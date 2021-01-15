Число умерших от коронавируса в мире превысило два миллиона

Число умерших от COVID-19 в мире с начала пандемии превысило два миллиона. Соответствующие данные опубликованы на сайте Университета Джона Хопкинса. Заболели COVID-19 с начала пандемии более 90 миллионов человек.

Больше всего умерших пациентов в США – почти 390 тысяч. На втором месте по числу смертей Бразилия – более 207 тысяч. Третье место занимает Индия. Там более 150 тысяч умерших.

Россия находится на четвертом месте по числу заболевших – почти три с половиной миллиона, и на восьмом месте по количеству умерших. По официальным данным, с начала пандемии в стране умерли почти 64,5 тысяч человек.

Официальная статистика российского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом отличается от данных Росстата. Ведомство учитывает случаи, когда умерший был инфицирован коронавирусом, но инфекция не была признана главной причиной смерти. В России с марта по ноябрь прошлого года умерли 116 тысяч человек с коронавирусом, заявлял Росстат. За декабрь 2020 года статистика пока не представлялась.