Коронавирус в Грузии: 1 236 новых случаев, скончались 23 человека

За последние сутки в Грузии зарегистрировали 1 236 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 16 января, сообщили в операционном штабе межведомственного совета по борьбе с COVID-19. Данные получены на основании проведения 15 152 тестов. Общее число заболевших в стране к утру субботы увеличилось до 247 025.

Почти 40% новых случаев заражения, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 485. В Имеретии выявили 219 фактов, в Самегрело и Земо Сванети – 122, в Аджарии – 84, в Квемо Картли – 55, в Шида Картли и Кахетии – по 87 фактов. Наименьшее число заражений в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 7. В Гурии зафиксировано 28 новых фактов COVID-19, в Мцхета-Мтианети – 35, в Самцхе-Джавахети – 27.

От ковида умерли еще 23 пациента. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 2 916.

Выздоровели 2 189 человек, их общее число выросло до 231 385.

В настоящее время в стране 12 698 активных случаев COVID-19. Из них 3 670 пациентов (почти 29%) проходят лечение в больницах, 8 390 (более 66%) – на дому, а 638 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. Тяжелых пациентов на сегодня 770. К аппаратам ИВЛ подключены 238 человек. В карантинных пространствах размещены 528 граждан. 24 106 человек остаются в режиме самоизоляции.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии, где проживают более 3,7 миллиона человек, был зафиксирован 26 февраля.