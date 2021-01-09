Twitter на постоянной основе заблокировал аккаунт Трампа

Компания Twitter вечером в пятницу заблокировала аккаунт президента США Дональда Трампа в одноименной социальной сети, у которого было более 88 миллионов подписчиков.

Корпорация опубликовала заявление, в котором, в частности, говорится: «После внимательной проверки последних твитов аккаунта @realDonaldTrump и связанного с ними контекста – особенно того, как они были приняты и интерпретированы в твиттере - мы навсегда прекратили действие этого аккаунта из-за риска провоцирования насилия».

Компания также опубликовала результаты анализа последних твитов президента США Дональда Трампа и реакции на них некоторых пользователей, и пришла к выводу, что они могут стать причиной новых актов насилия - после атаки ряда сторонников Трампа на Капитолий 6 января, в ходе которой были человеческие жертвы.

Демократы и некоторые республиканцы обвиняют Трампа в подстрекательстве своих сторонников к насилию 6 января с целью сорвать утверждение победы его оппонента Джо Байдена на выборах. Твиты Трампа явных призывов к насилию не содержали. Он выступил с осуждением случившееся в Вашингтоне, но в одном из твитов написал, что не позволит, чтобы с его сторонниками поступали «несправедливо».

Продолжает работать официальный аккаунт Трампа как президента США, однако в нем твиты появляются редко и нерегулярно.

Белый дом и Дональд Трамп пока не прокомментировали решение корпорации. Ранее аккаунт Трампа заморозил Facebook.