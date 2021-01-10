В Беларуси начались воскресные протестные акции

В Беларуси начались традиционные антиправительственные акции. По сообщению независимого новостного портала TUT.BY, мирные общественные выступления проводятся в микрорайонах Минска и в других городах Беларуси.

Как и во время нескольких предыдущих воскресных акций, мобильный интернет и метро в Минске работают. Ранее, при проведении массовых протестных мероприятий в центре Минска отмечались нарушения в работе интернета и несколько станций метро закрывались на время многотысячных шествий.

Волонтеры сообщают, что в городе Жодино в настоящее время остаются задержанными более 40 человек, многие из которых провели за решеткой и новогодние праздники.

Агентство ТАСС сообщило в воскресенье, что Александр Лукашенко в интервью для телеканала «Россия-1», записанном перед Новым годом, сказал, что проект новой конституции Беларуси может быть готов к концу 2021 года. По его словам для голосованию по проекту будет организован референдум.