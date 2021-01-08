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В Абхазии подтверждено 148 случаев COVID-19, 4 человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 543 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 148 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 89 человек, 74 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 26 человек оценивается как тяжелое, 19 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутской больнице 6 января скончался пациент 1949 года рождения с основным диагнозом «новая коронавирусная инфекция».
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 36 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 15, в Ткварчельской ЦРБ - 15, в Гагрской ЦРБ - 30, в сухумском мобильном военном госпитале - 43 пациента.
- В Сухумской инфекционной больнице 7 января умерла пациентка 64 лет с основным диагнозом «новая коронавирусная инфекция».
В сухумском мобильном военном госпитале скончались два пациента:
- Женщина 1943 года рождения с диагнозом «коронавирусная инфекция крайне тяжелого течения» и осложнением основного заболевания «двустороннее полисегментарное субтотальное вирусное поражение легких». Пациентка умерла 6 января.
- Женщина 1936 года рождения с диагнозом «новая коронавирусная инфекция крайне тяжелого течения» и осложнением основного заболевания «двустороннее полисегментарное субтотальное вирусное поражение легких». Пациентка умерла 6 января.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 9613 человек. 140 летальных случаев. Выздоровели 7224 человека.
Другие новости дня
Нэнси Пелоси опасается опрометчивых решений Дональда Трампа
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси предположила, что Трамп, находясь в «плохом настроении», может начать боевые действия или отдать приказ о применении ядерного оружия в оставшиеся ему 12 дней пребывания у власти. Пелоси направила по этому поводу письмо всем законодателям-демократам, сообщил «Голос Америки».
«Ситуация с потерявшим рассудок президентом представляет собой максимальную опасность, и мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы защитить американский народ от его неуравновешенных нападок на нашу страну и нашу демократию», - приводит «Голос Америки» фрагмент письма Нэнси Пелоси.
Спикер Палаты представителей обсудила сложившуюся ситуацию с председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли. Пресс-секретарь генерала Милли подтвердил факт беседы. По словам пресс-секретаря, генерал «ответил на вопросы (Пелоси) относительно процесса принятия решения о нанесении ядерного удара».
Агентство Рейтер сообщило, что информированный источник сообщил корреспонденту на условиях анонимности, что процедура принятия решения о нанесении ядерного удара она включает всестороннее и тщательное обсуждение.
Жители Панкиси требуют амнистировать осужденных за пособничество террористу Чатаеву
Жители и члены союза старейшин Панкисского ущелья провели сегодня, 8 января, протестную акцию в селе Дуиси, требуя амнистировать осужденных за пособничество терроризму в 2017 году, сообщает агентство «Новости-Грузия». Речь идет о трех жителях Панкиси, обвиненных в оказании помощи международному террористу Ахмеду Чатаеву: Зурабе Горнакашвили, Руслане Алдамове, Рамазе Маргошвили. Все они были приговорены к 10-12 годам тюрьмы, и до сих пор остаются в тюрьме.
Протестующие считают, что этих людей должен коснуться закон «Об амнистии», рассмотрение которого на следующей неделе завершит парламент Грузии. Собравшиеся указали, что действия обвиняемых были неосознанными, исходя из чего, неверно называть их террористами. Одновременно они указали, что спецоперации, проведенные силовиками в ущелье, были неоправданны и служили только тому, чтобы запугать население.
«Мы просим парламент, раз уж он приступил к работе с такой гуманностью, пусть амнистия коснется и этих молодых людей. Мы не говорим об их полном освобождении. Может, возможно смягчить им наказание», - заявил старейшина Панкисского ущелья Хасо Хангошвили.
По инициативе старейшин в панкисских селах начнут сбор подписей под петицией с требованием амнистирования осужденных. До принятия закона их направят в парламент Грузии. В целом пособниками Чатаева спецслужбы Грузии объявили пятерых жителей Панкисского ущелья. Спецоперация по их задержанию прошла в декабре 2017 года. В ходе рейда один из подозреваемых – 19-летний Темирлан Мачаликашвили, был смертельно ранен.
Среди пятерых осужденных в рамках дела есть и те, кто уже вышел на свободу. 30 декабря 2020 года из заключения освободили Бадура Чопанашвили. Адвокат утверждал, что его подзащитный полностью отбыл присужденный срок заключения. Отец убитого Темирлана Мачаликашвили считает, что с Чопанашвили была оформлена процессуальная сделка, поскольку он дал показания против ряда лиц.
Пресс-служба: Состояние здоровья Александра Анкваба стабильное, без отрицательной динамики
Премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анкваб с 8 января продолжает лечение в научно-клиническом центре в Москве. Он проходит интенсивную терапию. В течение сегодняшнего дня, с момента перевода его из Гудаутской ЦРБ, премьер-министр прошел дополнительное обследование, включая лабораторный скрининг, которое позволило определить оптимальный курс лечения.
На данный момент Александр Анкваб получает все необходимое лечение, состояние стабильное, средней тяжести, без отрицательной динамики. Дыхательную недостаточность (ДН) специалисты классифицируют как нормальную, критерии состояния позволяют находиться на полном самостоятельном дыхании.
СOVID-19 был диагностирован у Александра Анкваба 30 декабря, лечение осуществлялось дома. 5 января он был доставлен в Гудаутскую центральную районную больницу для лечения в условиях стационара. 7 января консилиум врачей республики вынес решение о переводе его в специализированную клинику Российской Федерации.
Дональд Трамп: Я не собираюсь на инаугурацию 20 января
Президент США Дональд Трамп - вопреки традиции - будет отсутствовать на церемонии вступления в должность президента 20 января демократа Джо Байдена. Трамп сообщил об этом в пятницу в своем твиттере.
«Для всех, кто интересуется: я не собираюсь на инаугурацию 20 января», - написал действующий президент, который так и не признал победу Байдена на выборах, хотя и заявил, что передаст ему власть.
Необычное для президента США отношение к инаугурации победившего на выборах соперника - лишь из ряда других нетрадиционных поступков Дональда Трампа в период транзита власти.
Подобным примером стало и обсуждение со своими советниками возможности «помиловать самого себя». О таком намерении уходящего президента написала в пятницу, 8 января, газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на два осведомленных источника.
Обсуждая вопрос о самопомиловании, Трамп исходит из того, что его «предполагаемые враги» могут начать его судебное преследование после завершения президентского мандата, говорится в публикации.
С юридической точки зрения, такой поступок стал бы беспрецедентным: ни один из предыдущих президентов США не издавал указа о помиловании себя самого. Если теперь будет создан такой прецедент, то это закрепит норму, которой пытался следовать Трамп в течение своего четырехлетнего президентского срока: глава исполнительной власти ставит себя выше закона, ограждая себя от ответственности за любые преступления, совершенные им при исполнении своих служебных обязанностей.
Джохар Царнаев подал в суд из-за условий в американской в тюрьме
Гражданин США, чеченец Джохар Царнаев, осужденный по делу о теракте в Бостоне, потребовал 250 тысяч долларов за то, что сотрудники тюрьмы не позволяют ему принимать душ и конфисковали кепку и бандану.
Заключенный заявил в исковом заявлении, что подвергается дискриминации и незаконному обращению. Царнаев считает, что условия содержания сказываются на его физическом и психическом состоянии. Иск пока не принят к рассмотрению, поскольку осужденный не оплатил пошлину и предоставил не полный пакет документов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Boston Herald.
Царнаев отбывает срок в исправительной тюрьме максимально строгого режима во Флоренсе (штат Колорадо), которую также называют «горный Алькатрас».
15 апреля 2013 года в Бостоне три человека погибли и более 280 получили ранения в результате двух взрывов, прогремевших во время марафона. Организаторами теракта признали братьев Тамерлана и Джохара Царнаевых. Тамерлан погиб в перестрелке с полицией.
- Ранее сообщалось, что Федеральный апелляционный суд в США отменил смертный приговор Джохару Царнаеву. Суд постановил, что судья по данному делу не смог отобрать «адекватных присяжных заседателей», которые обладали бы необходимой непредвзятостью.
Начато расследование штурма Капитолия. Нападавших ищут по фото
Правоохранительные органы США начали уголовное расследование нападения на Капитолий 6 января. В нём участвуют сотни следователей - сообщает "Голос Америки".
Исполняющий обязанности прокурора округа Колумбия Майкл Шервин рассказал, что 15 людям уже были предъявлены обвинения в федеральном суде в Вашингтоне в связи со вторжением в Капитолий, а ещё 40 предстали перед высшим судом округа по обвинениям, связанным с тем, что происходило непосредственно перед беспорядками. Среди обвинений – незаконное проникновение на территорию Капитолия, кража государственного имущества и нарушения правил использования огнестрельного оружия.
По словам Шервина, эти аресты – лишь первый шаг в усилиях по привлечению виновных к ответственности. По словам прокурора, поскольку большинство участников нападения на Капитолий не было задержано на месте и разошлось по домам, усилия по выявлению и аресту участников штурма могут занять несколько месяцев.
Следователи анализируют видеозаписи с камер наблюдения и посты в социальных сетях, чтобы идентифицировать подозреваемых. Полиция округа Колумбия опубликовала фотографии ряда участников штурма Капитолия, попросив у публики помощи в установлении их личностей - за вознаграждение в 1000 долларов. Сообщается, что некоторые участники беспорядков, чьи имена установлены, уже лишились работы.
Своё расследование обстоятельств атаки на Капитолий со стороны группы агрессивно настроенных сторонников президента Дональда Трампа проводит и группа Bellingcat. В пятницу она опубликовала расследование об обстоятельствах гибели Ашли Бэббит - одной из участниц нападения, которая была застрелена сотрудником полиции Капитолия. Бэббит попала на множество видео, которые публиковали в соцсетях сами участники акции протеста и последующего штурма. Установлено, что она в составе группы сторонников Трампа пыталась пробиться через кордон полиции в зал заседаний Палаты представителей, где в то время ещё оставались члены Конгресса - атака на Капитолий началось в тот момент, когда палаты проводили совместное заседание, чтобы сертифицировать результаты президентских выборов. Полицейский застрелил её почти в упор при попытке прорыва. Сообщалось, что он отстранён от работы до проведения расследования.
В здании Капитолия или рядом с ним во время беспорядков умерли ещё три участника протестов, но, по предварительным данным, их смерть не была насильственной. Также в пятницу скончался раненый 6 января полицейский Брайан Сикник.
Многие комментаторы, в том числе лидеры демократов, включая избранного президента Джо Байдена, возлагают по крайней мере косвенную ответственность за разжигание беспорядков на президента Трампа, который в ходе выступления на митинге 6 января призвал своих сторонников идти к Капитолию и продолжать оспаривать результаты выборов. Политики-демократы также характеризовали ворвавшихся в Капитолий как "мятежников" и "внутренних террористов". Пока обвинения в мятеже и терроризме никому предъявлены не были.
Президент Трамп 7 января заявил, что нарушившие закон в ходе беспорядков в Вашингтоне заплатят за это. "Как и все американцы, я возмущён беззаконием, насилием и хаосом", – сказал президент. По словам Трампа, он готов к передаче власти новой администрации 20 января.
- Вечером 6 января сторонники Трампа после митинга ворвались в Капитолий, где проходило заседание обеих палат Конгресса. Сенат и Палата представителей утверждали голоса выборщиков, которые в декабре подтвердили победу соперника Трампа – демократа Джо Байдена. Действующий президент заявлял о фальсификациях и обращался в суды, однако все иски были отклонены.
- Заседание Конгресса было прервано, в здании Капитолия начались столкновения с полицией. После разгона протестующих конгрессмены вернулись к работе и утвердили победу Джо Байдена. Его инаугурация пройдёт 20 января.
- Демократы в Конгрессе призывают отстранить Трампа от должности. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси также допустила запуск процедуры импичмента Трампа, уже второй за четырёхлетний срок.
У инфицированного коронавирусом президента Армении «сложное течение болезни»
У президента Армении Армена Саркисяна, находящегося на изоляции в Лондоне после заражения коронавирусом, «сложное течение болезни». Об этом пишет «Радио Азатутюн» со ссылкой на отдел по связям с общественностью аппарата президента.
Сообщается, что у Саркисяна – типичные для коронавируса симптомы, он продолжает лечение под наблюдением врачей.
В аппарате президента отметили, что Саркисян продолжает работать удаленно, а сразу после стабилизации его состояния вернется в Ереван для выполнения своих обязанностей.
Отметим, что 3 января Армен Саркисян перенес операцию на ноге в Лондоне. После этого у него появились симптомы коронавируса. Проведенный тест на COVID-19 оказался положительным.
«Этому нет оправдания»: Саакашвили критикует Ананиашвили за решение работать в Новосибирске
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили раскритиковал знаменитую балерину Нино Ананиашвили за решение возглавить балетную труппу Новосибирского театра оперы и балета.
«Этому нет никакого оправдания, мне это не нравится», – заявил Саакашвили в эфире телекомпании «Мтавари».
Он добавил, что Россия оккупирует грузинские территории, в том числе Абхазию.
«Сухуми для меня – родина. Это самая заветная часть нашей страны. Это – грузинский Иерусалим... Фактически, Россия оккупирует грузинский Иерусалим», – сказал Саакашвили.
Отметим, что Ананиашвили – крестная мать одного из сыновей Саакашвили, а супруг балерины Григол Вашадзе – бывший лидер «Национального движения» - партии Саакашвили.
О решении возглавить балетную труппу Новосибирского театра Ананиашвили рассказала грузинской службе «Радио Свобода». Она говорит, что продолжит руководить и балетной труппой Тбилисского государственного театра оперы и балета.
Александр Анкваб продолжает лечение от коронавируса в московской клинике
Премьер-министра самопровозглашенной республики Абхазия Александра Анкваба уже вывезли на лечение в Россию.
Как пишет «Апсадгьыл-инфо», он продолжает лечение от коронавируса в Москве – в больнице №83 ФНКЦ Федерального медико-биологического агентства России. Сообщается, что состояние здоровья Анкваба стабильное, он нормально перенёс перелёт.
Вывезти Анкваба на лечение в Россию рекомендовал консилиум врачей. По словам медиков, ему необходимо интенсивное лечение.
Коронавирус был диагностирован у Анкваба в конце декабря. 5 января в пресс-службе Кабмина сообщили о его госпитализации.
COVID-19 подтвердился и у абхазского лидера Аслана Бжания. Состояние его здоровья оценивается как хорошее.
Израиль надеется привить от COVID-19 всё взрослое население уже к концу марта
Правительство Израиля намерено до конца марта привить от коронавируса почти всё население старше 16 лет. Об этом пишет Bloomberg.
По данным агентства премьер-министр Биньямин Нетаньяху договорился о поставках необходимого количества доз с компанией Pfizer. По словам премьера, Израиль выступит модельным государством, которое будет делиться с данными о вакцинации с разработчиками и производителями вакцин, а также с другими государствами.
По последним данным, в Израиле от коронавируса привито около 18 процентов населения. Это около 1,7 граждан. Это больше, чем в любой другой стране мира. Вакцинацию в первую очередь проходят медики, соцработники и пожилые люди старше 60 лет. Но больницы и больничные кассы иногда прививают остаточными дозами и других граждан.
7 января в Израиль также доставили первую партию вакцин Moderna.
Нетаньяху в преддверии очередных выборов в марте надеется, что программа вакцинации поможет восстановить экономику Израиля, отмечает Bloomberg.
В Израиле продолжается вторая волна COVID-19. В стране введены ограничения. С начала пандемии в стране выявлено почти 475 тысяч случаев заражения коронавирусом. Умерли более трёх с половиной тысяч пациентов.
В ООН выразили сожаление о признании Россией граждан СМИ-иноагентами
Представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Лиз Тросселл выразила сожаление по поводу признания российскими властями нескольких граждан средствами массовой информации – иностранными агентами. Об этом она заявила в комментарии редакции Идель.Реалии.
В комментарии Тросселл отмечается, что список иностранных агентов нацелен на правозащитников и журналистов и, "по всей видимости, направлен на ограничение их свободы слова и выражения".
Министерство юстиции России 28 декабря включило пять человек в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. СМИ – иностранными агентами ведомство признало правозащитника Льва Пономарёва, гражданскую активистку Дарью Апахончич и сотрудничающих с Радио Свобода журналистов Людмилу Савицкую, Сергея Маркелова и Дениса Камалягина.
По вступившему в действе в конце 2019 года закону "СМИ – иностранным агентом" могут признать физическое лицо, которое распространяет материалы издания или юридического лица, признанного иностранным агентом, участвует в их создании и получает зарубежное финансирование.
Позднее Дума приняла, а Путин подписал закон, по которому граждане могут признаваться иностранными агентами и за занятие политикой или сбор информации для иностранцев, если они получают или планируют получать за это деньги из-за рубежа.
Против российского законодательства об иностранных агентах выступают правозащитники, некоммерческие организации, западные страны. В декабре корпорация Радио Свобода/Радио Свободная Европа выразила осуждение решению российских властей включить в список "СМИ – иностранных агентов" пятерых граждан России.
"Своим решением Министерство юстиции недвусмысленно даёт понять, что честное сообщение о фактах является в его глазах преступлением", – отметила главный редактор РСЕ/РС Дэйзи Синделар.
В Южной Осетии скончался еще один пациент с коронавирусом
Еще один пациент с коронавирусом скончался в Южной Осетии. Об этом сообщила главный инфекционист самопровозглашенной республики Элеонора Джиоева.
«Пациентка 85 лет поступила в «красную зону» детской больницы 4 января в тяжёлом состоянии с диагнозом: «Подозрение на новую коронавирусную инфекцию. Двусторонняя полисегментарная вирусная пневмония», – сказала врач.
Джиоева отметила, что больная получала комплексное лечение, в том числе и в соответствии с Протоколом лечения новой коронавирусной инфекции.
«Однако состояние прогрессивно ухудшалось и 7 января произошла остановка сердечной деятельности», – заявила она.
По последним данным, в «красных зонах» Республиканского многопрофильного медицинского центра Южной Осетии проходят лечение 62 пациента с COVID-19. Специалисты вновь просят граждан соблюдать все профилактические меры по предотвращению распространения коронавируса.
SpaceX запустила на орбиту турецкий спутник Turksat 5A
Компания SpaceX запустила на орбиту ракету-носитель Falcon 9 с турецким спутником связи Turksat 5A. Старт происходил в США, с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.
Спутник будет предоставлять услуги цифрового телевидения и широкополосного интернета Турции, ряду стран Европы, Ближнего Востока и Африки.
По данным турецких властей, аппарат в течение ближайших четырёх месяцев пройдёт тестирование и начнёт работать на полную мощность.
Турция входит в число 30 стран мира, которые имеют собственные спутники на орбите Земли. Вместе с Turksat 5A общее число турецких спутников достигнет четырех.
Илон Маск стал богатейшим человеком мира по версии Bloomberg
Илон Маск увеличил состояние до 188,5 миллиарда долларов и стал богатейшим человеком в мире по версии Bloomberg. Агентство отмечает, что основатель SpaceX обошёл на полтора миллиарда долларов основателя Amazon Джеффа Безоса.
"Как странно", – написал в твиттере Маск в ответ на сообщение о своём состоянии и отметил, что возвращается к работе.
Увеличить состояние Маску удалось после того, как акции его компании Tesla на бирже выросли более чем на пять процентов, до 796,38 долларов за одну.
В начале 2020 года доход Маска оценивался в 27 миллиардов долларов. Но за год акции Tesla выросли в цене на 743 процента благодаря стабильной прибыли. Маску принадлежат 20 процентов акций компании. Капитализация Tesla – более 750 миллиардов долларов. В 2020 году компания выпустила более полумиллиона автомобилей и продала 499,5 из них.
Биржевые аналитики считают акции Tesla переоцененными, в том числе из-за неуверенности в перспективах компании и ожидания роста конкуренции среди производителей электрокаров.
Верховный лидер Ирана запретил импорт вакцин от COVID-19 из США и Британии
Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи в телеобращении заявил, что распорядился о запрете импорта вакцин от коронавирусной инфекции, разработанных в США и Великобритании.
По словам Хаменеи, он не верит тому, что эти вакцины эффективны. "Если бы американцы могли разработать вакцину, то у них бы не было такого фиаско с коронавирусом в их собственной стране", – приводит Reuters слова аятоллы. По словам Хаменеи, то, что в США от коронавируса умирает по несколько тысяч человек в день, доказывает, что американская вакцина неэффективна. Точно так же он оценил и ситуацию в Британии. Хаменеи заявил, что не доверяет и Франции.
При этом ранее иранские власти обвиняли США в том, что введённые ими санкции препятствуют доступу Тегерана к вакцинам.
По словам Хаменеи, Иран может разрешить импорт вакцин из одной из стран, которой он доверяет. Конкретную страну он не назвал. Посол Ирана в России ранее заявлял, что прорабатываются планы совместного ирано-российского производства вакцины. Власти Ирана также заявили о начале клинических испытаний вакцины собственного производства.
- В США зарегистрированы вакцины производства американских компаний Pfizer и Moderna, а в Великобритании – вакцины Pfizer и британской корпорации AstraZeneca. Массовая вакцинация в этих странах началась только в декабре, прививки получили всего несколько процентов населения, так что на темпах инфицирования и числе смертей от инфекции вакцинация ещё не могла отразиться.
- В России зарегистрирована вакцина собственного производства "Спутник V". Помимо России, она поставлена в такие страны, как Белоруссия и Аргентина. О планах её поставок в Иран не сообщалось. Зарубежные вакцины в России пока не сертифицированы, и неясно, произойдёт ли это. Страны Запада обвиняли Москву в распространении дезинформации о западных вакцинах.
- В Иране с начала пандемии, по официальным данным, заразились коронавирусом более 1 миллиона 200 тысяч человек, умерли более 55 тысяч, то есть средняя летальность несколько выше, чем в США и странах Европы.
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- Иран и США не имеют дипломатических отношений более 40 лет. Отношения между странами откровенно враждебные. С Британией у Ирана отношения не разорваны, но они тоже напряжённые.
Шамба: нет необходимости просить у Тбилиси помощи в тушении пожаров
Сухуми не нуждается в помощи Тбилиси в тушении лесных пожаров. Об этом изданию СОВА заявил секретарь Совета безопасности самопровозглашенной республики Абхазия Сергей Шамба.
«Нет такой необходимости. Наши службы справляются», – сказал политик.
Госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Тея Ахвледиани сегодня еще раз заявила, что грузинские власти готовы подключиться к тушению пожаров. Речь идёт и о возможном применении авиационной техники.
- В Абхазии уже несколько дней бушуют природные пожары. В Гагрском районе огонь вплотную подошел к жилым домам. Местные власти заявили о готовности в случае необходимости эвакуировать жителей. Ранее пожар нанес значительный ущерб селам Гальского района. Там сгорели дотла три дома.
Кадыров о блокировке аккаунтов Трампа: справедливость восстановлена
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал блокировку аккаунтов президента США Дональда Трампа в соцсетях. Кадыров считает, что справедливость восстановлена.
«Теперь мы с Трампом в чём-то похожи: если ранее он заблокировал меня в соцсетях, то сейчас Всевышний восстановил справедливость, и в итоге аккаунты мятежного Дональда Трампа тоже заблокированы. Вот относился бы он с уважением к демократии и правам человека, ничего такого, наверное, не произошло бы...» – пишет Кадыров в Telegram-канале.
Аккаунты президента США Дональда Трампа в Facebook и Instagram будут заблокированы по меньшей мере на ближайшие 14 дней. Об этом заявил глава корпорации Facebook Марк Цукерберг. Такое решение он объяснил необходимостью обеспечить мирную передачу власти Джо Байдену, одержавшему победу на президентских выборах.
Аккаунты Кадырова в Instagram и Facebook были заблокированы 23 декабря 2017 года. Тогда он объявил о создании чеченской соцсети Mylistory. Однако она так и не стала популярной. Летом 2018 года глава Чечни зарегистрировался в Instagram под ником za_kadyrov_95. Но и этот аккаунт был удален. Кадыров говорил, что его аккаунты заблокировали из-за его популярности в США.
Случаи коронавируса зафиксированы в близком окружении патриарха Грузии
Специалисты должны будут решить, необходимо ли провести тестирование на коронавирус Католикос-Патриарху всея Грузии Илие Второму. Об этом журналистам сегодня заявила личный врач главы Грузинской православной церкви (ГПЦ) Цисана Шартава.
Как пишет «Новости-Грузия», накануне стало известно о переходе в самоизоляцию секретаря-референта патриарха Шорены Тетруашвили. Она входит в ближайшее окружение Илии Второго и регулярно контактирует с ним. СМИ подозревают, что именно по причине болезни Тетруашвили с опозданием была опубликована рождественская эпистола патриарха.
Известно, что в последний раз Тетруашвили виделась с Илией Вторым 4 января – на мероприятии по случаю 88-летия Патриарха. Торжество посетили десятки человек, включая членов Священного Синода. Известно, что некоторые участники уже прошли ПЦР-тестирование на коронавирус, другим предписано изолироваться.
В патриархии вначале сказали, что результат теста Тетруашвили «подозрительно положительный», позднее сообщили, что заражение коронавирусом подтвердилось.
«Шорена Тетруашвили чувствует себя хорошо. Болезнь протекает бессимптомно», – заявили в патриархии.
Личный врач патриарха говорит, что на мероприятии 4 января все участники соблюдали меры безопасности – носили маски, находились на расстоянии друг от друга и не приближались к патриарху.
Правительство Грузии предлагает Сухуми авиатехнику для тушения пожаров
Правительство Грузии готово подключиться к тушению пожаров на территории самопровозглашенной республики Абхазия. Об этом на специальном брифинге заявила госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Тея Ахвледиани.
По её словам, такое предложение после 5 января уже несколько раз было озвучено посредством «горячей линии». Ахвледиани говорит, что речь идёт и о возможном подключении авиационной техники.
«Были сделаны конкретные предложения. Ждёт ответа, после чего сможем незамедлительно подключиться к (тушению пожаров)», – сказала Ахвледиани.
Ранее в абхазском МЧС заявили, что «общий очаг возгорания в Гагрском районе фрагментировался». Накануне огонь приблизился к жилым домам. Локальные пожары были зафиксированы в Гудаутском и Очамчирском районах. В Гальском районе сгорели три частных дома. Инфицированный коронавирусом абхазский лидер Аслан Бжания держит на личном контроле ситуацию, связанную с тушением лесных пожаров.
«Эхо Кавказа» уже писало, что собственной авиации для тушения лесных пожаров в труднодоступных местах у абхазского МЧС нет. За помощью к России местные власти пока не обращались.
Бжания «держит на личном контроле» ситуацию с тушением лесных пожаров
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания держит на личном контроле ситуацию, связанную с тушением лесных пожаров, – пишет «Апсныпресс» со ссылкой на пресс-службу абхазского лидера.
«Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния регулярно докладывает президенту о мерах, предпринимаемых МЧС по тушению огня. Аслан Бжания также постоянно контактирует с руководителями районов, где горят леса. Президент поручил главам регионов в случае необходимости организовать эвакуацию граждан», – сказано в сообщении.
Отметим, что Аслан Бжания инфицирован коронавирусом. Он проходит курс лечения амбулаторно, в сухумской резиденции.
Ранее в абхазском МЧС заявили, что «общий очаг возгорания в Гагрском районе фрагментировался». Накануне огонь приблизился к жилым домам. Локальные пожары были зафиксированы в Гудаутском и Очамчирском районах.
Абхазское МЧС: «Общий очаг возгорания в Гагрском районе фрагментировался»
В МЧС самопровозглашенной республики Абхазия вновь говорят о стабилизации ситуации с лесными пожарами. В новом заявлении ведомства сказано, что во второй половине дня 7 января пожарные ликвидировали все локальные возгорания.
«На утро 8 января общий очаг возгорания в Гагрском районе фрагментировался. Часть пламени ушла в высокогорную часть. В прибрежной части наблюдаются отдельные очаги возгорания с низкой интенсивностью», – говорится в заявлении.
Ранее в Гагре огонь приблизился к жилым домам. По информации МЧС, сухостой и подлесок горели на площади около 6 гектаров.
В ведомстве говорят, что 7 января локальные пожары были также ликвидированы в Гудаутском районе, в районе села Мгудзырхва (Мугудзирхва), в сёлах Река и Баслаху (Беслахуба) Очамчирского района. В селе Ганахлеба Гальского района потушен пожар лесокустарника на площади в 1 гектар.
По информации МЧС, в 8 часов 30 минут поступил сигнал о пожаре в Ткварчели.
«Загорелся частный деревянный дом. Несмотря на оперативную работу пожарных, дом сгорел полностью», – заявили в абхазском ведомстве.
В Грузии выявили 537 новых случаев коронавируса, 34 пациента скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 2728 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 34 пациента.
За сутки в стране выявили 537 новых случаев коронавируса (днём ранее – 1612), выздоровели 494.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 236 028, выздоровевших – 224 189.
За сутки было проведено 5265 тестов, из них PCR-тестов – 3320, экспресс-тестов на антиген – 1945.
Ранее в Грузии подтвердился первый случай заражения новым, более быстро распространяющимся штаммом COVID-19. При этом заместитель руководителя Национального центра по контролю над заболеваниями Грузии Пааты Имнадзе заявил, что продление в стране жёстких антикоронавирусных ограничений после 16 января на данном этапе не рассматривается.
После штурма Конгресса администрацию Трампа покинули еще несколько человек
Администрацию действующего президента США Дональда Трампа покинули еще несколько человек, передает Голос Америки. Они связали свою отставку с вторжением сторонников президента в здание Капитолия.
О своем уходе заявила министр транспорта США Элейн Чао.
"Сегодня я объявляю об отставке с поста министра транспорта США. Это решение вступает в силу 11 января 2020 года", – отмечается в ее заявлении.
Чао стала первым министром, покинувшим свой пост из-за произошедших в среду беспорядков. Она супруга лидера республиканцев в Сенате Митча Макконнелла.
Вслед за Элейн Чао в отставку подала министр образования США Бетси Девос, сообщает The Hill. Заявление об увольнении написала также Элинор Маккэнс-Кац, помощник министра здравоохранения и социальных служб.
Ранее в четверг подал в отставку директор по вопросам России и Европы в Национальном совете безопасности США Райан Тулли. Аналогичное решение приняли некоторые другие видные члены американской администрации. Об уходе с должности спецпосланника по Северной Ирландии заявил бывший глава администрации Белого дома Мик Малвэни.
"Я не могу остаться, – сказал Малвэни в эфире телеканала CNBC. – Я говорил с несколькими людьми, которые предпочли остаться. Они так решили, потому что опасаются, что президент может поставить на их место кого-то похуже".
Малвэни, ранее также возглавлявший Бюджетное управление Белого дома, сообщил госсекретарю Майку Помпео о своей отставке в среду вечером.
Вскоре после заявления Малвэни в отставку также подал заместитель помощника министра торговли по вопросам разведки и безопасности Джон Костелло.
"Вчерашние события стали беспрецедентной атакой на самую суть нашей демократии, и эта атака была спровоцирована действующим президентом, – заявил Костелло в твиттере. – Президент давно игнорирует и принижает принцип верховенства закона и Конституцию. Вчера это вылилось в подстрекательство к мятежу против Конгресса с целью отмены официально признанных и законных результатов выборов".
Первой свой пост покинула глава администрации Мелании Трамп Стефани Гришем, ранее работавшая пресс-секретарем Белого дома. Вскоре после нее ушла в отставку заместитель пресс-секретаря Сара Мэтьюз, а потом – секретарь по протокольным вопросам Рикки Нисета.
Мэтьюз подчеркнула, что ее также беспокоит насилие на Капитолийском холме.
"Для меня было честью работать в администрации Трампа и я горжусь инициативами, которые мы провели, – сказала Мэтьюз. – Как человек, работавший в залах Конгресса, я была глубоко встревожена тем, что увидела сегодня. Я покидаю должность немедленно. Нашему народу нужна мирная передача власти".
В отставку также подал заместитель советника Белого дома по национальной безопасности Мэтт Поттинджер, который был ведущей фигурой в формировании политики в отношении Китая. По словам высокопоставленного представителя администрации, Поттинджер принял это решение в ответ на беспорядки в Капитолии.
По словам источников, в ближайшие дни могут последовать новые отставки. Белый дом пока комментариев не дает.
- Шестого января сторонники действующего главы Белого дома Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса США в Вашингтоне, где проходило утверждение голосов выборщиков, отдавших победу на президентских выборах Джо Байдену. Заседание было прервано и возобновилось только через несколько часов. В результате протестов погибли 4 человека, более 50 были задержаны. Для вытеснения демонстрантов были направлены дополнительные силы полиции и Национальная гвардия. В Вашингтоне введен режим ЧС и комендантский час.
Полиция Капитолия подтвердила смерть пятого человека во время беспорядков в Вашингтоне
Полиция Капитолия подтвердила гибель своего сотрудника, который пострадал во время беспорядков в Вашингтоне 6 января, говорится в сообщении ведомства. Это пятый человек, умерший во время штурма здания Конгресса.
Офицер полиции Капитолия Брайан Сикник скончался от ран, полученных во время столкновений с протестующими, говорится в сообщении ведомства. Он вернулся в офис и потерял сознание, пояснили в полиции. Сикника доставили в местную больницу, где он позже скончался.
Смерть офицера будет расследовать соответствующий отдел столичного департамента полиции, полиция Капитолия и федеральные ведомства.
Ранее телеканал CNN сообщал о гибели полицейского после столкновений с демонстрантами, но полиция Капитолия опровергла это сообщение.
За день до этого полиция сообщала о смерти четырех человек во время протестов, в том числе одной женщины – ветерана ВВС США.
Как писал Bloomberg, после беспорядков власти предъявили обвинения более чем 50 людям. В основном их обвиняли в незаконном проникновении и нападении.
Исполняющий обязанности прокурора округа Колумбия сообщал, что при расследовании будут рассматриваться все обвинения, в том числе в сговоре и мятеже.
После штурма здания Конгресса глава полиции Капитолия Стивен Сунд подал в отставку. Незадолго до этого покинуть пост его призвала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Она заявила, что Сунд "даже не позвонил" конгрессменам, когда начались протесты.
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