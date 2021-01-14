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Обзор абхазской прессы

Депутат парламента Алхас Джинджолия

Парламент Абхазии 30 декабря отклонил проект закона «О республиканском бюджете на 2021 год». Депутат парламента Алхас Джинджолия в интервью телеграмм-каналу «RESPUBLIKA» высказал свое мнение относительно непринятого законопроекта. Он сообщил, что работа над документом не прекращается, однако сейчас некоторые депутаты болеют. Это немного тормозит процесс.

«Первое, что депутаты не увидели в проекте бюджета – расходы на антикризисные мероприятия. Более того, не был представлен и сам антикризисный план. В стране кризисы и в медицине из-за пандемии коронавируса, и в сфере энергетики, а также перманентный финансовый кризис. Следовательно, мы ожидали увидеть бюджетные ассигнования на решения этих вопросов. Вместо этого нам представили Индикативный план развития страны прошлого года и проект бюджета с небольшими корректировками в части уменьшения собственных доходов бюджета. При этом на комитетских заседаниях озвучивалось объективное мнение, что необходим четкий план действий по выходу из сложившейся ситуации и средства на это должны быть предусмотрены в главном финансовом документе страны. Но это мнение услышано исполнительной властью не было».

Те расходы, которые предусмотрены проектом, в большинстве своем, Алхасу Джинджолия и многим его коллегам не кажутся первостепенными.

Депутат продолжил: «Мы с вами можем наблюдать ряд действий, которые еще более усугубили и без того тяжелое положение. Так, например, правительство принимает решение по разрешению добычи криптовалюты, как следствие – нагрузки на энергосистему в разы увеличиваются, линии не выдерживают, трансформаторы выходят из строя. Самый масштабный пример – случай на подстанции "Сухум-1", люди остаются без света, в стране явный энергетический кризис».

При этом, в проекте бюджета, по его словам, ни рубля не предусмотрено на энергетику, несмотря на то, что стоит давно и остро вопрос состояния энергосистемы.

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«Мы все долго ждали новую структуру Кабинета министров. И она появилась! Тихо, никем не объявленная, 31 декабря, под шум новогодних фейерверков… Указ называется скромно: «О внесении изменения в Указ Президента РА от 27 апреля 2020 года «О структуре Кабинета Министров РА». Содержание, казалось бы, ничем не примечательно: «Внести…. изменение, исключив из части 7 слова «и действует до 31 декабря 2020 года». То есть, до этого Указ был «временным», а теперь стал постоянным. И все!» – пишет «Апсны.паблик».

Президент обещал, что штаты пересмотрит, напоминает издание. В интервью 3 апреля 2019 года он выступал с резкой критикой властных структур. «Апсны.паблик» приводит дословную цитату будущего президента: «42% – это 18 395 человек, получается, что у нас на 1,5 работающего есть свой начальник. Такие цифры недопустимы! В государствах, которые достигли прогресса, аппарат управления не может превышать 3-5% от числа работающих. Это перекос!».

Издание предлагает внести изменения в предвыборные обещания: «Это недопустимо, если речь идет об аппарате ваших предшественников. А в собственном аппарате управленцев перекос уже и не перекос! Сейчас одна надежда на парламентариев, которые не проголосовали за предложенный бюджет-2021, во многом не согласившись именно с финансированием слишком раздутых чиновничьих штатов».

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Специалисты по языковой политике Министерства просвещения рассказали о проблемах развития абхазского языка, о сложностях, с которыми они столкнулись, и о том, как они в дальнейшем видят свою работу, пишет «Апсныпресс». Поэтесса Гунда Квициния в свое время возглавляла Фонд развития абхазского языка, который в 2017 году был реорганизован в Комитет по языковой политике. С тех пор, отмечает Квициния, количество реализуемых проектов значительно сократилось.

«Мы по-прежнему пишем проекты, но складываем их в стол, поскольку для их реализации необходимо финансирование. Мы понимаем, что с финансами в стране тяжело, но мы не останавливаем работу. Мы хотим передавать свой опыт и приносить пользу, но наш труд остается невостребованным», – посетовала специалист по языковой политике Министерства просвещения, поэтесса Гунда Сакания. Она убеждена, что в такое тяжелое время заниматься вопросами языка необходимо, и нужно находить новые формы для обучения детей, ведь многие просто не имеют возможности за пределами школы изучать абхазский язык.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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