COVID-19 подтвержден у 127 жителей Абхазии, 6 летальных случаев

14 и 15 января тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 491 жителя самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 127 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится на стационарном лечении 101 человек, 91 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 34 человек оценивается как тяжелое, 31 пациента – средней степени тяжести.

В Гудаутской ЦРБ скончались четыре пациента. Мужчины 84, 62 и 61 года, скончались 13 января. Пациент 1950 года рождения умер 14 января. У всех бала подтверждена новая коронавирусная инфекция.

В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 36 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 26, в Ткварчельской ЦРБ - 15, в Гагрской ЦРБ - 33, в сухумском российском военном госпитале - 53 пациента.

В российском военном госпитале скончались два пациента:

13 января умер мужчина 1933 года рождения с основным диагнозом «коронавирусная инфекция тяжелого течения».

В тот же день скончалась пациентка 1940 года рождения с диагнозом «коронавирусная инфекция тяжелого течения» и осложнением основного заболевания «двустороннее вирусное поражение легких».

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 10378 человек. 151 летальный случай. Выздоровели 8130 человек.