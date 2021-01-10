Гамкрелидзе считает преждевременными разговоры об отмене ограничений по COVID-19

Ограничительные меры, принятые в Грузии в связи с распространением коронавируса, будут отменены только после детального изучения ситуации. Об этом сегодня, 10 января, заявил глава Национального центра контроля над заболеваниями (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.

Согласно плану правительства, уже с 16 января ограничения должны действовать только по выходным, а с 31 января – быть сняты полностью. Отвечая на вопрос журналистов о сроках, Гамкрелидзе посоветовал «не спешить».

«На этой неделе состоится несколько заседаний координационного совета, где все эти вопросы будут подробно обсуждены, будет проанализирована эпидемиологическая ситуация в стране, а также прогресс, которого мы достигли с помощью ограничительных мер с конца ноября по 24 декабря», - заявил Гамкрелидзе.

Глава NCDC считает, что Грузия прошла пик заболеваемости коронавирусом в конце ноября и в первую неделю декабря. Он указал, что с тех пор количество новых случаев заражения «неуклонно снижается», однако существующие сегодня показатели все же довольно высокие. «Ситуация стабилизируется, однако это не дает нам повода для спокойствия, потому что инфекция все еще серьезно циркулирует в стране», - сказал Гамкрелидзе.

По случаю Нового года карантинные ограничения в Грузии ослабили всего на неделю – с 24 декабря по 3 января. В крупных городах страны разрешили работу торговых центров и большинства непродовольственных магазинов, сообщает агентство «Новости-Грузия».