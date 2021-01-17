Глава МИД Грузии посетит с рабочим визитом Испанию

Правительство Азербайджана продлило специальный карантинный режим, действующий стране из-за коронавируса (COVID-19), до 06:00 1 апреля, сообщает оперативный штаб при кабинете министров страны.

Решением кабмина, с 00:00 с 18 января в городах Баку, Сумгаит, Гянджа, Мингячевир и Ширван, на территории Апшеронского района, а также в Ленкоранском, Масаллинском, Джалилабадском, Шекинском, Загатальском, Губинском, Хачмазском, Евлахском, Бардинском, Билясуварском и Исмайыллинском райцентрах ликвидируется система смс-разрешений и разрешений, полученных через портал «icaze.gov.az», на покидание жилья и места пребывания.

Кроме того, с 00:00 25 января 2021 года разрешается: деятельность торговых объектов (за исключением обслуживания объектами общепита, кафе, ресторанов и чайных домов клиентов на местах и крупных торговых центров, моллов); парикмахерских, салонов красоты и косметических услуг (включая услуги в этих областях на дому у клиента или в другом месте); музеев и выставочных залов; междугороднее и межрайонное сообщение.

Ограничения на пассажирские перевозки в бакинском метро остаются в силе. Ограничения на проезд в общественном транспорте по субботам и воскресеньям по всей стране, а также другие запреты будут действовать до окончания особого карантинного режима.

C 00:00 18 января по 00:00 25 января въезд-выезд в/из Баку, Сумгайыта, Гянджи, Мингячевира, Ширвана, Апшеронского района, райцентров Ленкоран, Масаллы, Джалилабад, Шеки, Загаталы, Губа, Хачмаз, Евлах, Барда, Билясувар и Исмайыллы (за исключением сел и поселков) будет разрешен представителям организаций, определенных в соответствующем порядке кабинетом министров, на основе служебного удостоверения, командировочного листа, а представителям дипкорпуса и международных организаций на основе аккредитационных карт.

Жителям вышеуказанных городов и райцентров для участия в похоронах близких родственников потребуется разрешение полиции.

С 00:00 1 февраля 2021 года будет восстановлено обслуживание клиентов на предприятиях общественного питания, а также в ресторанах, кафе и чайных и других местах страны с 06:00 до 00:00.

«В период действия специального карантинного режима использование медицинских масок обязательно во всех закрытых и открытых зонах страны. Также важно использовать социальную дистанцию, медицинские маски и другие средства защиты», - отмечает штаб.