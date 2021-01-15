Le Monde заинтересовалась награждением Иванишвили «Орденом Почетного легиона»

Французское издание Le Monde посвятило статью решению Бидзины Иванишвили уйти из политики. Автор называет Иванишвили «самым могущественным и в то же время самым скрытным человеком». Об этом пишет «Новости-Грузия».

«64-летний Бидзина Иванишвили, несмотря на отсутствие официальной должности, царствует в этой маленькой стране на Кавказе. Основатель и лидер правящей партии «Грузинская мечта» с 2012 года, олигарх, который сделал себе состояние в России, 11 января заявил, что уходит из политической жизни», – отмечает Le Monde и цитирует Иванишвили, который утверждает, что «выполнил свою миссию и окончательно уходит из политики».

Французское издание напоминает, что за несколько дней до объявления о своем уходе из политики Иванишвили получил «самую большую награду» Франции – Орден Почетного легиона.

«Самый богатый грузин, жена которого является гражданкой Франции (и у него самого был французский паспорт), был награжден за создание Международного благотворительного фонда и за сорок лет службы», – говорится в официальном пресс-релизе от 1 января, сообщает издание.

Le monde связалась с МИД Франции, чтобы узнать, за какую именно службу Иванишвили получил орден, на что получили с Набережной Кэ д’Орсе пояснение, что это «его давний вклад во французско-грузинское сотрудничество, особенно в культурной и научной областях».

Французское издание отмечает, что Бидзина Иванишвили объявил о своем уходе из политики в критический для Грузии момент: «страна находится в политическом кризисе после спорных парламентских выборов 31 октября 2020 года. В то же время в стране высокий уровень заболеваемости коронавирусом (240 тысяч инфицированных на 3,7 миллиона жителей)».

Издание также напоминает, что Бидзина Иванишвили не в первый раз делает заявление об уходе из политики. Le monde пишет, что оппозиция скептически отнеслась к «уходу Бидзины Иванишвили».