Якутский шаман Габышев собирается в новый поход в Москву

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария считает, что решение основателя и председателя правящей партии Бидзины Иванишвили уйти из политики является «важным примером». Свое решение уйти из политики миллиардер сегодня сообщил в открытом письме, где подчеркнул, что считает свою миссию выполненной.

Как пишет «Новости-Грузия», Гахария назвал Иванишвили «создателем и определяющей силой грузинской политики последних лет». Он подчеркнул, что «Грузинская мечта» стала той партией, которая впервые в истории Грузии три раза подряд выиграла выборы в парламент.

«Сегодня председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили официально заявил, что он покидает занимаемую должность и политику. Конечно, все знают, что в течение последних лет Бидзина Иванишвили был создателем грузинской политики, её определяющей силой, и это важный пример того, как можно оставить власть тогда, когда впервые в истории твоей страны силу, которой ты руководишь и лидером которой являешься, твои граждане и население в третий раз поддерживают и дают легитимацию и мандат править страной. Конечно, это крайне важный пример и будет примером для дальнейшего развития нашей страны», – заявил Гахария.

Премьер считает, что победа «Грузинской мечты» три раза подряд стала следствием доверия граждан и важнейшую роль в этом играет Иванишвили: «Это та роль, благодаря которой в течение последних восьми лет страна достигла утверждения справедливости, определения в центре грузинской политики человека и его достоинства».

По словам Гахария, «несмотря на то, что эти восемь лет были полны сложностями и вызовами, был достигнут серьезный прогресс — это защита прав людей, работа правозащитной системы, система здравоохранения и так далее».

Премьер подчеркнул, что и во время пандемии коронавируса «Иванишвили всегда стоял рядом со своим населением и гражданином, там, где они больше всего нуждались в поддержке».

«Мы все хорошо понимаем, что дальнейшее развитие нашей страны является крайне большой ответственностью для той команды, которую поддержали наши граждане в условиях выборов, и которую создал Бидзина Иванишвили», – сказал Гахария.

Еще одним достижением правящей партии премьер назвал «абсолютную парламентскую демократию по пропорциональной избирательной системе». Указав на то, что этого не смогла добиться не одна политическая сила, Гахария сказал: «Эта та основа, которая обеспечит дальнейшее демократическое развитие и это тоже, конечно, заслуга господина Бидзины Иванишвили».