Во Франции прокуратура проверяет получение Саркози денег из России

Национальная финансовая прокуратура Франции в пятницу подтвердила, что начала предварительное расследование в отношении бывшего президента страны Николя Саркози в связи с заключённым им контрактом на 3 миллиона евро с российской страховой компании "Ресо-Гарантия".

Дело расследуется по подозрениям в "торговле влиянием" и отмывании средств. Об этом сообщают французские СМИ - Mediapart и Le Monde. По данным Mediapart, расследование идёт уже с лета 2020 года, после того, как служба финансовой разведки обратила внимание прокуратуры на контракт бывшего президента с российской компанией.

Николя Саркози в начале 2020 года получил выплату в размере 500 тысяч евро в рамках подписанного годом ранее контракта на консультационные услуги на общую сумму 3 миллиона евро. Совладельцы "Ресо-Гарантия" Сергей и Николай Саркисовы подтвердили Mediapart, что наняли Саркози в качестве "специального советника" и главы консультационного совета правления компании.

"Правосудие намерено выяснить, действовал ли бывший глава государства только в качестве консультанта, что было бы совершенно законно, или он участвовал в потенциально преступной лоббистской деятельности от имени российских олигархов", - пишет Mediapart.