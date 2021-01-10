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На выборах в Казахстане лидирует правящая партия «Нур Отан»
Партия «Нур Отан», которую возглавляет бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, одерживает победу на выборах в нижнюю палату парламента страны. Таковы данные экзит-пола, которые приводят агентства вечером в воскресенье.
Согласно опросу, проведенному казахстанским институтом «Общественное мнение», правящая партия набирает более 70 процентов голосов, в парламент проходят еще две партии - «Ак жол» и Народная (бывшая Коммунистическая). Эти партии, лояльные властям, представлены и в нынешнем составе Мажилиса. Еще две партии, согласно экзит-полу, в парламент не попадают. Явка, по официальным данным, составила 63 процента.
Выборы в Мажилис - первые после ухода Назарбаева с поста президента и вступления в должность Касыма-Жомарта Токаева в 2019 году. Силы, оппозиционные политике Назарбаева и его преемника, в выборах не участвовали. В ходе дня голосования - 10 января - в Алматы, Нур-Султане и других городах прошли несколько акций протеста, на которых звучали призывы к бойкоту. Несколько десятков их участников задержали, однако впоследствии отпустили. Сообщается также о недопуске на участке независимых наблюдателей. Власти заявили об отсутствии нарушений.
Международные наблюдатели не признавали предыдущие выборы в Казахстане свободными и честными, указывая на подавление оппозиции и фальсификации.
Другие новости дня
В России впервые выявлен «британский» штамм коронавируса
В России впервые обнаружили так называемый «британский» штамм коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала «Россия 1». По ее словам, вирус выявили у гражданина России, прибывшего из Великобритании. Когда именно это произошло - не уточняется, прямое авиасообщение между странами сейчас прервано.
Новая разновидность коронавируса, по утверждениям специалистов, распространяется быстрее обычной - на 50-70 процентов. Особенно активно она распространяется в Великобритании, из-за чего в этой стране в последние недели фиксируются рекордные показатели новых инфицированных за сутки - более 50 тысяч. Власти были вынуждены снова объявить общенациональный карантин.
Нет, однако, подтверждений тому, что после заражения новым штаммом болезнь у пациентов проходит тяжелее и приводит к большему числу смертельных исходов.
О появлении новой мутации COVID-19 в Великобритании стало известно в середине декабря. Как отмечали инфекционисты, новый штамм, вероятно, возник у пациентки с ослабленной иммунной системой, которая не смогла побороть коронавирус, но стала благоприятной средой для мутации.
После штамм был обнаружен в Китае, Испании, Швеции, Франции, Дании, Нидерландах, Италии, Германии, а также в нескольких странах Азии и Ближнего Востока. В связи с этим более двадцати государств прервали с Великобританией авиасообщение.
При этом руководитель управления Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майк Райан заявил, что новые штаммы – это нормальное явление для пандемии и что не стоит говорить о вышедшей из-под контроля ситуации.
В России, по официальным данным, в последние дни выявляется меньше инфицированных коронавирусом, чем в декабре - в среднем около 23-25 тысяч. По словам Поповой, говорить о стабильном улучшении ситуации пока преждевременно.
Amazon решил закрыть облачное хранилище сети Parler
Социальная сеть Parler может оказаться недоступной в течение недели – компания «Амазон» отказала ей в хранении данных в связи с обнаружением в этой сети 98 постов с призывами к насилию. Parler сможет продолжить работу, только если найдет другое облачное хранилище.
В 23 часа 59 минут воскресенья по времени тихоокеанского побережья США (это 10:59 московского времени 11 января) Amazon прекратит предоставление компании Parler услуги хостинга.
Amazon оказывает хостинговые услуги огромному количеству сайтов, среди которых есть и очень крупные. Отказ сотрудничать с сетью, в которой публикуются призывы к насилию, означает, что Amazon присоединяется к тем интернет-гигантам, которые уже «наказали» Дональда Трампа за его экстремистские призывы, а его сторонников – за акты насилия 6 января при захвате здания Капитолия в Вашингтоне.
Ранее сообщалось, что Google изъял Parler из своего магазина приложений для Android. Такие же санкции наложила на Parler и компания Apple: сначала она дала администрации Parler 24 часа на введение процедуры модерации контента, а когда та отказалась, исключила ее из своего магазина приложений.
Одной из самых заметных антиэкстремистских мер крупнейших интернет-кампаний стало решение администрации «Твиттера» навсегда запретить Дональду Трампу пользоваться его наиболее успешным пропагандистским ресурсом, а именно аккаунтом @realDonaldTrump:
В Грузию могут завезти китайскую вакцину от коронавируса
В настоящее время Грузия рассматривает возможность ввоза одной из двух вакцин от коронавивируса – британско-шведской AstraZeneca и препарата китайского производителя. Об этом в интервью телеканалу «Формула» заявил директор Центра инфекционных заболеваний, СПИДа и клинической иммунологии (Тбилисская инфекционная больница), глава клинической группы по управлению COVID-19 в Грузии Тенгиз Церцвадзе.
«Речь идет о ввозе к нам двух вакцин – AstraZeneca и китайской. У Китая есть пять вакцин, речь идет об одной из них. Хочу отметить, что в мире рейтинг китайской вакцины достаточно высок», - заявил Церцвадзе. Он допустил, что китайская вакцина может превосходить все остальные, поскольку COVID-19 впервые появился именно в КНР и местные ученые «лучше всех знают структуру этого вируса и его особенности».
Что касается американских вакцин Pfizer и Moderna, Церцвадзе исключил их ввоз в Грузию, объяснив это логистическими проблемами. «Две этих вакцины, которые сегодня широко применяются в Америке, в Германии и в Англии – Pfizer и Moderna – для нас неприемлемы… Они требуют очень сложной логистики: они должны храниться при температуре от минус 80 до минус 20 градусов. Для таких стран, как мы, это недоступно. Необходимы 80-градусные холодильники во всех районах и во всех поликлиниках. Даже Америке, Англии и Германии возникли проблемы», - сказал он.
- 16 декабря 2020 года в Грузии была создана межведомственная комиссия по вакцинации. При этом власти неоднократно заявляли, что самые реальный срок начала вакцинации от коронавируса в стране – март 2021 года. В целом планируется приобрести 1,4 миллиона доз вакцины, чтобы привить примерно 20% населения. Первыми вакцину получат пожилые люди и медработники.
- Пару дней назад глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе заявила, что страна получит первую партию вакцины от коронавируса в феврале посредством платформы COVAX.
- Китай присоединился к международному объединению по распределению вакцин от коронавируса COVAX, созданному Всемирной организацией здравоохранения, в октябре 2020 года. Нескольким странам, участвующим в COVAX, уже поставляется вакцина производства китайской фармацевтической компании Sinovac Biotec.
Бывший президент Чехии выступил на митинге против карантина
В столице Чехии Праге сегодня, 10 января, прошел один из крупнейших за время пандемии коронавирусной инфекции митинг против карантинных мер, введённых в стране для борьбы с эпидемией.
В центре Праги собрались несколько тысяч человек, многие были без масок, социальная дистанция не соблюдалась. Собрание нарушило действующие ограничения, однако полиция не стала его разгонять.
Акцию поддержали представители предприятий сферы услуг и учреждений культуры, которые сейчас закрыты из-за карантинных мер. С 27 декабря в Чехии вновь введен локдаун в связи с резким ростом числа инфицированных. Работает только часть магазинов, в ночное время введен комендантский час, не работают подъемники на горнолыжных курортах
На демонстрации выступили популярный рок-певец и актер Даниэль Ланда и бывший президент Чехии Вацлав Клаус, известный своими правыми взглядами и критикой Европейского союза, а также отрицанием реальности глобального потепления. По словам Клауса, карантинные меры никак не помогают снизить заболеваемость и при этом разрушают экономику. Он также выступил против всеобщей вакцинации, заявив, что коллективный иммунитет выработается в любом случае после того, как большинство населения переболеет.
Большинство специалистов утверждают, что карантинные меры помогают замедлить распространение инфекции и что вакцинация может стать важным вкладом в победу над эпидемией.
Правительство Чехии подвергается критике как со стороны «ковид-диссидентов», так и со стороны оппозиции, которая считает введение карантинных мер обоснованным шагом, но при этом критикует власти за непоследовательность и недостаточную поддержку пострадавшего малого бизнеса.
Чехия на одном из первых мест в мире по числу инфицированных и умерших на душу населения – по официальным данным, переболели COVID-19 уже около 8 процентов населения страны, умерли от инфекции более 0,1 процента.
Демократы в понедельник могут представить статьи импичмента Трампа
Демократы в Палате представителей Конгресса США уже в понедельник 11 января готовы представить статьи импичмента президента Дональда Трампа. Об этом сообщает «Голос Америки» со ссылкой на конгрессмена Теда Лью.
К вечеру субботы уже более 190 членов Конгресса официально выступили за импичмент, все они демократы. Как именно будут сформулированы статьи импичмента, пока неясно, но очевидно, что президент будет обвинен в подстрекательстве своих сторонников к нападению на Капитолий 6 января, в результате которого погибла демонстрантка и полицейский.
Демократы считают, что нападение, в ходе которого сотни сторонников действующего президента ворвались в Капитолий, из-за чего было прервано совместное заседание палат Конгресса, стало прямым следствием выступления Трампа на митинге в Вашингтоне. Трамп в нем не признал итоги президентских выборов и призвал своих сторонников идти к Капитолию. При этом во время штурма Трамп в твиттере сначала не осудил его, призвав лишь не применять насилие по отношению к полиции, и лишь затем призвал к спокойствию и выступил с осуждением нападения.
Трамп уже подвергался импичменту – в самом конце 2019 года. Его обвиняли в злоупотреблении полномочиями. В Сенате, где большинство составляли республиканцы, президент был оправдан и продолжил исполнять обязанности. Второй импичмент в течение одного президентского срока – беспрецедентное событие в истории США.
До истечения срока полномочий Трампа остается всего 10 дней. 20 января в должность вступит победивший его на выборах демократ Джо Байден. Несмотря на это, демократы в Палате представителей намерены уже на следующей неделе завершить процедуру. После этого дело будет передано в Сенат, который должен будет провести аналог судебного процесса. Очевидно, что Сенат не успеет этого сделать до 20 января, однако процесс может пройти и после завершения срока полномочий Трампа. Если большинство в две трети выступит за осуждение, Трамп, в частности, лишится льгот, полагающихся бывшим президентам, включая охрану и пенсию. Кроме того, Сенат может проголосовать за то, чтобы запретить Трампу баллотироваться на второй срок в 2024 году.
Сами демократы не настаивают на быстром рассмотрении дела в Сенате, заявляя, что он сначала должен заняться утверждением кандидатов в кабинет Байдена.
У демократов незначительное большинство в Палате представителей. В Сенате с 20 января будет 50 республиканцев и 50 демократов, то есть для возможного осуждения Трампа необходимы будут голоса как минимум 17 сенаторов-республиканцев. Двое из них уже заявили, что Трамп, по их мнению, нарушил закон, однако выступили не за импичмент, а за его добровольный уход в отставку.
Избранный президент Байден не занял определенной позиции в отношении импичмента Трампа, оставив этот вопрос на усмотрение Конгресса.
Трамп не комментировал возможный импичмент. Ведущие социальные сети после событий 6 января заблокировали или удалили его аккаунты, и президент теперь не может сообщать о своих решениях или мнениях через твиттер-аккаунт, что он обычно делал.
Гамкрелидзе считает преждевременными разговоры об отмене ограничений по COVID-19
Ограничительные меры, принятые в Грузии в связи с распространением коронавируса, будут отменены только после детального изучения ситуации. Об этом сегодня, 10 января, заявил глава Национального центра контроля над заболеваниями (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.
Согласно плану правительства, уже с 16 января ограничения должны действовать только по выходным, а с 31 января – быть сняты полностью. Отвечая на вопрос журналистов о сроках, Гамкрелидзе посоветовал «не спешить».
«На этой неделе состоится несколько заседаний координационного совета, где все эти вопросы будут подробно обсуждены, будет проанализирована эпидемиологическая ситуация в стране, а также прогресс, которого мы достигли с помощью ограничительных мер с конца ноября по 24 декабря», - заявил Гамкрелидзе.
Глава NCDC считает, что Грузия прошла пик заболеваемости коронавирусом в конце ноября и в первую неделю декабря. Он указал, что с тех пор количество новых случаев заражения «неуклонно снижается», однако существующие сегодня показатели все же довольно высокие. «Ситуация стабилизируется, однако это не дает нам повода для спокойствия, потому что инфекция все еще серьезно циркулирует в стране», - сказал Гамкрелидзе.
- По случаю Нового года карантинные ограничения в Грузии ослабили всего на неделю – с 24 декабря по 3 января. В крупных городах страны разрешили работу торговых центров и большинства непродовольственных магазинов, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- Эпидемиологи выступали против этих послаблений. Они опасаются, что рост мобильности негативно повлияет на эпидемиологическую ситуацию. Специалисты прогнозируют, что результат этих «каникул» проявится в течение ближайшей недели.
- С 3 по 15 января на всей территории Грузии объявлены нерабочие дни. Функционируют только банки, а также объекты и сервисы стратегического значения. В период с 16 января по 31 января в Грузии планируется восстановить работу городского и междугороднего транспорта, торговых объектов, открытых и закрытых рынков. Согласно озвученному плану, в выходные дни работать они по-прежнему не будут.
- Неизвестно, когда в стране отменят «комендантский час», а барам и ресторанам разрешат принимать гостей.
Компании «повара Путина» получили госконтракты на 40 млрд рублей
Поставщики питания, связанные с петербургским бизнесменом и «поваром Путина» Евгением Пригожиным, получили за 2020-й год госконтрактов на общую сумму свыше 40 миллиардов рублей, подсчитало издание «МБХ Медиа» на основе открытых данных базы «СПАРК-Интерфакс».
Речь идет о тринадцати компаниях, которые занимаются поставками завтраков, обедов и ужинов в госучреждения, включая Управление делами президента России, больницы, колледжи, школы и детские сады. По данным СМИ, конечным бенефициаром сделок является Пригожин.
Всего фирмы, связанные с «поваром Путина», выиграли за год 809 тендеров. Наибольшую прибыль, десять с половиной миллиардов рублей, получила компания «Руссоцкапитал». На втором месте по сумме доходов - компания «Весна» (7,5 миллиардов рублей), на третьем - «Комбинат дошкольного питания» (6,5 миллиардов).
- Компании бизнесмена Евгения Пригожина, которого в СМИ называют «поваром Путина», с 2011 года занимаются поставками питания в учебные, медицинские и государственные учреждения по всей России. За десять лет бизнес-структуры, связанные с «поваром Путина», заключили около шести тысяч госконтрактов на общую сумму почти 250 миллиардов рублей.
- Кроме того, Евгения Пригожина связывают с организацией группы провластных блогеров в Санкт-Петербурге – так называемой «фабрикой троллей», а также с созданием «частной военной компании Вагнера», принимавшей участие в военных операциях на востоке Украины, в Сирии и Африке. Несколько независимых расследовательских групп обвиняют Пригожина и его структуры в причастности к убийству трех российских журналистов - Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, которые снимали фильм-расследование о деятельности компаний «повара Путина» в Африке.
- В США предпринимателя обвиняют в попытке вмешательства в президентские выборы, он внесен в санкционный список.
- В октябре этого года «повара Путина» внесли в санкционный список власти Евросоюза, обвинив бизнесмена в поддержке поставок оружия в Ливию. Сам Пригожин отрицает все обвинения в свой адрес.
- Пригожин известен также тем, что подал десятки исков против Фонда борьбы с коррупцией, Алексея Навального и его сторонников. Суды обязали выплатить «повару Путина» и его компаниям десятки миллионов рублей, посчитав, что расследования ФБК задели честь и достоинство бизнесмена.
ЦИК Киргизии: на выборах президента лидирует Садыр Жапаров
На выборах президента Киргизии, которые прошли в воскресенье, 10 января, лидирует бывший исполняющий обязанности главы государства Садыр Жапаров. По данным Центральной избирательной комиссии, после подсчета примерно половины голосов он набирает более 75 процентов, тем самым побеждая в первом туре.
Выборы в Киргизии проходят досрочно – после того, как ушел в отставку прежний президент Сооронбай Жээнбеков. Он ушел с поста после массовых протестов против итогов парламентских выборов. Вследствие протестов результаты выборов в парламент были признаны недействительными. Со своих постов ушли также премьер-министр и спикер парламента. Премьер-министром и исполняющим обязанности президента стал Жапаров, оппозиционный политик, который во время протестов был освобожден из тюрьмы. Перед выборами Жапаров покинул пост и.о. президента, а также приостановил исполнение обязанностей премьера.
Явка на выборах за 2 часа до закрытия участков составляла около 33 процентов – что заметно ниже, чем на предыдущих выборах. Сообщается о ряде нарушений на выборах, связанных в том числе с использованием административного ресурса. Всего в выборах участвовали 17 кандидатов, в том числе лидер партии «Единый Кыргызстан» Адахан Мадумаров, занимающий второе место с 6 процентами голосов.
Одновременно с выборами прошел также референдум, на который был вынесен вопрос о смене парламентской республики на президентскую. Если большинство избирателей поддержит это, в стране разработают новую конституцию. При этом оппоненты Жапарова, а также правозащитники и специалисты по конституционному праву утверждают, что у нынешнего состава парламента, полномочия которого уже истекли, не было права назначить референдум.
Жапарову 52 года. Его называют популистом, сторонником националистической политики. До своего освобождения он отбывал 10-летний тюремный срок по обвинению в захвате заложников. Сам он отрицал вину, называя свое преследование политически мотивированным.
За сутки в медцентр Южной Осетии поступили три человека с коронавирусом
В «красных зонах» Республиканского многопрофильного медицинского центра самопровозглашенной республики Южная Осетия, по данным на утро 10 января, проходят лечение 60 пациентов с COVID-19.
«В инфекционном корпусе больницы на сегодняшний день лечатся 25 пациентов, в здании детской больницы – 35. Из них трое больных находятся в палате интенсивной терапии», - сообщила информагентству «Рес» главный инфекционист республики Элеонора Джиоева.
По ее словам, за минувшие сутки в медцентр республики поступили три человека, выписаны девять. Приемно-сортировочное отделение РММЦ республики накануне приняло десять пациентов. «Протестировано в приемно-сортировочном отделении 18 пациентов», - отметила главный инфекционист.
Главный инфекционист республики обратилась к населению с просьбой соблюдать все профилактические меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.
- До 15 января в республике действует запрет на работу средних, средне-профессиональных и высших учебных учреждений, кроме начальной школы и сельских малокомплектных учреждений, действует масочный режим, необходимо соблюдать социальную дистанцию в общественных местах.
Дождь, прошедший над Гагрским районом, не смог остановить пожар
Начальник штаба пожарно-спасательного отряда по охране Гагрского района МЧС самопровозглашенной республики Абхазия, подполковник Давид Бганба продолжает информировать о ситуации с лесным пожаром в районе.
«Дождь, прошедший над Гагрским районом, не смог остановить пожар, огонь по-прежнему продолжает распространяться. Тем не менее, жилому сектору ничего не угрожает. На местах дежурят пожарные МЧС», – сообщил Бганба информагентству «Апсныпресс».
Два дня назад государственный министр Грузии по примирению и гражданскому равенству Тея Ахвледиани заявила, что центральное правительство Грузии предложило абхазскому правительству помощь в тушении пожаров несколькими способами. Секретарь абхазского Совета безопасности Сергей Шамба в ответ заявил, что им не нужна помощь Тбилиси в тушении пожара.
В Службе по чрезвычайным ситуациям республики заявляют, что с вечера 7 января им удалось локализовать все пожары в регионе. Ранее в тот же день возле домов в Гагре бушевали пожары, и местные власти готовились к эвакуации жителей.
За сутки на Северном Кавказе умерли 34 человека с коронавирусом. Новых заболевших – 1 166
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 34 пациента с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 1 166.
По данным Оперштаба, в Краснодарском крае умерли 16 человек, больных COVID-19, в Ставропольском крае - семь, в Дагестане и Адыгее по три, в Кабардино-Балкарии и Ингушетии по два, в Чечне - один.
Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 6 165 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском крае – 242 человека .
- Ставропольский край + 242 (37 508 за все время эпидемии)
- Краснодарский край + 190 (29 597)
- Дагестан + 161 (25 047)
- Кабардино-Балкария + 97 (16 815)
- Калмыкия + 83 (15 705)
- Карачаево-Черкесия + 83 (15 977)
- Северная Осетия + 83 (12 849)
- Ингушетия + 78 (12 835)
- Чечня + 70 (1 1796)
- Адыгея + 70 (11 796)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 187 759 случаев заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба на 9 января, выявлено 3 401 954 человека с коронавирусом.
В Беларуси начались воскресные протестные акции
В Беларуси начались традиционные антиправительственные акции. По сообщению независимого новостного портала TUT.BY, мирные общественные выступления проводятся в микрорайонах Минска и в других городах Беларуси.
Как и во время нескольких предыдущих воскресных акций, мобильный интернет и метро в Минске работают. Ранее, при проведении массовых протестных мероприятий в центре Минска отмечались нарушения в работе интернета и несколько станций метро закрывались на время многотысячных шествий.
Волонтеры сообщают, что в городе Жодино в настоящее время остаются задержанными более 40 человек, многие из которых провели за решеткой и новогодние праздники.
Агентство ТАСС сообщило в воскресенье, что Александр Лукашенко в интервью для телеканала «Россия-1», записанном перед Новым годом, сказал, что проект новой конституции Беларуси может быть готов к концу 2021 года. По его словам для голосованию по проекту будет организован референдум.
Патриарх Грузии прошел тестирование на коронавирус
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй прошел тестирование на коронавирус, результат был отрицательным. Об этом сообщил журналистам глава службы по связям с общественностью патриархии Андриа Джагмаидзе. В патриархии до последнего скрывали этот факт. Накануне было заявлено, что тестирование Илии Второго не планируется, поскольку он чувствует себя хорошо и у него нет каких-либо симптомов заболевания.
«Было такое решение – не проводить [тестирование], но потом все же решили подстраховаться», - заявил Джагмаидзе.
В целом накануне в патриархии Грузии на коронавирус проверили 55 человек. Результаты всех тестов были отрицательными. Священнослужителей тестируют регулярно, поскольку они контактируют со многими людьми и считаются риск-группой. Раз в три дня им делают экспресс-тесты.
- После того, как 8 января коронавирус подтвердился у секретаря-референта Илии Второго Шорены Тетруашвили, в патриархию вызвали команду эпидемиологов из Исследовательского центра общественного здравоохранения имени Лугара. Специалисты собрали биоматериалы для ПЦР-тестирования, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- Шорена Тетруашвили входит в ближайшее окружение Илии Второго и регулярно контактирует с ним. Известно, что в последний раз она виделась с патриархом 4 января – на мероприятии по случаю 88-летия главы ГПЦ. Торжество посетили десятки человек, включая членов Священного синода.
На месте падения Боинга-737 работают водолазные команды
Индонезийские власти заявили об обнаружении обломков Боинга-737, упавшего в море накануне, 9 января. Связь с экипажем прервалась через четыре минуты после взлета. На борту находились 62 человека, 12 из которых члены экипажа. Выживших нет.
Самолет направлялся из Джакарты в Понтианак (провинция Западный Калимантан).
Сегодня поисковые команды зарегистрировали сигнал с бортового самописца, сообщает Би-би-си. К месту падения были направлены поисково-спасательные корабли с отрядом военных водолазов.
Следователи изучают поднятые со дна моря обломки фюзеляжа. Представитель полиции Джакарты сказал журналистам, что в первых мешках, переданных следователям, находились предметы из личного багажа и фрагменты тел. Начались работы по идентификации останков жертв катастрофы.
COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 7 человек
Согласно информации Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 337, в общем составив 162 131. По состоянию на 11:00 10 января число выздоровевших пациентов увеличилось на 419 и сейчас составляет 149 312.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 7 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 2929.
Согласно данным Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 700 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 9190, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 608 905 (2096 за сутки), передает Радио Азатутюн
Грузия получит вакцины от коронавируса по платформе COVAX в феврале
Грузия получит первую партию вакцины от коронавируса в феврале посредством платформы COVAX, сообщила журналистам глава Минздрава Екатерина Тикарадзе.
«Мы сотрудничаем с платформой COVAX, которая в обязательном порядке требует от нашей страны представления плана вакцинации. Мы уже представили наш план вакцинации COVAX, а также ВОЗ. Ведутся интенсивные переговоры, которые подразумевают, что в феврале Грузия получит первые дозы вакцины от COVAX», - сказала Тикарадзе.
COVAX – международная инициатива по разработке, производству и распространению вакцины от коронавируса. В механизме по поддержке создания производственных мощностей и проведению централизованных закупок участвуют 190 стран и экономик. Согласно планам, посредством COVAX к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 миллиарда доз вакцины.
16 декабря 2020 года в Грузии была создана межведомственная комиссия по вакцинации. При этом власти неоднократно заявляли, что самые реальные сроки начала вакцинации от коронавируса в стране – март 2021 года. В целом планируется приобрести 1,4 миллиона доз вакцины, чтобы привить примерно 20% населения. Первыми вакцину получат пожилые люди и медработники.
Замглавы Минздрава Грузии Тамар Габуния сообщала, что рассматривается возможность закупки вакцин, произведенных британско-шведской компанией AstraZeneca, американской Pfizer и ее германским партнером BioNTech, а также с фирмой Moderna из США.
Ликвидированы практически все природные пожары в Грузии
Лесные пожары на двух локациях на юге и западе Грузии удалось потушить минувшей ночью. Об этом сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.
Ликвидированы очаги в селе Мамати Ланчхутского муниципалитета (регион Гурия) и в Аспиндзском муниципалитете (регион Самцхе-Джавахети).
Сейчас на территории страны фиксируется только один активный очаг в селе Доберазени Мартвильского муниципалитета (регион Самегрело и Земо Сванети). На этой локации очаги локализованы, ведутся работы по ликвидации пожара.
- Лесные пожары в западной части страны продолжаются уже почти неделю. Тушение затрудняют сильный ветер и сухая погода. Население призывают воздержаться от сжигания травы на полях и пашнях. В службе указывают, что это может привести к распространению пожара как на жилые дома, так и на леса.
Коронавирус в Грузии: 1 143 новых случая, скончались 23 человека
За последние сутки в Грузии зарегистрировали 1 143 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба администрации правительства.
Количество тестов, проведенных за последние 24 часа, составляет 11 155 – почти на 7 тысяч меньше, чем накануне. К утру 9 января по стране зарегистрировали 2 058 новых фактов COVID-19. Общее число заболевших в стране увеличилось до 239 229.
Почти 43% новых случаев заражения приходятся на Тбилиси – 488. В Имерети выявили 143 факта, в Самегрело и Земо Сванети – 138, в Аджарии – 88, в Квемо Картли – 73, в Шида Картли – 64, в Кахетии – 58. Наименьшее число заражений в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 1. В Гурии зафиксировано 23 новых фактов COVID-19, в Мцхета-Мтианети – 51, в Самцхе-Джавахети – 16.
От ковида умерли еще 23 пациента. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 2 773.
Выздоровели 617 человек, их общее число выросло до 225 335.
В настоящее время в стране 11 095 активных случаев COVID-19. Из них 3 894 пациентов (более 35%) проходят лечение в больницах, 6 455 (более 58%) – на дому, а 746 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. Тяжелых пациентов на сегодня 837. К аппаратам ИВЛ подключен 261 человек. В карантинных пространствах размещены 452 гражданина. 23 097 человек остаются в режиме самоизоляции.
- Первый случай заражения коронавирусом в Грузии, где проживают более 3,7 миллиона человек, был зафиксирован 26 февраля.
Проведенные в Патриархии Грузии тесты на коронавирус оказались отрицательными
Результаты всех тестов на коронавирус, проведенных в Патриархии Грузии, отрицательные.
«Сегодня представители научно-исследовательского центра общественного здоровья имени Р. Лугара провели ПЦР-тестирование в патриархии. Хотим сообщить, что ответы на все тесты отрицательные», - сказано в заявлении службы по связям с общественностью патриархии.
Накануне заведующая отделом инфекционных заболеваний Национального центра по контролю заболеваний Грузии Хатуна Захашвили сообщила журналистам, что в общей сложности тестирование на коронавирус в патриархии прошли 55 человек. Большинство из них контактировали с секретарем-референтом патриарха Шореной Тетруашвили, у которой коронавирус подтвердился 8 января.
Несмотря на то, что несколько дней назад Тетруашвили виделась с Илией Вторым, проводить ему тест не стали. В патриархии сообщили, что он чувствует себя хорошо и на данном этапе исследования не требуются, сообщает агентство «Новости-Грузия».
COVID-19 в Абхазии: выявлено 169 новых случаев, один человек скончался
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 615 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 169 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 93 человека, 80 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 27 человек оценивается как тяжелое, 28 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутской больнице 8 января скончался пациент 1954 года рождения с основным диагнозом «новая коронавирусная инфекция», а также осложнением основного заболевания «двусторонняя полисегментарная пневмония».
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 36 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 15, в Ткварчельской ЦРБ - 15, в Гагрской ЦРБ - 30, в сухумском мобильном военном госпитале - 45 пациентов.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 9782 человека. 141 летальный случай. Выздоровели 7294 человека.
В Грузии ликвидировали пожары еще на пяти локациях
За сегодняшний день пожарным-спасателям удалось ликвидировать природный пожары на пяти локациях в разных регионах Грузии. Об этом сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.
Потушены пожары в селе Вакиса Сачхерского муниципалитета (регион Имеретия), у села Скури Цаленджихского муниципалитета (регион Самегрело и Земо Сванети), а также в ущелье Ркони региона Шида Картли.
На всех указанных локациях пожарные-спасатели остаются с целью мониторинга.
Одновременно сегодня днем новые очаги были зафиксированы в селе Мамати Ланчхутского муниципалитета (Гурия). Горит нижний ярус лиственного леса. Пожар не угрожает населению. На месте мобилизованы группы пожарных-спасателей.
Лесные пожары в западной части страны продолжаются уже почти неделю. Как отмечают в чрезвычайной службе, тушение затрудняют сильный ветер и сухая погода. Население призывают воздержаться от сжигания травы на полях и пашнях. В службе указывают, что это может привести к распространению пожара как на жилые дома, так и на леса.
Суды в округе Колумбия рассматривают дела о нападении на Конгресс
Федеральный суд округа Колумбия приступил к рассмотрению обвинений в отношении 13 участников нападения на Конгресс США 6 января. Одновременно, как сообщил представитель Министерства юстиции США, Высший суд округа Колумбия рассматривает дела около 40 человек, также участвовавших в событиях 6 января.
Как сообщил «Голос Америки», речь идет о «незаконном проникновении в Капитолий», «нарушении комендантского часа», других правонарушениях. Исполняющий обязанности прокурора США Майкл Шервин назвал нападение на здание Капитолия «атакой на один из ключевых институтов США».
По словам Шервина, правоохранительные органы США применяют все ресурсы для выявления, ареста и начала судебного преследования лиц, причастных к преступным действиям в здании Капитолия США.
Федеральное бюро расследования (ФБР) объявило вознаграждение в $50 тысяч за информацию о людях, пронесших взрывные устройства на территорию Конгресса США.
Полиция Вашингтона объявила о получении почти 17 тысяч собщений от граждан, считающих, что обладают сведениями об участниках нападения на Капитолий.
Бывшие представители «Альянса патриотов» провели учредительный съезд новой партии
Учредительный съезд партии «Европейские социалисты», которую решили создать бывшие представители «Альянса патриотов», состоялся сегодня, 9 января, в Тбилиси, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Четверо депутатов от «Европейских социалистов» будут заседать в 150-местном парламенте страны, вместе с 90 представителями правящей «Грузинской мечты». Все остальные политики остаются в режиме бойкота, поскольку считают выборы сфальсифицированными.
Во время съезда на должность председателя «Европейских социалистов» был назначен Фридон Инджия. Также избрали восемь членов политсовета новой партии: Автандила Энукидзе, Давида Зилпимиани, Гелу Микадзе, Тамар Кикнадзе, Георгия Маглакелидзе, Бухуту Чачуа, Виктора Цаава и Ираклия Убилава.
По словам Инджия, все эти люди «действительно знают цену своему труду, борются с несправедливостью и побеждают». Главными целями партии он назвал защиту интересов страны, восстановление территориальной целостности, построение демократических институтов, решение социальных и экономических проблем, содействие свободным и справедливым выборам, укрепление многовекторной евроатлантической ориентации Грузии и установление с соседними государствами добрососедских отношений, основанных на партнерстве.
Сейчас в парламенте «Европейских социалистов» представляют Фридон Инджия, Автандил Энукидзе, Давид Зилпимиани и Гела Микадзе. Энукидзе был четвертым номером партийного списка «Альянса патриотов», который по итогам выборов получил четыре места в парламенте. Он не отказался от своего депутатского мандата. Что касается трех остальных «евросоциалистов», в списке «Альянса патриотов» они были пятым, седьмым и восьмым номерами. Прохождение в парламент им не грозило, но они заняли места Ирмы Инашвили, Георгия Ломия и Гочи Тевдорадзе, которые остаются в режиме бойкота.
Инджия провел параллель между расколом в «Альянсе патриотов» и событиями в партии «Единое национальное движение», когда часть покинувших ее членов создали собственное политическое объединение – партию «Европейская Грузия». «Нравится это Гиге Бокерия или нет, но в парламенте «Европейские социалисты» уже первая оппозиционная партия», - заявил Инджия, отвечая на критику лидера «Европейской Грузия», который считает, что создание новой партии не решит проблему однопартийного правления в парламенте.
Согласно регламенту парламента Грузии, четыре депутата, представляющие «Европейских социалистов», не смогут сформировать отдельную фракцию, поскольку для этого им необходимо как минимум семь депутатов. «Евросоциалисты» могут либо оставаться нефракционными депутатами, либо им придется присоединиться к «Грузинской мечте». Есть и другой вариант: формирования отдельной фракции, если к группе из четырех депутатов присоединятся не менее семи членов фракции «Грузинская мечта».
Четвертый поток 32-го батальона Сил обороны Грузии отправился в Афганистан
По информации Минобороны Грузии, продолжается переброска личного состава 32-го пехотного батальона Западного командования Сил обороны Грузии для выполнения международной миротворческой миссии в Исламской Республике Афганистан. По информации агентства, в Афганистан направился четвертый поток военнослужащих данной части.
Грузинские миротворцы в течение шести месяцев будут участвовать в текущей миссии НАТО «Твердая поддержка» под командованием США. Основной задачей подразделения станет обеспечение безопасности авиабазы Баграм.
32-й батальон - второе грузинское подразделение, прошедшее заключительный этап подготовки перед развертыванием в Афганистане в Грузии, а не в Германии. Представители европейского командования США высоко оценили уровень подготовки грузинских военнослужащих.
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