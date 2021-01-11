После штурма Капитолия возбудили 25 дел о внутреннем терроризме

В США после штурма Капитолия сторонниками действующего президента страны Дональда Трампа было возбуждено как минимум 25 уголовных дел о внутреннем терроризме. Об этом сообщил в твиттере конгрессмен Джейсон Кроу после телефонного разговора с министром армии США Райаном Маккарти.

Маккарти, по словам Кроу, подтвердил, что на месте происшествия было обнаружено длинноствольное огнестрельное оружие, коктейли Молотова, самодельные взрывные устройства и наручники.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сообщила, что в понедельник нижняя палата американского парламента призовёт вице-президента США Майкла Пенса отстранить Дональда Трампа от власти через 25-ю поправку. Она может быть задействована в случае, когда глава государства становится неспособным осуществлять свои полномочия.

Если в течение суток положительного ответа не последует, демократы начнут процедуру импичмента. По результатам опроса, 57 процентов американцев хотели бы немедленного отстранения Трампа.

Демократы обвиняют Дональда Трампа в подстрекательстве к насилию и беспорядкам, утверждая, что именно его действия спровоцировали толпу на штурм Капитолия в минувшую среду.

Бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер сравнил нападение на Капитолий с Хрустальной ночью. Трампа он назвал худшим президентом в истории и призвал республиканцев – своих коллег по партии – дистанцироваться от него. Также он призвал всех американцев поддержать избранного президента Джо Байдена и помочь ему в объединении нации вокруг принципов демократии.

Сам Байден, который вступит в должность 20 января, не занял определенной позиции в отношении импичмента Трампа, оставив этот вопрос на усмотрение Конгресса. Трамп не комментировал возможный импичмент.