые предпочли остаться. Они так решили, потому что опасаются, что президент может поставить на их место кого-то похуже".

Малвэни, ранее также возглавлявший Бюджетное управление Белого дома, сообщил госсекретарю Майку Помпео о своей отставке в среду вечером.

Вскоре после заявления Малвэни в отставку также подал заместитель помощника министра торговли по вопросам разведки и безопасности Джон Костелло.

"Вчерашние события стали беспрецедентной атакой на самую суть нашей демократии, и эта атака была спровоцирована действующим президентом, – заявил Костелло в твиттере. – Президент давно игнорирует и принижает принцип верховенства закона и Конституцию. Вчера это вылилось в подстрекательство к мятежу против Конгресса с целью отмены официально признанных и законных результатов выборов".

Первой свой пост покинула глава администрации Мелании Трамп Стефани Гришем, ранее работавшая пресс-секретарем Белого дома. Вскоре после нее ушла в отставку заместитель пресс-секретаря Сара Мэтьюз, а потом – секретарь по протокольным вопросам Рикки Нисета.

Мэтьюз подчеркнула, что ее также беспокоит насилие на Капитолийском холме.

"Для меня было честью работать в администрации Трампа и я горжусь инициативами, которые мы провели, – сказала Мэтьюз. – Как человек, работавший в залах Конгресса, я была глубоко встревожена тем, что увидела сегодня. Я покидаю должность немедленно. Нашему народу нужна мирная передача власти".

В отставку также подал заместитель советника Белого дома по национальной безопасности Мэтт Поттинджер, который был ведущей фигурой в формировании политики в отношении Китая. По словам высокопоставленного представителя администрации, Поттинджер принял это решение в ответ на беспорядки в Капитолии.

По словам источников, в ближайшие дни могут последовать новые отставки. Белый дом пока комментариев не дает.