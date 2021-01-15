В Минздраве Грузии назвали условия возобновления работы общественного транспорта

Работа общественного транспорта в Грузии будет восстановлена, когда показатель выявляемости коронавируса в стране опустится ниже 5%. Об этом сегодня, 15 января, на брифинге заявила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния.

«Когда мы увидим, что число случаев снижается, а положительный показатель опустится ниже 5%, мы уже сможем говорить о безопасном открытии высокоактивной общественной деятельности», - заявила Габуния, отвечая на вопрос журналиста.

На сегодняшний день показатель выявляемости коронавируса в Грузии превышает 7%. Так, после проведения 15 205 тестов на коронавирус, сегодня в стране было выявлено 1 177 новых случаев заражения.

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации общественный транспорт в Грузии был полностью остановлен 28 ноября. Ранее сегодня семь неправительственных организаций распространили заявление, в котором призвали власти страны отменить это ограничение с 1 февраля. Они указали, что данное ограничение по своей сути представляет дискриминацию наиболее уязвимых слоев населения и способствует усугублению существующего экономического кризиса.

Как известно, власти Грузии пересмотрели план открытия экономической деятельности и решили повременить с послаблением карантинных ограничений на две недели. Начать постепенно отменять ограничения теперь планируется с 1 февраля, сообщает агентство «Новости-Грузия».