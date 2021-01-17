«Граждане» и «Гирчи» обсудят условия своего вхождения в парламент с другими оппозиционерами

Партии «Граждане» и «Гирчи» завтра, 18 января, проведут очередные внутренние консультации, чтобы обсудить условия начала работы в парламенте. На этот раз во встрече также примут участие представители «Стратегии Агмашенебели» Георгия Вашадзе.

У партии «Граждане» в парламенте десятого созыва два мандата, у «Гирчи» - три. На прошлой неделе лидеры этих политических объединений заявили, что они готовы начать работу в законодательном органе при условии, что правящая «Грузинская мечта» выполнит ряд их требований. Это проведение всех последующих выборов по пропорциональной системе при нулевом проходном барьере и формирование нового состава Центральной избирательной комиссии.

Кроме того, политики, готовые нарушить бойкот оппозиции, настаивают на том, чтобы выборы в органы местного самоуправления в октябре 2021 года стали своеобразным плебисцитом. В случае, если «Грузинская мечта» проиграет, власти назначат внеочередные выборы в парламент. Именно эти предложения «Гирчи» и «Граждане» теперь планируют обсуждать с другими оппозиционерами.

«На мой взгляд, это хорошая инициатива, о которой стоит говорить, как и внутри оппозиции, так и с представителями власти. С этой инициативой мы планируем встретиться с Георгием Вашадзе и с другими политическими партиями. Мы хотим встретить выборы в органы местного самоуправления подготовленными, с соответствующим законодательством, с соответствующей реформой», - сказал Леван Иоселиани, генеральный секретарь партии «Граждане».

Один из лидеров «Гирчи» Вахтанг Мегрелишвили полагает, что их предложение – это способ нейтрализации политического кризиса. «Если этот вопрос принципиально приемлем для оппозиции, технически, я думаю, будет возможно придумать формулировку вместо плебисцита, то как использовать в качестве плебисцита выборы в органы местного самоуправления, которые и так проходят осенью, и этим нейтрализовать политический кризис», - сказал Мегрелишвили.