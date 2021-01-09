В Грузии выявлено 2 058 новых случаев инфицирования коронавирусом

В рамках интенсивного тестирования, за последние 24 часа в Грузии проведено 18 149 тестов, отсюда 11 095 на антигены и 7 054 PCR. В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 2 058 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет 238 086.

За последние сутки выздоровели 529 человек, в целом же, количество выздоровевших выросло до 224 718.

За последние 24 часа зафиксировано 22 новых случая смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 2 750 человек.

Из выявленных за сутки 2 058 новых случаев коронавируса 808 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии – 107, в Имеретии – 363, в Квемо Картли – 150, в Шида Картли – 165, в Гурии – 36, в Самегрело и Земо Сванетии – 183, в Кахетии – 13, в Мцхета-Мтианети – 62, в Самцхе-Джавахети – 38, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 15.

На данном этапе в стране 10 592 активных случая. В больницах лечатся 3 867 человек, в том числе в Тбилиси – 1 874, в Аджарии - 352, в Имерети – 725. Тяжелых пациентов – 847, в том числе в Тбилиси – 382, в Аджарии – 75, в Имерети – 198. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 265 лиц, в том числе в Тбилиси - 174, в Аджарии – 11, в Имеретии – 30.

В клинических гостиницах находятся 754 человека, в том числе в Тбилиси – 213, в Аджарии – 466, в Имеретии – 24. На дому лечатся 5 971 человек.

В карантинном пространстве 512 человек, в том числе в Тбилиси – 190, в Аджарии – 40 и в Имерети – 24. На данном этапе на самоизоляции находятся 22 518 человек, из них в Тбилиси – 13 113, в Аджарии – 1 884, в Имеретии – 2 358.