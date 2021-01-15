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Экс-советник Путина Андрей Илларионов уволен из института в США за запись о захвате Капитолия
Бывший советник президента России Владимира Путина по экономической политике, экономист Андрей Илларионов уволен из американского исследовательского института за пост в личном блоге. По его словам, причиной прекращения сотрудничества стал пост в "Живом журнале", где он сравнивал штурм здания Капитолия сторонниками президента Дональда Трампа в начале января с поджогом Рейхстага нацистами в 1933 году.
Илларионов был старшим научным сотрудником Института Катона — неправительственной организации, входящей в двадцать лучших "мозговых центров мира" в ежегодном рейтинге Пенсильванского университета. Он работал институте с 2006 года, говорится на сайте организации.
Запись о событиях в Капитолии Илларионов опубликовал в своем блоге 8 января. Она была озаглавлена "Поджог Рейхстага"-2021". В ней, в частности, выдвигалась теория, что захват здания Капитолия мог быть результатом провокации со стороны представителей Демократической партии, радикальных антифашистов и активистов движения Black Lives Matter.
В тексте Илларионов защищает политику действующего президента США Дональда Трампа, заявляя, что Демократическая партия разрушает институты страны и стремится к "монопольному господству" в США. В посте критикуется избранный президент Джо Байден и заявляется, что до конца не ясно, кто в итоге выиграл президентские выборы в США.
12 января журнал Politico сообщил, что руководство Института Катона намерено проверить высказывания Илларионова о событиях в Вашингтоне. В заявлении представителя организации говорилось, что её руководство категорически отрицает тезисы своего сотрудника. Глава института ранее назвал захват Капитолия "прямой атакой на Конституцию Соединённых Штатов".
"Когда я был приглашен на работу в Институт Катона, на регулярно задаваемые вопросы, какова позиция института по тому или иному вопросу, ответ руководства всегда был одним и тем же: "У Института нет иной позиции, кроме защиты индивидуальной свободы. По любым вопросам есть не позиция института, есть разные позиции сотрудников института, на выражение которых они имеют полное право, - написал в новом посте Илларионов. - Сейчас этот подход изменился".
- Беспорядки в Вашингтоне прошли 6 января. Сторонники действующего президента Трампа ворвались в здание Конгресса, где проходило заседание о признании результатов президентских выборов в США. В ходе захвата здания пять человек погибли.
- Социальные сети после захвата здания заблокировали личные аккаунты Трампа, некоторые – удалили его навсегда. Нижняя палата Конгресса объявила ему импичмент за подстрекательство к бунту. Участников протестов увольняют с работы и блокируют в различных сервисах. Некоторые спонсоры отказываются от поддержки республиканских политиков, не осудивших захват здания.
- Илларионов работал советником президента России Владимира Путина по экономической политике в 2000-2005 годах, после чего занял критическую позицию к российской власти. Он один из подписантов обращения российской оппозиции "Путин должен уйти" в 2010 году. В 2012 он был избран в Координационный совет оппозиции.
Другие новости дня
NBC: Telegram начал блокировать каналы сторонников Трампа
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал список верифицированных телеграм-каналов президентов стран мира.
Согласно ему, свои страницы в мессенджере завели главы Франции, Турции, Бразилии, Мексики, Израиля, Сингапура, Украины, Узбекистана, Тайваня и Эфиопии. Действующего президента США Дональда Трампа среди них нет. Канал, который как предполагали многие пользователи принадлежит Трампу, Telegram пометил словом «scam», таким образом признав его фейковым. На данный момент на него подписаны свыше полумиллиона пользователей.
Вместе с тем в четверг американская телекомпания NBC со ссылкой на неназванные источники сообщила, что мессенджер Telegram удалил 15 каналов сторонников Дональда Трампа с «экстремистским» контентом, еще ряд таких каналов подверглись цензуре. NBC при этом не приводит их названий, отмечая лишь, что во время штурма Капитолия 6 января на одном из этих каналов публиковались инструкции по изготовлению бомб. Комментарии от представителей мессенджера телекомпания не получила.
Отмечается, что многие сторонники Трампа перешли в мессенджер Telegram после блокировки страницы президента США в твиттере, массовой блокировки страниц республиканцев в фейсбуке и удаления из Apple Store и Google Play приложения Parler, популярного у американских ультраправых.
Павел Дуров назвал это «крупнейшей цифровой миграцией в истории человечества». Ранее он сообщил, что аудитория Telegram достигла 500 миллионов пользователей.
Франция вводит комендантский час по всей стране из-за COVID-19
Франция с 16 января вводит комендантский час – с шести часов вечера до шести часов утра – по всей стране в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом заявил премьер-министр Жан Кастекс. Ранее комендантский час был введен в 25 департаментах.
Ограничения продлятся не менее 15 дней. Связаны они с высоким уровнем заболеваемости и появлением нового штамма вируса, пришедшего из Великобритании.
С 18 января все приезжающие во Францию из стран, не входящих в Шенгенскую зону, должны будут иметь отрицательный тест на COVID-19, затем отправляться в недельный карантин и потом снова сдавать тест.
Во Франции началась вакцинация препаратами Pfizer/BioNTech и Moderna. Однако с конца декабря в стране привито менее 140 тысяч человек.
Число заболевших COVID-19 c начала пандемии во Франции приближается к трём миллионам. Умерли почти 70 тысяч пациентов.
«Гирчи» и «Граждане» сообщили об условиях вхождения в парламент Грузии
Лидеры оппозиционных партий «Гирчи» и «Граждане» провели встречу, на которой обсудили условия начала работы в парламенте. У партии «Граждане» в парламенте десятого созыва два мандата, у «Гирчи» - три. Во встрече приняли участие лидеры «Гирчи» Яго Хвичия и Вахтанг Мегрелишвили и лидеры партии «Граждане» Алеко Элисашвили и Леван Иоселиани, сообщает агентство «Новости-Грузия».
По итогам встречи ее участники заявили журналистам, что сформировали свои требования к правящей партии «Грузинская мечта» - это проведение всех последующих выборов по пропорциональной системе при нулевом проходном барьере и формирование нового состава Центральной избирательной комиссии.
Важным показателем и, по существу, плебисцитом, по мнению «Гирчи» и «Граждан», должны стать предстоящие выборы в органы местного самоуправления, которые пройдут в октябре 2021 году.
«Если выиграет оппозиция, то должны быть назначены досрочные выборы, а если не выиграет, то мы должны прекратить настаивать на их проведении», - считает Хвичия. Он также отметил, что выборы должны пройти в условиях новой избирательной администрации.
Лидеры «Гирчи» и «Граждан» планируют провести встречи и с другими оппозиционными партиями, которые на данный момент находятся в режиме бойкота. Уже намечена встреча с лидером партии «Стратегии Агмашенебели» Георгием Вашадзе.
- Выборы в парламент состоялись в Грузии 31 октября 2020 года. По их итогам правящая партия «Грузинская мечта» получила 90 мандатов, а еще восемь оппозиционных партий – 60. Однако все оппозиционные партии заявили, что считают результаты выборов сфабрикованными и отказываются от участия в работе парламента.
- В начавшем работу 11 декабря парламенте в настоящее время представлены только депутаты от правящей партии, а также еще четверо парламентариев, которые прошли по спискам партии «Альянс патриотов», но вынуждены были покинуть партию, так как ее лидеры в знак протеста отказались от своих мандатов, в результате чего кресла депутатов достались следующим после них в партийном списке кандидатам. Покинув «Альянс патриотов», четверка парламентариев создала собственную партию под названием «Европейские социалисты».
Федеральная служба исполнения наказаний обещает задержать Алексея Навального
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) заявила, что "примет все меры для задержания" российского оппозиционного политика Алексея Навального до заседания суда, где будет рассматриваться дело о замене условного срока на реальный по делу "Ив Роше". Об этом пишет РБК.
"Учитывая указанные факты злостных нарушений, руководствуясь принципом неотвратимости ответственности и требованиями законов, одинаково равными для всех без исключения граждан РФ, УФСИН по Москве обязано предпринять все действия по задержанию нарушителя Навального А.А. до решения суда о замене условного срока на реальный", – говорится в сообщении.
В ведомстве объяснили это тем, что "фактическое место нахождения" Навального с 24 сентября ведомству неизвестно.
Навальный сейчас находится в Германии, где проходит реабилитацию после отравления. Как сообщил политик 13 января, он вернется в Россию рейсом "Победы" в воскресенье, 17 января. В тот же день стало известно, что он официально числится в России в федеральном розыске с 29 декабря 2020 года.
ФСИН ранее обратилась с ходатайством в суд с просьбой заменить российскому оппозиционеру условный срок на реальный по делу "Ив Роше". Ведомство объясняет свое решение "неисполнением возложенных обязанностей, уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления". Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш тогда отреагировала на это так: "Мне кажется, у них там и правда истерика. Что бы еще такого придумать, чтобы Навальный не возвращался в Россию?"
Какие уголовные дела грозят Алексею Навальному в России:
Следственный комитет России 29 декабря 2020 года возбудил уголовное дело против Навального о хищении пожертвований в размере 356 млн рублей, которые предназначались нескольким организациям, связанным с оппозиционным политиком. Дело заведено по части 4 статьи 159 УК "Мошенничество в особо крупном размере," по ней Навальному грозит до 10 лет лишения свободы. Сам Навальный написал, что дело против него – месть за расследование, в котором он обвинил сотрудников ФСБ в отравлении ядом "Новичок".
Партия «Граждане» проводит консультации с коллегами по оппозиции
Грузинская партия «Граждане», возглавляемая Алеко Элисашвили, проводит консультации с коллегами по оппозиции.
Сегодня прошла встреча с лидером партии «Гирчи» Яго Хвичия. В воскресенье пройдут переговоры с лидером «Стратегии Агмашенебели» Георгием Вашадзе.
Ранее Элисашвили заявил, что готов присоединится к работе парламента, если правящая партия «Грузинская мечта» выполнит требование по освобождению политических заключенных, сменит избирательную администрацию и изменит избирательную систему в целом.
«Даже если нам придется войти в парламент одним, мы войдем, так как страна рушится», – сказал Элисашвили.
- По итогам парламентских выборов 31 октября больше всего мест в законодательном органе получила правящая партия «Грузинская мечта» – 90. Остальные 60 мест распределились между восемью оппозиционными силами. Однако они заявляют, что результаты выборов были сфальсифицированы и отказываются от мандатов. В парламенте на данном этапе работают лишь четыре депутата от оппозиции - бизнесмены, прошедшие в законодательный орган от «Альянса патриотов».
«Аидгылара» просит депутатов оценить дееспособность и компетентность Бжания и Анкваба
Общественная организация «Аидгылара» («Единение»), возглавляемая экс-мэром Сухуми Каном Кварчия, просит парламент самопровозглашенной республики Абхазия оценить вопрос дееспособности Аслана Бжания и Александра Анкваба. Оппозиционная сила обвиняет президента и премьер-министра в некомпетентности.
В заявлении «Аидгылара» говорится, что новый, 2021 год Абхазия встретила «в режиме беспрецедентного опустошения во всех сферах жизнедеятельности».
«Подобного обнуления институтов власти не наблюдалось за всю новейшую историю Абхазии. Страна разом оказалась без президента, премьер - министра, государственного бюджета, и даже всей структуры правительства. Тем временем по всей стране бушевали пандемия и пожары», – сказано в заявлении.
Общественная организация указывает на «неадекватное поведение» властей и запоздалые меры по борьбе с ковидом. В заявлении говорится, что Аслан Бжания, который, согласно информации его пресс-службы, находился на самоизоляции, – «праздно разгуливал по набережной и пировал в ресторане Эрцаху».
«Понятно, что болезнь не выбирает людей, президент ли, премьер министр или же простой смертный гражданин. Все мы под богом ходим, и всем желаем выздоровления! Но народ выбирает себе правителей в надежде на то, что они будут заботиться о стране и её гражданах в любые времена! В том числе и во времена тяжких испытаний! Мы видим, что руководство страны заботится о себе и о своём благополучии. Нашлось же горючее для заправки борта МЧС в целях оперативной эвакуации за пределы Абхазии заражённого вирусной инфекцией премьер-министра!», - говорится в заявлении.
Ранее еще одна оппозиционная общественная организация «Аруаа» призвала депутатов принять закон об импичменте. «Аруаа» также сообщила, что заканчивается срок их моратория на проведение политических акций и они начинают подготовку к очередному съезду.
«Я просил и договорился с ней о том, что она – русская балерина» – худрук НОВАТа об Ананиашвили
Художественный руководитель Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ) Владимир Кехман в интервью «Московскому комсомольцу» рассказал о ходе переговоров с Нино Ананиашвили и причинах расторжения контракта с ней. Кехман говорит, что познакомился с балериной чуть меньше года назад.
«А в феврале мы летали в Тбилиси специально, чтобы познакомиться. Понимая все риски, я просил и договорился с ней о том, что для меня принципиальный момент, что она – русская балерина. Она очень долго думала. Фактически мы договорились с ней и подписали бумаги, и она прилетела в Новосибирск в конце декабря, посмотрела театр, была под впечатлением. Потом прилетела ко мне в Петербург, и мы финально каждый шаг проговорили. С ее стороны не было ни одной неточности. Поэтому я не подписывал с ней документы, какие принято подписывать со всеми – с творческими людьми у нас есть соглашения, в которых прописано, что без согласования с художественным руководителем или генеральным директором любая пиар активность должна согласовываться. Это есть часть контракта», – говорит Кехман.
Он назвал «подарком на Рождество» интервью Ананиашвили грузинской службе «Радио Свобода», в котором она рассказала о новой работе в российском театре. «Это неуважение, в первую очередь, к коллективу», – сказал Кехман.
Он говорит, что предупредил труппу до Нового года, что у них будет новый руководитель, но не назвал имя. При этом Кехмана расстроила и мотивация Ананиашвили, о которой она рассказала в резонансном интервью.
«В этом интервью её мотивации – почему она идет в Новосибирск – совсем другие. Не те, что мы обговаривали. Мы говорили о другом. Есть такое выражение – в ногах правды нет, и это тот случай, когда оно полностью соответствует действительности. Знаете, так начинать работу нельзя: маленькая ложь рождает большую неправду. В таком случае я лично не могу двигаться дальше. Для меня в первую очередь важны человеческие качества, и только во вторую – профессиональные», – говорит он.
Кехман добавил, что Ананиашвили не должна была создавать репертуар театра, ключевым моментом были её международные связи.
«Она действительно звезда - и в Японии, и в Америке, и в Корее, и в Китае. Она много там танцевала, её там знают. И она знает очень много танцовщиков и руководителей трупп. Я хотел привлечь её возможности, чтобы в Новосибирск максимально приглашать много звезд, которые сейчас сидят без работы. Плюс, я поражен был красотой Тбилисского театра, и безусловно, мне бы хотелось, при тех сложных отношениях, которые существуют между Россией и Грузией, сделать коллаборацию с Грузинским театром», – заявил Кехман.
- О решении возглавить балетную труппу российского театра Ананиашвили заявила в интервью грузинской службе «Радио Свобода». Она планировала совмещать работу в Новосибирске с руководством балетной труппой Тбилисского государственного театра оперы и балета, которую она возглавляет с 2004 года. Как и ожидала прима-балерина, на родине ее решение подвергли острой критике, особенно в политических кругах.
Российских военных в Южной Осетии привили от COVID-19
Военнослужащим российской военной базы в самопровозглашенной республике Южная Осетия сделали прививки от коронавируса. Всего было привито около 200 солдат и офицеров, сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО) Минобороны РФ.
«Противовирусные прививки предлагают всем категориям военнослужащих военной базы ЮВО, в том числе офицерам, контрактникам и военнослужащим по призыву. Вакцинация от новой коронавирусной инфекции проводится добровольно на основании письменного согласия военнослужащих и гражданского персонала», – говорится в сообщении.
По информации Минобороны, всего в ближайшее время медицинскими учреждениями военного округа планируется вакцинировать свыше 60 тыс. военнослужащих ЮВО.
Отметим, что Россия пока не передавала свою вакцину от коронавируса властям самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия.
Ранее абхазский лидер Аслан Бжания заявил, что вакцина для жителей Абхазии «будет бесплатной и добровольной». Югоосетинский лидер Анатолий Бибилов говорит, что сам готов пройти вакцинацию.
- 13 января президент России Владимир Путин на совещании с кабинетом министров заявил, что со следующей недели все регионы РФ должны будут перейти к массовой вакцинации. Голикова уточнила, что всё ещё необходимы консультации с субъектами России. Также, по её словам, «до конца января поступит 2,1 млн доз вакцины».
- За минувшие сутки в Южной Осетии выявили 33 новых случаев коронавируса. Число заболевших за время пандемии – 2491, выздоровевших – 1659, умерли более 60-ти.
- Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 10251 человек. 145 летальных случаев. Выздоровели 8010 человек.
Вдова Джабиева возглавила движение в защиту прав жителей Южной Осетии
В самопровозглашенной республике Южная Осетия вдова убитого после задержания Инала Джабиева объявила о создании общественного движения. Оно получило название «Закон. Справедливость. Инал Джабиев». Об этом сообщает издание «Кавказский узел», а также Telegram-каналы «Бонварнон» и «Юг. МБХ медиа».
Учредительное собрание движения прошло накануне на главной площади Цхинвали, где родственники Инала Джабиева уже второй месяц протестуют против необъективного расследования его смерти югоосетинской генпрокуратурой и требуют отставки главы этого ведомства.
Активисты объединения намерены добиваться не только справедливого расследования смерти Джабиева, но и восстановления справедливости и законности в Южной Осетии.
- Инал Джабиев скончался 28 августа в цхинвальском изоляторе временного содержания. Он был задержан по подозрению в покушении на главу югоосетинского МВД. Милиционеры требовали у него дать показания.
- После смерти Джабиева югоосетинское правительство подало в отставку. Часть депутатов объявила о парламентском бойкоте, требуя отставки генпрокурора.
- В центре Цхинвали продолжается бессрочная акция протеста родных Инала Джабиева. Митингующие требуют, чтобы расследование убийства велось в правовом русле. Ранее было опубликовано заключение российской экспертизы, в котором говорилось, что Джабиев умер не от пыток, а от «прекращения приёма наркотиков». При этом гоосетинский эксперт Зарина Дзагоева установила, что смерть Джабиева «наступила в результате острой сердечной недостаточности, развившейся вследствие полученной им травмы».
- Накануне экс-президенты самопровозглашенной республики призвали политиков к диалогу для выхода из кризиса.
Главный эпидемиолог Грузии выздоровел от коронавируса
Директор Национального центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе выздоровел от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Гамкрелидзе уже вернулся на рабочее место и приступил к выполнению служебных обязанностей.
Отметим, что болезнь главного эпидемиолога Грузии проходила без осложнений. Он проходил лечение дома.
- Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в стране составляет 244 612, выздоровевших – 228 359. Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 2867 человек.
ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу Украины на РФ в связи с Крымом
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению по большинству пунктов жалобу Украины на Россию по вопросу о нарушении прав человека в аннексированном Крыму. Об этом было объявлено в четверг в Страсбурге. Решение по существу дела будет принято позднее.
Решение опубликовано на сайте ЕСПЧ. Суд признал жалобу "частично приемлемой", однако из документов следует, что он согласился рассмотреть значительное большинство вопросов, которые содержались в жалобе Украины. Помимо прочего будут рассмотрены обвинения в ненадлежащем расследовании Россией убийств в Крыму, о практике незаконного лишения свободы и недостойного обращения с людьми, о преследовании нерусскоязычных СМИ и ограничении образования на других языках, об автоматическом предоставлении российского гражданства, об экспроприации собственности, о репрессиях в отношении крымских татар. Суд отказался рассматривать обвинения против России в убийстве мирных граждан и в репрессиях против иностранных журналистов в Крыму, поскольку посчитал, что в данном случае нельзя говорить об общепринятой практике, установленной российской администрацией.
В решении суда, помимо прочего, говорится, что, по его мнению, Россия осуществляла "фактический контроль" на территории Крыма с 27 февраля 2014 года, с момента захвата российскими военными ряда административных зданий, хотя формально Крым был аннексирован в марте. Суд рассмотрит возможные нарушения прав человека в Крыму в период с 27 февраля 2014 до 26 августа 2015 года. Отдельно ЕСПЧ оговорился, что предметом рассмотрения не является вопрос о законности включения Крыма в состав России.
Украина подала жалобу на нарушения прав человека в Крыму со стороны России 13 марта 2014 года, ещё до формального объявления об аннексии. Впоследствии жалобы дополнялись. В 2018 году все они были объединены в одно дело, которое рассматривает Большая палата суда.
Суд утвердил 22-летнее тюремное заключение бывшему президенту Южной Кореи
Верховный суд Южной Кореи утвердил приговор бывшему президенту страны Пак Кын Хе, осуждённой за коррупцию. Ей предстоит провести 22 года в заключении. В 2018 году политик была приговорена к 24 годам тюрьмы. О решении сообщило 14 декабря новостное агентство "Рёнхап".
Пак Кын Хе — дочь бывшего президента страны Пак Чон Хи, убитого в результате покушения в 1979 году. Он был известен, в частности, как автор корейского экономического чуда, за несколько десятилетий превратившего бедную аграрную страну в одно из самых развитых государств мира. В 1998 году Кын Хе впервые была избрана в парламент от основанной его отцом партии, несколько раз приводила её к победам на выборах, а в 2012 году стала первой в истории Южной Кореи женщиной-президентом.
В 2016 году против неё были выдвинуты обвинения в разглашении государственных секретов её подруге и коррупции. После массовых уличных протестов парламент объявил ей импичмент, в 2017 году она была арестована. Ей были предъявлены обвинения по 18 пунктам, в том числе в злоупотреблении служебным положением, вымогательстве, коррупции и передаче секретной информации третьим лицам.
Предшественник Пак на посту президента — Ли Мён Бак так же был осуждён за коррупцию и приговорён к 17 годам тюрьмы в феврале прошлого года. Против его предшественника, Но Му Хёна, были выдвинуты обвинения в коррупции, вскоре после этого он покончил с собой.
С 1980 года четыре политика из восьми, занимавших пост президента Южной Кореи, были приговорены к заключению, у троих сели в тюрьму родственники, один покончил жизнь самоубийством, а один приговорён к смертной казни, но помилован.
Глава Twitter «не радуется и не гордится» в связи с блокировкой Трампа
Глава корпорации Twitter Джек Дорси признал, что недавняя блокировка аккаунта президента США Дональда Трампа в социальной сети "Твиттер" может стать опасным прецедентом. Дорси прокомментировал блокировку спустя несколько дней после принятия такого решения, после того как её подвергли критике не только сторонники Трампа, но и, например, ведущие европейские политики.
Несмотря на это, Дорси считает, что Twitter принял правильное решение в сложившихся обстоятельствах. По словам главы корпорации, оно было принято на основе всех имеющихся данных. Блокировку аккаунта Трампа объяснили тем, что его записи создавали угрозу эскалации насилия и продолжения беспорядков – после событий 6 января в Вашингтоне, когда группа сторонников Трампа штурмовала Капитолий.
При этом, как пишет Дорси, он "не празднует и не гордится" тем, что Трампа пришлось забанить, и признаёт, что это событие само по себе создаёт угрозу свободе дискуссий в Интернете. При этом глава Twitter уверен, что другие компании – владельцы соцсетей, заблокировавшие аккаунты Трампа и ряда его сторонников, не действовали в сговоре, в чём их обвиняют оппоненты.
По словам Дорси, он осознаёт опасность того, что корпорации могут использовать свою власть для ограничения свободных дискуссий в Сети, что может восприниматься как аналог государственной цензуры. По словам Дорси, необходимо переосмыслить нынешнюю политику модерации и её применение на практике. При этом глава Twitter выразил убеждение, что последние события не поставят под угрозу идею "свободного и глобального Интернета".
Помимо аккаунта Трампа, твиттер в последние дни заблокировал десятки тысяч аккаунтов, главным образом связанных с распространением конспирологической теории QAnon. С последними событиями связан также запрет на популярную у крайне правых соцсеть Parler в AppStore и Google Play, а также её отключение от хостинга корпорацией Amazon. Аккаунты Трампа заблокировали или временно заморозили несколько других популярных соцсетей, последним об этом решении в среду объявил Snapchat.
Эти решения, прежде всего решение твиттера, где у Трампа было больше всего подписчиков, вызвали живую дискуссию не только в США, но и за рубежом – корпорацию Twitter подверг критике, например, российский оппозиционер Алексей Навальный.
Разрушительные последствия пандемии и рост политической напряженности – Грузия в докладе HRW
Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) считает основными проблемами Грузии отсутствие подотчетности правоохранителей, дискриминацию ЛГБТ-сообщества, угрозы свободе СМИ и нарушения трудовых прав. Об этом говорится в ежегодном докладе HRW, где оценивается ситуация в более чем 90 странах мира.
Как пишет «Новости-Грузия», HRW уделяет особое внимание парламентским выборам, прошедшим осенью 2020 года. Авторы доклада указывают, что за ними последовал серьезный рост политической напряженности.
«На фоне обвинений в фальсификации выборов правящая партия «Грузинская мечта» сохранила большинство в парламенте. Ответом оппозиции стал бойкот парламента нового созыва», — сказано в отчете.
HRW также рассказывает о протестах, начавшихся в стране после выборов. При этом указывается, что 8 ноября полиция без предупреждения использовала водометы против десятков человек, собравшихся у здания ЦИК Грузии, чтобы опротестовать нарушения на выборах.
По оценке HRW, влияние пандемии коронавируса на экономику Грузии было «разрушительным». Во втором квартале 2020 года ВВП страны снизился примерно на 16%, что вызвало «серьезный рост безработицы и бедности».
Авторы доклада также напоминают, что в Грузии ввели общенациональный локдаун практически сразу после того, как в феврале в стране был зафиксирован первый случай коронавируса.
Правозащитники указывают, что тогда в Грузии ввели чрезвычайное положение и комендантский час, закрыли границы и аэропорты, ограничили передвижение внутри страны и закрыли все школы, что коснулось примерно 600 тысяч детей.
HRW указывает, что в 2020 году из Грузии неоднократно поступали сообщения о фактах ограничения свободы и политическом давлении на СМИ.
Правозащитники рассказывают о скандале и череде увольнений сотрудников Аджарского телевидения, которые последовали за сменой руководства. Авторы доклада указывают, что в правящей партии «открыто выражали недовольство редакционной политикой» предыдущего менеджмента телерадиовещания.
Другой факт, на который обращают внимание в организации, связан с делом о саботаже, в рамках которого Служба Госбезопасности (СГБ) Грузии проверяла сюжет оппозиционного телеканала «Мтавари». В репортаже говорилось о том, что власти фальсифицируют данные по COVID-19
«Местные правозащитные группы расценили начало расследование как опасный прецедент вмешательства в свободу слова», — сказано в докладе.
В HRW также указывают, что власти Грузии «придерживаются суровых законов о наркотиках». Под уголовное преследование люди попадают за простое хранение наркотиков для личного пользования или употребление (кроме марихуаны).
В Грузии выявили 1357 новых случаев коронавируса, 21 человек скончался
За последние сутки в Грузии зарегистрировали 1357 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня на брифинге сообщил замглавы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава.
Данные получены на основании проведения 15 891 теста. Эта цифра почти на 4 тысячи меньше количества тестов, проведенных накануне.
Общее число заболевших в стране увеличилось до 244 612, – пишет «Новости-Грузия».
Более 40% новых случаев заражения, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 561. В Имеретии выявили 196 фактов, в Самегрело и Земо-Сванети – 131, в Аджарии – 112, в Квемо Картли – 69, в Шида Картли – 11, в Кахетии – 84.
Наименьшее число заражений в Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети – 8. В Гурии зафиксировано 18 новых фактов COVID-19, в Мцхета-Мтианети – 41, в Самцхе-Джавахети – 26.
От ковида умер еще 21 пациент. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 2 867.
Выздоровели 748 человек, их общее число выросло до 228 359.
В настоящее время в стране 13 360 активных случаев COVID-19. Из них 3 780 пациентов (более 28%) проходят лечение в больницах, 8 942 (почти 67%) – на дому, а 638 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей.
Тяжелых пациентов на сегодня 808. К аппаратам ИВЛ подключены 240 человек.
В карантинных пространствах размещены 469 граждан. 23 545 человек остаются в режиме самоизоляции.
- Первый случай заражения коронавирусом в Грузии, где проживают более 3,7 миллиона человек, был зафиксирован 26 февраля.
Трамп опубликовал видеообращение, в котором осудил насилие и не упомянул импичмент
Действующий президент США Дональд Трамп в среду вечером опубликовал свое видеообращение, в котором осудил насилие и не стал упоминать импичмент, объявленный ему Палатой представителей. Заявление появилось в Twitter и Youtube Белого дома около 18:00 по местному времени, когда спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси подписывала статьи импичмента, одобренные большинством голосов законодателей, передает Голос Америки.
В своем выступлении Трамп заострил внимание на насилии, которое произошло в стенах Капитолия 6 января и в конечном итоге привело к тому, что Палата представителей объявила президенту импичмент с формулировкой "за подстрекательство к насилию".
"Я хочу предельной ясности: я безоговорочно осуждаю насилие, которое мы увидели на прошлой неделе. В нашей стране <...> нет места насилию и вандализму", – заявил Трамп, добавив, что люди, громившие на прошлой неделе Капитолий, не являются его "истинными сторонниками".
В пятиминутном заявлении Трамп ни разу не упомянул решение Палаты представителей объявить ему импичмент. Он также не стал брать на себя ответственность за штурм Белого дома, который, как считается, совершили его сторонники.
Источники телеканала ABC News рассказали, что президент следил за заседанием Палаты представителей по телевизору и разозлился, когда узнал, что десять представителей Республиканской партии проголосовали за импичмент.
Настоящее Время вело трансляцию происходящего в Палате представителей:
После объявления решения Палаты представителей дискуссия об импичменте Трампа продолжится в Сенате, который тоже должен проголосовать по этому вопросу. Импичмент состоится, если его поддержат не менее двух третей членов Сената.
Если Трампу будет объявлен импичмент, его полномочия должны быть переданы вице-президенту Майку Пенсу. Однако на практике этого, скорее всего, не произойдет, так как 20 января должна состояться инаугурация избранного президента США Джо Байдена.
Но принципиальное значение импичмента Трампа состоит в том, что в этом случае он не сможет больше баллотироваться на пост президента. Трампу уже пытались объявить импичмент в 2019 году (Палата представителей проголосовала "за"), но решение не прошло через Сенат.
Вопрос об импичменте главы государства во второй раз был поднят после того, как сторонники Трампа 6 января 2021 года ворвались в здание Капитолия, где собрались члены Конгресса, чтобы формально утвердить итоги выборов президента, на которых победил демократ Джо Байден.
Трамп отказался признать победу кандидата от Демократической партии Байдена в президентских выборах США, состоявшихся 3 ноября. Трамп неоднократно заявлял о масштабном мошенничестве, не предоставляя каких-либо доказательств. Команда юристов Трампа и его сторонники подали около 60 судебных исков, требуя пересчитать голоса в нескольких штатах, но почти все они были отклонены федеральными или судами отдельных штатов. Два иска отклонил Верховный суд. Представители избирательной комиссии и Министерства юстиции заявили, что слова Трампа не имеют под собой почвы.
На митинге в Вашингтоне 6 января Трамп вновь заявил, что "выборы были украдены". После его выступления несколько сотен сторонников Трампа ворвались в здание Капитолия во время совместного заседания обеих палат Конгресса, на котором должны были утвердить итоги выборов. Законодателей в срочном порядке эвакуировали из здания. Во время штурма Капитолия погибла одна сторонница Трампа, всего сообщалось о пятерых погибших 6 января, один из них – полицейский. Спустя несколько часов после захвата здания Конгресс окончательно подтвердил победу Байдена на президентских выборах США. Его инаугурация состоится 20 января.
Патриархия Грузии выразила протест Москве из-за рождественской службы в Цхинвали
Председатель Отдела внешних связей Патриархии Грузии митрополит Зугдидский и Цаишский Герасиме (Шарашенидзе) направил письмо председателю Отдела внешних церковных связей Московской Патриархии митрополиту Волоколамскому Илариону и архиепископу Владикавказскому и Аланскому Леониду.
В письме говорится о том, что священник русской церкви во Владикавказе и Алании Сергий (Кокоев) в Рождество Христово совершил службу в Свято-Троицком соборе Цхинвали. В Тбилиси говорят, что это недопустимо, – пишет Первый канал Грузии.
«Русская православная церковь, как и другие поместные православные церкви, всегда признавала и признает юрисдикцию Грузинской церкви как в Абхазии, так и в Цхинвальском регионе.
Согласно церковному канону, недопустимо, чтобы какое-либо религиозное служение было совершено духовенством других православных церквей без разрешения Грузинской Православной Церкви и без нашего согласия, и подобные проступки наносят ущерб отношениям между нашими церквями.
Мы надеемся, что вы изучите вышеупомянутый вопрос, примете строгие меры в отношении этого представителя духовенства, совершившего этот противоправный акт, и подобный факт больше не повторится», – говорится в письме грузинского митрополита.
По информации югоосетинского агентства «Рес», в Рождественском богослужении в Цхинвали принял участие президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов, а богослужение совершил отец Сергий (Кокоев). «В завершение Божественной литургии отец Сергий зачитал поздравительный адрес Архиепископа Владикавказского и Аланского Леонида», – говорилось в сообщении.
В Грузии сегодня отмечают День государственного флага
День государственного флага отмечают сегодня в Грузии. Как пишет «Новости-Грузия», от проведения официальных мероприятий по случаю праздника в этом году отказались из-за пандемии коронавируса.
При этом не нарушаются традиция вывешивания государственных флагов. В частности, сегодня флаги вывесят на балконах исторического здания на площади Свободы в центре Тбилиси, где находится столичный сакребуло (горсовет).
В разных городах Грузии также пройдут автомобильные шествия с флагами.
«Мы всегда призываем население вывешивать флаги на зданиях и на балконах своих домов. Каждый должен относиться к флагу с достоинством и уважением», – сказал журналистам замглавы государственного совета по геральдике при парламенте Грузии Мамука Гонгадзе.
Флаг Грузии представляет собой композицию из пяти красных крестов на белом фоне, символизирующих Иисуса Христа и четырех евангелистов. Наряду с гербом и гимном, это один из главных официальных символов Грузии.
Парламент Грузии утвердил закон «О государственном флаге Грузии» 14 января 2004 года, после «революции роз». В тот же день бело-красный флаг был поднят над зданием парламента и сменил старый символ – флаг первой Грузинской республики кизилового цвета с черной и белой полосами.
С XII века различные источники в основном сообщали о бело-красных цветах грузинских знамен. На фресках кафедрального собора Светицховели во Мцхета (около XII века) изображен корабль с красными флагами и золотыми крестами.
Изображение грузинского флага – белого полотнища с красными крестами, встречается на итальянских и испанских картах XIV века.
В 2003 году красно-белый флаг с болнисскими крестами стал партийным флагом политической оппозиции — партии «Единое национальное движение», выступавшей против президента Эдуарда Шеварднадзе. Лидером партии был бывший министр юстиции Михаил Саакашвили, ставший впоследствии третьим президентом Грузии.
После «революции роз», которая произошла 23 ноября 2003 года, министр юстиции Грузии Зураб Адеишвили от имени нового руководства страны предложил парламенту утвердить белый флаг с красными крестами в качестве главного государственного символа.
Amnesty International осудила применение кассетных бомб в Карабахе
Международная правозащитная организация Amnesty International (AI) осудила применение Азербайджаном и Арменией неприцельного оружия в недавнем конфликте в Нагорном Карабахе, в результате которого погибли десятки мирных жителей.
"Множественность таких ударов по гражданским объектам показывает, что они были не случайными, а, наоборот, могли являть собой составную часть стратегии давления и запугивания противной стороны. Власти обеих стран не могут предъявить убедительных доказательств, что они не были осведомлены об ударах по гражданским жилым районам с использованием заведомо неточного и/или неизбирательного по своей сути оружия", -говорится в опубликованном 14 января докладе Amnesty International.
Правозащитники задокументировали 17 случаев применения Азербайджаном и Арменией кассетных боеприпасов и взрывчатки с большой зоной поражения вдали от линии фронта, в районах, где очевидно, не было никаких военных целей. В документе отмечается, что в результате этих ударов за полтора месяца вооруженного конфликта погибли не менее 146 мирных жителей, в том числе дети и старики.
Amnesty International призывает Баку и Ереван честно расследовать все случаи ударов по мирному населению и при наличии серьезных улик отдать виновных под суд и предоставить компенсацию жертвам.
Правозащитники также призывают Азербайджан и Армению отказаться от кассетных боеприпасов.
Иран создает топливо, используемое в ядерном оружии
Иран начал научно-исследовательские работы по разработке модернизированного типа топлива для исследовательского реактора Тегерана. Об этом посол Исламской Республики Казем Гарибабади написал в Twitter, передает Reuters.
Процедура проводится в три этапа, и на первом из них "металлический уран производится с использованием природного урана", пояснил он. По его словам, Тегеран уведомил о своих шагах Международное агентство по атомной энергии, инспекторы которого три дня назад посетили завод по производству топливных пластин.
Металлический уран может быть использован при создании ядерного оружия, уточняет агентство.
Развернутая Тегераном деятельность прямо противоречит сделке 2015 года, которая запрещает иранцам "научно-исследовательские работы в области плутония и урановой металлургии". Для их проведения Ирану надо получить одобрение остальные участников соглашения.
Неделей ранее власти Ирана заявили, что на подземном ядерном объекте в Фордо было возобновлено обогащение урана до 20 процентов. Это в пять раз превышает показатель, установленный международной сделкой. Решение иранских властей сделано на фоне дальнейшего обострения отношений с Вашингтоном, который в 2018 году вышел из сделки и ввел против Ирана односторонние санкции. Избранный президент США Джо Байден заявлял, что выступает за возобновление участия Соединённых Штатов в ядерном соглашении при условии соблюдения его Ираном.
Алексей Навальный объявлен в федеральный розыск
Федеральная служба исполнения наказаний объявила в розыск оппозиционного политика Алексея Навального, сообщает издание Mash. Оно опубликовало имеющуюся в распоряжении редакции копию постановления ведомства от 29 декабря. В документе говорится, что оппозиционер уклонялся от контроля как условно осуждённый.
Основатель Фонда борьбы с коррупцией был приговорён в декабре 2014 года к 3,5 годам лишения свободы условно по статье о мошенничестве. Сам он не признал себя виновным, называя преследование политически мотивированным. Европейский суд по правам человека постановил, что при рассмотрении дела было нарушено право политика на справедливое судебное разбирательство.
30 декабря у оппозиционера истекал испытательный срок по приговору. 28 декабря ФСИН потребовала от него явиться в службу для регистрации, в январе ведомство потребовало от суда в Москве заменить условный приговор на реальный срок. Если суд согласится с ходатайством, Навальному грозит лишение свободы на все 3,5 года, к которым он был приговорён в 2014 году.
В постановлении о розыске утверждается, что ФСИН ищет Навального с конца ноября. Политик в это время проходил в Германии реабилитацию после отравления. Во ФСИН заявляли, что считают его здоровым, так как о его лечении после отравления боевым отравляющим веществом “Новичок” написал медицинский журнал Lancet.
При этом российские власти не признают, что Навального могли отравить в России. Расследование покушения правоохранительными органами не проводится. Навальный обвинил в заказе преступления президента России Владимира Путина. Тот заявил, что если бы политика хотели отравить российские власти — его бы отравили.
13 января основатель ФБК заявил, что 17 числа вернётся в Россию рейсом из Бранденбурга. В Москве против него возбуждены два уголовных дела. Объявление в розыск в частности означает, что по прилёте он должен быть задержан.
Дональд Трамп стал первым президентом США, которому объявили импичмент дважды
Палата представителей Конгресса США 13 января объявила импичмент президенту США Дональду Трампу за подстрекательство толпы своих сторонников к штурму Капитолия на прошлой неделе. Ему предъявили одну статью импичмента - о призыве к мятежу.
За объявление импичмента проголосовали 222 демократа и 10 членов Республиканской партии. Против выступил 201 республиканец. Таким образом, Дональд Трамп стал первым американским президентом, которому импичмент был объявлен дважды.
Впервые импичмент был объявлен 18 декабря 2019 года, когда Палата представителей проголосовала за импичмент Трампу по статье «превышение полномочий» за просьбу к украинской власти расследовать деятельность семьи Джо Байдена, ныне избранного президента США.
Окончательное решение по вопросу об отстранении президента от власти принимает Сенат. При этом за отстранение должны проголосовать 2/3 членов палаты, поровну разделённой между Республиканской и Демократической партиями.
Уже известно, что Сенат не возьмется за рассмотрение дела об импичменте к дате президентской инаугурации Джо Байдена, которая пройдет 20 января. Сенаторы находятся в отпуске до 19 января, лидер сенатского большинства республиканец Митч Макконнелл отказался созывать экстренное заседание палаты.
Даже если Сенат проголосует за увольнение Трампа после инаугурации Байдена, вопрос о возможности отстранения президента после завершения его полномочий является дискуссионным и, вероятно, будет рассматриваться Верховным судом США. При этом председатель суда должен будет председательствовать и на процедуре импичмента в Сенате.
Вице-президент США Майк Пенс 12 января объявил, что не намерен начинать процесс отстранения президента Дональда Трампа от власти на основании полномочий, предоставленных ему 25-й поправкой к Конституции страны.
В Абхазии подтверждено 149 случаев COVID-19, скончались два человека
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 658 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 149 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 110 человек, 94 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 33 человек оценивается как тяжелое, 39 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутской ЦРБ скончалась пациентка 1935 года рождения с диагнозом «новая коронавирусная инфекция» и осложнением основного заболевания «двусторонняя полисегментарная пневмония». Женщина умерла 12 января.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 27, в Ткварчельской ЦРБ - 15, в Гагрской ЦРБ - 27, в сухумском российском военном госпитале - 50 пациентов.
- В Гагрской ЦРБ скончался пациент 78 лет с диагнозом «новая коронавирусная инфекция» и осложнением основного заболевания «двусторонняя полисегментарная пневмония». Мужчина умер ночью 12 января.
- Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 10251 человек. 145 летальных случаев. Выздоровели 8010 человек. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Армения открыла сухопутную границу для иностранных граждан
Армения открыла сухопутную границу для иностранных граждан, сообщает пресс-служба МИД Армении.
«Отныне все иностранцы могут попасть в Армению как по воздуху, так и по суше. Для этого иностранные граждане должны предъявить отрицательный ответ на ПЦР - тест на коронавирус, взятый за последние 72 часа. Сертификат должен быть на армянском, русском или английском языках», - говорится в сообщении ведомства.
В случае, если у иностранного гражданина не окажется при себе соответствующего сертификата, то он сможет сдать тест на коронавирус на контрольно-пропускном пункте, после чего будет отправлен на самоизоляцию до получения ответа.
Вместе с тем 11 января правительство Армении продлило до 11 июля введенный для борьбы с коронавирусом карантин.
С начала пандемии в Армении коронавирусом заразились 163 тысяч человек, умерли 2,9 тысяч, сообщает агентство «Новости-Грузия».
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