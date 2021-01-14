Amnesty International осудила применение кассетных бомб в Карабахе

Действующий президент США Дональд Трамп в среду вечером опубликовал свое видеообращение, в котором осудил насилие и не стал упоминать импичмент, объявленный ему Палатой представителей. Заявление появилось в Twitter и Youtube Белого дома около 18:00 по местному времени, когда спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси подписывала статьи импичмента, одобренные большинством голосов законодателей, передает Голос Америки.

В своем выступлении Трамп заострил внимание на насилии, которое произошло в стенах Капитолия 6 января и в конечном итоге привело к тому, что Палата представителей объявила президенту импичмент с формулировкой "за подстрекательство к насилию".

"Я хочу предельной ясности: я безоговорочно осуждаю насилие, которое мы увидели на прошлой неделе. В нашей стране <...> нет места насилию и вандализму", – заявил Трамп, добавив, что люди, громившие на прошлой неделе Капитолий, не являются его "истинными сторонниками".

В пятиминутном заявлении Трамп ни разу не упомянул решение Палаты представителей объявить ему импичмент. Он также не стал брать на себя ответственность за штурм Белого дома, который, как считается, совершили его сторонники.

Источники телеканала ABC News рассказали, что президент следил за заседанием Палаты представителей по телевизору и разозлился, когда узнал, что десять представителей Республиканской партии проголосовали за импичмент.

Настоящее Время вело трансляцию происходящего в Палате представителей:

После объявления решения Палаты представителей дискуссия об импичменте Трампа продолжится в Сенате, который тоже должен проголосовать по этому вопросу. Импичмент состоится, если его поддержат не менее двух третей членов Сената.

Если Трампу будет объявлен импичмент, его полномочия должны быть переданы вице-президенту Майку Пенсу. Однако на практике этого, скорее всего, не произойдет, так как 20 января должна состояться инаугурация избранного президента США Джо Байдена.

Но принципиальное значение импичмента Трампа состоит в том, что в этом случае он не сможет больше баллотироваться на пост президента. Трампу уже пытались объявить импичмент в 2019 году (Палата представителей проголосовала "за"), но решение не прошло через Сенат.

Вопрос об импичменте главы государства во второй раз был поднят после того, как сторонники Трампа 6 января 2021 года ворвались в здание Капитолия, где собрались члены Конгресса, чтобы формально утвердить итоги выборов президента, на которых победил демократ Джо Байден.

Трамп отказался признать победу кандидата от Демократической партии Байдена в президентских выборах США, состоявшихся 3 ноября. Трамп неоднократно заявлял о масштабном мошенничестве, не предоставляя каких-либо доказательств. Команда юристов Трампа и его сторонники подали около 60 судебных исков, требуя пересчитать голоса в нескольких штатах, но почти все они были отклонены федеральными или судами отдельных штатов. Два иска отклонил Верховный суд. Представители избирательной комиссии и Министерства юстиции заявили, что слова Трампа не имеют под собой почвы.

На митинге в Вашингтоне 6 января Трамп вновь заявил, что "выборы были украдены". После его выступления несколько сотен сторонников Трампа ворвались в здание Капитолия во время совместного заседания обеих палат Конгресса, на котором должны были утвердить итоги выборов. Законодателей в срочном порядке эвакуировали из здания. Во время штурма Капитолия погибла одна сторонница Трампа, всего сообщалось о пятерых погибших 6 января, один из них – полицейский. Спустя несколько часов после захвата здания Конгресс окончательно подтвердил победу Байдена на президентских выборах США. Его инаугурация состоится 20 января.