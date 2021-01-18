Лавров: Запад говорит о Навальном, отвлекаясь от «кризиса либерализма»

Глава МИД России Сергей Лавров подверг критике политиков стран Запада, которые призвали Москву освободить задержанного накануне оппозиционера Алексея Навального.

На пресс-конференции в понедельник Лавров высказал мнение, что западные политики "ухватились" за новость о возвращении Навального в Россию и начали её комментировать "под копирку". "Это позволяет, судя по всему, западным политикам думать, что они, таким образом, смогут отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства. Развивать свою мысль он не стал.

Освободить Навального потребовали главы МИД и лидеры многих стран Европы, а также госсекретарь США и помощник по национальной безопасности избранного американского президента. Некоторые политики призвали расширить санкции против России, если Навального не освободят. Страны Запада также продолжают требовать от Москвы расследования обстоятельств отравления Навального.

Говоря об отравлении, Лавров сравнил обвинения в адрес российских властей в этом преступлении со звучавшими ранее обвинениями во вмешательстве в выборы в США, отравлении Скрипалей и катастрофе малайзийского "Боинга" над Донбассом. В каждом из этих случаев, по словам Лаврова, ни разу не были представлены доказательства, которые подтверждали бы обвинения.

Лавров также прокомментировал будущее российско-американских отношений при администрации Джо Байдена. По словам Лаврова, политика США в отношении России вряд ли изменится. "Как нам сделать так, чтобы и Россия с Китаем не объединились настолько, что будут более мощно себя чувствовать, чем сама Америка" - такова, по мнению российского министра, суть внешнеполитической линии США.