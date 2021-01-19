Ангела Меркель высказалась за более строгие меры самоизоляции

В больнице на юге Баварии заразились коронавирусом 73 человека - пациенты и сотрудники лечебного заведения в городе Гармиш-Партенкирхен. Результаты трёх анализов показали наличие мутировавшего коронавируса. Об этом сообщило издание Münchner Merkur. Образцы анализов доставлены в берлинскую клинику Шарите - для изучения.

По предварительным сведениям, речь идёт о новой, ранее неизвестной мутации коронавируса. Каковы особенности вируса, пока неизвестно.

С начала пандемии было выявлено 12 тысяч мутаций коронавируса. Наиболее широкую известность приобрела так называемая британская мутация, которая вызвала наибольшие опасения. Специалисты считают, что британская разновидность коронавируса примерно на 40 процентов увеличивает вероятность инфицирования человека в сравнении с наиболее распространённой основной его формой. Однако, врачи пока не выявили повышенной опасности от соприкосновения с британским мутантом.

Канцлер Германии Ангела Меркель настолько обеспокоена новой разновидностью коронавируса, что настаивает на введении самых строгих карантинных мер. Одновременно, как отмечают СМИ, число больных в Германии имеет тенденцию к уменьшению, что способствует высвобождению мест в реанимационных палатах.

Чешская пресса, следящая за развитием эпидемии в соседней Германии, отмечает, что введение новых жёстких мер изоляции означало бы остановку предприятий, нарушило бы работу транспорта и привело бы к полному закрытию школ и детских садов. Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (партия Христианско-социальный союз) высказался за обсуждение вопроса о закрытии границ.

С начала эпидемии в Германии было выявлено более двух миллионов фактов заражения. Жертвами коронавируса стали 47 тысяч человек. Институт Коха оценил угрозу здоровью людей как "очень высокую".